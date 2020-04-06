Максим Дунаевский: "Регистрация моего восьмого брака под вопросом из-за карантина"

Угроза заражения коронавирусом – самая обсуждаемая тема последних недель. Как уже писалось, в зоне риска люди, которым 60 плюс. Мы позвонили 75-летнему знаменитому композитору Максиму Дунаевскому (его музыка звучит в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Ах, Водевиль, водевиль», мультике «Летучий корабль» и др.) узнать, как он противостоит угрозе.

- Максим Исаакович, как вы себя чувствуете в разгар этой эпидемии?

- Да нормально. Сижу дома. Пишу музыку, вот и всё. Конечно, жизнь поменялась. Сижу дома сплошняком, никуда не выхожу. Может, у тех, кто так и сидел, вел домашний образ жизни, ничего не поменялось. А для меня, человека, который был с утра до вечера как белка в колесе – карантин поменял привычный ритм жизни. Зато сейчас стало больше времени для творчества.

- Сейчас вы какую музыку пишите? Что нынешняя ситуация с коронавирусом вам навевает?

- А мне она не навевает, нет. У меня просто остались кое-какие серьезные обязательства по моим планам для двух театров. Пишу большие развернутые два мюзикла. И как раз очень хорошо это время можно использовать для, так сказать, закрытия своих долгов.

Ну а со своим филармоническими обязанностями (Дунаевский - художественный руководитель «Московской областной филармонии». – Ред.) – все решаю по телефону, по разного вида связи.

Конечно, в связи с карантином все заглохло – у нас ни концертов, ни выступлений. Текущая рутинная работа. И то, ее очень немного, потому что она же связана с концертной деятельностью.

«Гречкой не запасался – с ума не сошел»

- В магазины выходите?

- Нет. Заказываю на дом.

- А запаслись гречкой?

- Да ну что вы! С ума что ли я сошел совсем?!

Видел, что кто-то запасается. Это какая-то генетическая память – запасаться крупами, солью и спичками. К этому прибавилась туалетная бумага. Хороший анекдот на эту тему: «Из всех ценных бумаг самая ценная - туалетная» (смеется).

Запасаться бумагой – это современное новшество. Раньше крупы в основном в почете были. Ну, допустим, у нас страна недавно живет в условиях относительного изобилия. А в Америке, в стране уже не относительного и очень давнего изобилия, чтобы сметали туалетную бумагу и «досмели» ее до дефицита в Нью-Йорке – это большое, я считаю, «достижение цивилизации»!

Булгакова можно вспоминать – как Воланд говорил, что «люди остались теми же самыми, только квартирный вопрос их испортил». Квартирный вопрос здесь не в узком, а в широком смысле.

- У вас из знакомых никто не подцепил коронавирус?

- К сожалению, уже пара смертей есть среди моих знакомых. Увы. Это люди, с которыми я работал. Да, здесь, в Москве. Но, правда, они очень пожилые. В районе 80 лет. И вели они себя, честно говоря, очень беспечно. В таком возрасте и иммунитет низкий, и уязвимость, можно подхватить любую заразу.

- Эти ваши знакомые тоже музыканты?

- Нет. Но из области культуры. Я знал Ласточкина Владимира Николаевича, главу московской продюсерской компании «Карнавал-стиль». К сожалению, он ушел из жизни, и у него был выявлен коронавирус.

Он не сидел дома, ездил, встречался, активно работал. Когда уже объявили строгий домашний режим, он сел дома. Но и до этого надо было все-таки поберечься. А он очень активную вел деятельность. Я, например, что-то уже выполнял из общих правил поведения еще до объявления домашнего режима. Во всяком случае, общественным транспортом точно не пользовался. И с большим количеством людей не встречался. Да, в филармонию приезжал, где у нас два-три человек были на работе. Остальные работали дистанционно.

У знакомых в других странах, пока, к счастью, все обходится. Люди очень ответственно относятся к этому. Во всяком случае, в Америке у меня друзья, они чрезвычайно ответственно относятся. Там развитие вируса идет бурное, неожиданно.

- Ваши родственники соблюдают карантин?

- Да. Дети у меня даже еще больше боятся. Никуда не выходят. Сидят дома, заказывают еду домой. Так что все в порядке.

- Недавно произошел уже седьмой по счету развод в вашей жизни. Вы же официально развелись с женой Мариной Рождественской, с которой прожили 20 лет в браке?

- Да. Развелся официально. Еще в конце ноября прошлого года.

- И у вас сейчас новая супруга Алла?

- Ну, еще не супруга пока, но да, новая жизнь.

- Вы говорили, что готовы к браку…

- Я надеюсь, что это будет последний брак. Хотя сейчас из-за ситуации с эпидемией брак мы заключить и не можем. Знаете, как говорят – хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Сейчас загсы могут регистрировать только смерть и, по-моему, что-то еще из неотложного. Но заключение брака не относится к вещам неотложным.

Максим Дунаевский с супругой Мариной, 2016 г.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Сейчас многие стали писать завещание на всякий случай…

- Это правильно. А чего ж...

- А у вас есть завещание?

- Есть.

- Это вы смелый человек!

- Не смелый, а наоборот реалистичный, я бы сказал. Все под Богом ходим.

- В завещании не обидели никого?

- Завещание сделал. А что там… Завещание – такая вещь, которая не разглашается.

- Сейчас дома сидите вы, ваша новая любимая женщина Алла и кто еще?

- Больше никого. Мы вдвоём. Да, сейчас мы живем под одной крышей.

Вот как я развелся, с декабря мы живем вместе с Аллой. Это мало еще, конечно. Что это такое несколько месяцев? Это ничего.

- Но что-то поменялось уже в отношениях?

- Ну конечно меняется, и должно меняться. А как же?! А по-другому и невозможно рассчитывать. Я же не 20-летний юноша, который не знает, как оно бывает на свете.

- У вас семь законных браков за плечами! Сейчас на пороге восьмого. Это потому что вы влюбчивый человек?

- Нет. В данном случае это совсем не поэтому. Причин много. На самом деле влюбчивость-то куда уже. Не нужно уже ее. Да, есть чувства. Но влюбчивость – это чувство как раз больше для юношей. Здесь все-таки более серьёзные, я считаю, должны быть чувства, смешанные с трезвым рассудком, умом, планированием. Во всяком случае, это не просто – влюбился и поскакал.

- А с новой женщиной у вас все хорошо?

- Если бы было плохо, зачем бы тогда?! Вопрос «зачем?» сразу вникает.

Новая избранница Дунаевского, Алла - музыковед, кандидат наук.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Всегда есть надежда, что сейчас все хорошо, и будет хорошо. Какие-то моменты жизни наступают часто непредсказуемо на самом деле.

Все надеются, что будет всегда хорошо. У кого-то оно так и заканчивается хорошо. У кого-то – нет. Кто тут вершит?!

- А с бывшей женой общаетесь?

- Общаюсь. Я со всеми бывшими женами общаюсь.

- Мне показалось, ваша бывшая жена с какой-то обидой о вас отзывается….

- Обиды всегда есть. И всегда с обеих сторон. У кого-то - сильнее, у кого-то - слабее, но они есть. Как им не быть, как без них обойтись? Они проходят потом со временем. А вообще, по-моему, люди должны оставаться людьми прежде всего с теми, с кем они прожили большую жизнь и у них было много хорошего, счастливого, всякого.

- С бывшей женой живет ваша общая дочка?

- Никто с бывшей женой не живет. Дети все живут своей жизнью раздельно. Сейчас они все имеют свою жизнь. Наверное, именно поэтому с детьми сейчас все очень хорошо. Если б они оставались в этом пространстве, наверное, было бы хуже. Да, конечно, я общаюсь со всеми детьми.

- Кто из ваших детей имеют семью?

- Только сын (от актрисы Натальи Андрейченко. – Ред.), который живет в Швейцарии. У него есть жена уже достаточно много лет. А все остальные – нет, бессемейные.

Нет, я еще дедушкой не стал ни разу.

- А Наталья Андрейченко позванивает? Как она переживает вирус?

- Наташа и позванивает, и пишет. Она сидит на карантине, конечно. Ну чем занимается? Сидит дома! Правда, она в очень хорошей атмосфере. Она сейчас в Мексике в доме на берегу моря. Но, тем не менее, все равно домашний режим.

- Не плавает?

- Ну а чего, в море-то можно плавать.

- Кстати, у вас же в доме тоже есть бассейн?

- Это не бассейн, я бы сказал, а скорее такой спа-бассейн.

- Закаляетесь?

- Во-первых, бассейн открыт, а сейчас холодно. Во-вторых, в загородном доме живет моя жена бывшая. А я - в московской квартире.

- Сейчас в связи с карантином в загородном доме получше, чем в «каменном мешке»!

- Везде есть свои недостатки и преимущества. Дом – это природа, лес, птички, воздух. Ну и большое пространство. А, конечно, в этом смысле квартира – это не дом, не птички, и не природа. Но быстрее зато передвигаться по разным местам. Быстрее и на работу, и на встречи. Время экономится. Хотя сейчас это не очень-то актуально. Сейчас да, пробок нет. Это примерно то же самое, что в воскресенье разрешить ездить по полосе общественного транспорта, запрещенной движению. В воскресенье оно особо и не нужно, понимаете.

- Получается, вы с бывшей женой разделили имущество: ей - дом, а вам - квартиру?

- Ну пока так. А потом посмотрим. Как захочется. Ведь сегодня так бывает, а завтра захочется по-другому.

- Раздел имущества состоялся?

- Нет еще.

- Будете делить в суде?

- Ну почему в суде? Думаю, что обойдется без суда. Зачем суд? По мирному постараемся договориться.

- Жена Марина, с которой вы развелись, переживала из-за материального момента…

- Ей переживать не нужно за это. Никто ее не обидит. Вот так бы я сказал.

Домработница убирается в маске

- Как спасаетесь от угрозы коронавируса?

- Во-первых, домашний режим. Считаю, все равно надо мыть руки почаще. Все равно же можно каким-то образом занести, приносят на дом еду. Да, оставляют у двери, но, тем не менее, могут занести что-то. Потом надо вынести мусор. Поэтому мою руки и дезинфицирую помещение. Все рекомендуемые меры выполняю. Не отношусь к этому безответственно.

Да, дома у меня есть всевозможные антисептики. И спирт, и для мытья полов, стен и так далее. Да, у меня домработница. Нет, она с нами не живет. Она приходящая. Ее привозят на отдельном транспорте бесконтактно. Она снимает всю свою одежду, в которой ходила. Надевает рабочую одежду, перчатки, маску и тогда все по дому делает.

- Сейчас стало меньше личного общения, вас это беспокоит?

- Живого общения не хватает. Оно, разумеется, многое дает. А как без общения?! Это биться в открытую дверь называется.

Сейчас можно общаться по телефону, скайпу. Но это человеческое общение не заменит. Молодежь сегодня во многом заменяет соцсетями, гаджетами. Но рано или поздно возникает необходимость непосредственного общения, разговора, обмена энергиями.

- А как вы сейчас оборудовали свой кабинет дома? Как некоторые шутят, работа дома рядом с постелью добавляет пикантности...

- У меня был и есть, слава богу, свой кабинет, где я прекрасно себя чувствую. Сейчас нахожусь просто постоянно в нем. У меня кабинет отдельно, а спальня отдельно. Поэтому в связи с карантином домашнее рабочее место не пришлось как-то усовершенствовать, у меня как оно было, так и все тут есть. Все приспособлено для работы.

Для творческой работы лучше дома. Для руководящей и общественной – лучше, наверное, в офисе.

Если говорить об условиях работы, особо ничего не изменилось.

- Этот коронавирус как-то повлиял на ваше творчество? Вон Газманов уже песню сочинил про коронавирус. Кто-то всякие шуточки запускает…

- Я вижу все это, и в сетях вижу. Мне кажется, что шутить по этому поводу как-то не очень. Но, с другой стороны, если юмор людям не отказывает даже в такой опасной ситуации, то хорошо, наверное. На моем творчестве это не отразилось.

- А по настроению – ситуация в стране наложила отпечаток на творческий настрой и результат?

- Нет. Если будешь поддаваться все время настроению, то это непрофессиональная работа. Вот детские песенки написать веселые – это же надо вне зависимости от настроения, чтобы они были детские и веселые (смеется). Ну как иначе?! Потом из мюзиклов у меня одна комедия, а другая – трагедия. Что же трагедию писать только в трагическом настроении, а комедию – веселя себя юмором каким-нибудь телевизионным или анекдотами?! Вряд ли, наверное, так.

Каких-то приспособлений для настроя, как опустить шторы, чтобы в комнате было мрачно, у меня нет.

- А как тогда себя настраиваете?

- Настраивает все – смысл, результат, к которому стремишься.

- Песен вы сейчас не пишите?

- Я пишу песенки. Вот как раз сейчас вы меня застали за написанием песенок для мультфильма, что я тоже с удовольствием делаю. Песни в эстрадном смысле – нет. Потому что сегодняшний уровень эстрады мне не интересен.

- А что за мультик? Какой там герой?

- «Зебра в клеточку». Там как всегда у нас - несколько режиссеров, продюсеров, все как надо. Это просто детские песенки, которые нужны для фильма - про день рождения, например, про то, про се. Это совершенно такая работа не для того, чтобы ее пели наши эстрадные звезды попсовые.

- Вы руководите филармонией. Чтобы восполнить простой некоторые сейчас делают онлайн-трансляции выступлений…

- Ну а как можно для онлайн-трансляции оркестр посадить, скажите?! Никак! Отдельные артисты у нас выкладывают онлайн свои какие-то номера. А мы сейчас их даже записать не можем по-настоящему. Хотели записать специально несколько номеров солистов для онлайн, с аккомпанементом, с пианистами, но даже и это не можем сейчас организовать, потому что нельзя. Никто не хочет рисковать.

А так артисты сами свою инициативу проявляют, что-то из дома делают. Конечно, сейчас у людей, сидящих дома, больше времени на то, чтобы что-то посмотреть, послушать в интернете. У нас в филармонии пиар-служба дает в эфир какие-то старые наши выступления, записи, фестивали. Заполняем по мере возможности. Не только сайт, а по соцсетям.

- На музыке этот карантин может отразиться? Скажем, то, что все в интернет ушли. Может, и музыку станут больше слушать в интернете?

- Думаю, что заменить живые концерты онлайн-трансляциями практически невозможно. Это все очень неполноценно. Даже по телевизору когда смотришь полные концерты, это не дает эффекта присутствия в зале. А уж интернет – тем более, и качество звука не соответствует, и все другое. Нет, никогда не заменит живого концерта. Так же как просмотр кино в телефоне разве может заменить кинозал?! Информативно люди, может быть, будут более привередливы. Потому что, например, прослушав в интернете полный концерт Мацуева, найдутся такие, которые скажут, дескать, «это я уже слышал у Мацуева, пойду в другой раз, на другое». Считаю ошибкой выкладывать полные концерты. Можно, конечно, отдельные какие-то пьесы сыграть, небольшой протяженности. Я бы целые концерты не выкладывал (точно так же как целиком музыкальные спектакли), а только какие-то красивые куски. С другой стороны, я не уверен, что люди будут сидеть и целый спектакль, оперу или концерт слушать у компьютера, даже переводя это в режим, если у кого есть, телевизора большого. Тут скорее другая история, больше психологическая, чем как бы утолить голод людей на это.

И так всегда в телеэфир передавали и лучшие оперы последние. А последние годы широко во всем мире практикуется виртуальные концерты, театры. Но это все равно собой не заменило никак присутствия живого. Да, если у вас нет возможности полететь в Милан послушать оперу в «Ла Скала», или в Нью-Йорк, вы можете оперу посмотреть в кинотеатре в Москве. И то у нас это очень редко, к сожалению, применяется. Во всем мире это делается гораздо чаще и лучше. Но все-таки такая практика есть. Если вы в кинотеатре смотрите, то несомненно есть эффект присутствия. Но чаще всего у нас нет возможности не только полететь, а просто собраться и посмотреть!

«Коронавирус оценит будущее»

- Конечно, такой переполох в мире на моей памяти впервые. Думаю, что и в памяти других людей тоже, - высказал свое отношение к ситуации по коронавирусу Максим Дунаевский.

- В Одессе, говорят, была эпидемия холеры в советские годы…

- Это была вспышка, не эпидемия. Будущее даст с оценку. У нас уже были достаточно сильные истерики с атипичной пневмонией не так давно, с птичьим гриппом. И тоже были и смертельные исходы, и большой процент смертности. Но как это не раздувалось и заглохло. Эбола, которая несколько лет назад объявлялась американским президентом наряду с Россией и терроризмом угрозой номер один. Совсем недавно это было и, тем не менее, ничего такого, как сейчас, не было – на карантин мы не садились. Хотя Эбола – это страшная вещь, и по ней дикая смертность была, совершенно невероятная, опасная. А сейчас – трудно сказать, что это. Не решаюсь пока дать оценку, наверное, как и многие сегодня.

Сегодня я посмотрел информацию, у нас около миллиона во всем мире зараженных. Но смертей – один процент примерно. Миллион зараженных – для мира это немного на самом деле. Говорят, да, развитие серьезное, но не видно, чтобы это было в геометрической прогрессии, что характерно для пандемии. Есть прогрессия, но не геометрическая. Так что вопросов много. Но на них, наверное, ответы получим только после окончания всего этого.