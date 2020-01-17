"Благодарю Марину за эти годы жизни": Максим Дунаевский рассказал о разводе со своей седьмой женой и новой возлюбленной

Знаменитый композитор Максим Дунаевский (его музыка звучит в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Ах, Водевиль, водевиль», мультике «Летучий корабль» и др.) в январе отпраздновал 75-летие. А еще он в седьмой раз разводится с женой Мариной Рождественской, с которой прожил 20 лет в браке. И готов к новому браку!

- Максим Исаакович, с 75-летием вас, а вы снова жених – сообщили о разводе. Так неожиданно вы разводитесь…

- Ну почему неожиданно. Для меня в этом никакой неожиданности нет. Это все давно достаточно уже длится.

- По крайней мере, ранее не было слухов, что вы разводитесь. Это вы сейчас сами объявили.

- Потому что слухи распускают про себя те, кто хочет дешевый пиар. Мне это не нужно. Я сообщил про расставание по факту. Да, мы разводимся с Мариной, с которой прожили 20 лет.

- А сейчас у вас новая женщина, вы же с ней на мероприятия выходили?

- Да, Алла. Музыковед. Познакомились примерно три с половиной года назад в институте, где я преподавал. Она тоже там же преподавала. Да, у нас общий интерес - музыка. Да, она меня понимает. Но дело и не в профессии совсем. Понимать может и женщина, которая занимается совсем другим делом. Профессия здесь не при чем, хотя... У меня, кстати, Марина (нынешняя жена, с которой разводится. – Ред.) тоже музыкант.

- Вы же говорили, что с Мариной – это женитьба последний раз.

- Всякое бывает в жизни. «Никогда не говори никогда» - лучшая поговорка в мире.

- Для вас новые отношения – как новый всплеск жизнелюбия?

- Скажу вам так - я бы с удовольствием никакого бы всплеска жизнелюбия не имел. Мне его хватает во мне самом, понимаете, чтобы не искать его на стороне, как «вампир». Я не «вампир», я человек, который очень много энергетически отдаю. Поэтому мне вампирство не нужно. В таком возрасте, как у меня - на днях мне исполнилось 75 лет – совершенно не думаешь о том, чтобы менять свою жизнь вот таким образом. Это происходит, конечно, не специально и даже не создает, а нарушает на какой-то немаленький промежуток времени твою жизнь. Поэтому я не думаю, что это такой уж прямо благостный момент. Для молодой жизни это хорошо, а для такого возраста, как у меня – нет, это разрушение твоих каких-то стереотипов жизненных и жизненных традиционных вещей нажитых. И это нелегко. И если это возникает, то для этого есть глубокие, большие причины.

Композитор Максим Дунаевский в январе отпраздновал свое 75-летий.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Ну, то есть любовь?

- Не только. Знаете, все считают, что в 74 года, а тогда (на момент встречи с Аллой) мне было и поменьше, можно вот так взглянуть на кого-то, влюбиться и, задрав хвост трубой, как кот, ринуться в новую историю. Нет, конечно. Это совсем не поэтому. Значит, прежняя жизнь не устраивала серьезно до того. Ведь самое важное – создались ли такие условия революционные. Как у Ленина, «низы не могут, а верхи не хотят». То есть, должны создаться какие-то условия, чтобы человек решил менять свою жизнь. Невозможно представить, чтобы солидный человек с нажитыми жизненными условиями, удовлетворительными и удовлетворяющими течению жизни – ринулся бы вдруг с закрытыми глазами в омут. Так не бывает. Это по молодости такое может быть. Во всяком случае, я не голливудский актер и даже не наш попсовый исполнитель для того, чтобы такие вещи творить. Естественно, что назревает длительный промежуток такие истории, и они имеют под собой основания.

- С Мариной, с которой вы расстаетесь, какой-то период с ней же счастливы были и об этом рассказывали?!

- Да, конечно. Я благодарен жизни, что у нас была семья и благодарю Марину за эти годы жизни. Многие годы были прекрасные. Какие-то годы были уже не прекрасны, раз они создали такие условия, понимаете. А прожить 20 лет – это не поле перейти.

- Говорят, она ревностью вас изводила?

- Причины раскрывать не хочу. Просто поверьте на слово, что они есть. Если скажу причины – то это нарушение моего принципа. Ни одну женщину, которая в моей жизни была, я никогда ничем не обидел и никогда не бросил камень в ее огород. Всегда в разводе, в уходе виноваты обе стороны. А если я начну говорить причины, то получится, я кого-то обвиняю. Я не хочу обвинять. Невольно человек начинает говорить, что она такая, а вот этого не произошло, не случилось. Поэтому перечислять причин не хочу. Не бывает одного виноватого.

- А все-таки новая женщина Алла – что она такое вам дала в жизни, что вам лучше стало?

- На этом этапе жизни мне нужен был такой человек, и я его встретил. Это совершенно другие ощущения. И это не так, как, знаете, часто у нас бывает, что престарелые мужчины видят красивую молодку, которая возбуждает их угасающую мужскую силу, и бросаются за ней, оставляя пожилую жену, считая, что вот она – его жизнь. Ну, во-первых, жена у меня не пожилая совершенно. Она еще молодая женщина. И поэтому было бы глупо, если бы это было бы так. Мало того, это было бы совершенно недостойно и противоречило бы моим принципам. Да, по молодости это могло быть. Но в моем возрасте это чушь просто бросаться за какой-то молодушкой, потому что у нее длинные ноги, молодое тело и не знаю что-то еще по-другому сделано. Ну, тогда просто дурак и все. Нет, конечно, не поэтому. А потому что что-то – знаю что, но уточнять не буду – на этом этапе жизни с Аллой меня очень устраивает, и моя жизнь меняется в лучшую сторону. Хочется же остаток жизни тоже прожить нормально, и как ты хочешь, а не как у тебя вот получилось.

- Сколько вашей новой женщине Алле лет?

- Зачем же это знать – женщины не любят, когда говорят, сколько им лет (смеется).

- Большая у вас разница в возрасте?

- Достаточно.

- А вот Петросян женился в 74 года на молодой.

- Ну уж не молодой. Не так уж прям молодой.

- Сорок лет разница в возрасте у них!

- 40 лет?! О, это у них очень большая разница, да-да. Ну, куда нам! Куда уж нам! Что вы!

Я знаю Женю Петросяна много лет с абсолютной молодости. Возникает жизненная усталость, какое-то недоразвитие отношений, которое приводят вот к таким вещам. Не думаю, что он в 70 с лишним лет взял и прыгнул в сторону из-за какой-то молодой девушки, которая ему понравилась. Скорее, что-то в его отношениях с женой разладилось. Думаю, это может быть основанием, а не просто красивая девушка, которая ходит по улице. Да мало ли их ходят? Очень много!

- Сложно сохранить добрые отношения разводящимся супругам… Вы вот с первой женой Натальей Андрейченко остались в хороших отношениях?

- Да. А я со всеми моими бывшими женами, кроме, может быть какого-то исключения, общаюсь по-дружески и замечательно.

- Марина вас прощает?

- Ну конечно. Думаю, и с Мариной у нас останутся хорошие отношения, потому что никуда не деться. Я всегда буду ей помогать, буду рядом и буду ей лучшим другом, это несомненно для меня. Захочет ли она - это другое дело. Но, думаю, что захочет. Почему нет?!

- У вас с ней брачный договор?

- Нет. Я как всегда хочу все благородно решить, мирно. Чтобы никто не остался с дырявым корытом, это уж точно.

- У вас большой красивый дом…

- У нас не только дом. У нас достаточно много недвижимости. За мою-то большую длинную жизнь, слава богу. И за нашу 20-летнюю жизнь семейную. Конечно, у нас много чего есть.

- Вы что-то отдадите Марине, чтобы она нормально жила?

- Да и не что-то, а, думаю, будет абсолютно справедливо всё и в результате хорошо. Она должна жить комфортно, не испытывая никаких ущемлений.

- Марина вас любила…

- Я думаю, и сейчас любит. И переживает наше расставание.

- А как получилось – вы сами ей сказали, что все, ставим точку?

- Это длительный процесс был. Да, конечно, пришлось сказать.

- Вы ссорились с женой Мариной?

- Ссорятся все абсолютно. Покажите мне пары, которые не ссорятся. Тут комплекс всего.

- Максим Дунаевский многие годы и до сих пор, наверное, - мечта миллион женщин. Какой дать совет женщинам, каким им надо быть, чтобы привлечь ваше внимание на будущее?

- На будущее не надо больше! Не посылайте мне больше никого (смеется). Ну не знаю, это очень сложно. Надо уметь любить, я бы так сказал. Уметь! Марина тоже по-своему умела любить. Всякая женщина любит по-своему. Да и мужчины тоже. Один считает, что вся любовь заключена исключительно в заботе. Другой – в сексе. Третий - еще в чем-то. А на самом деле вдруг ты встречаешь, что вот можно и так вот любить. И тебя это устраивает. Но никаких рецептов конечно нет.

- Главное, что вам сейчас комфортно в жизни?

- Да. Вот это вы правильно говорите – самое главное душевный комфорт, который мне очень нужен. Потому что, представьте себе, я в своем возрасте чувствую себя востребованным просто на порядок выше, чем это было, допустим, в мои яркие 80-е. Это удивительная история, которая происходит со мной - как портрет Дориана Грея.

И поэтому, работая как лошадь с утра до вечера и ночью тоже, конечно, что-то ищешь в жизни, что тебе создает эту возможность со всех сторон, со всех точек зрения. Человек меняется, и он хочет, чтобы у него что-то тоже менялось в жизни и окружении. А некоторые не меняются. Допустим, прожить 50 лет вместе. У меня есть друзья, и не одна пара, которые уже золотую свадьбу сыграли. У них так. Значит, у них нет такого душевного развития - оно есть в творчестве, наверное, любое другое - ну а в жизни они тормознули друг на друге и их все устраивает. И такое тоже может быть, никто же не отрицает этого. У меня просто не случилось этого, к сожалению. Хотя 20 лет совместной жизни – тоже срок очень большой.

- А ваши с Мариной дочки, как они реагируют?

- Дочки замечательно себя чувствуют. Вообще все дети у меня потрясающие. И я всегда остаюсь для них папой. И они прекрасно это знают. И я все для них делаю в первую очередь.

Дочка Маша закончила Щепкинское училище и второй год уже работает в труппе Малого театра. Она актриса.

Прима Малого театра Ирина Муравьева хорошо отзывается о Марии.

- Кстати, знаю, что Ирина Муравьева ведь хотела сама спеть вашу песню «Позвони мне, позвони!», написанную для фильма Лиозновой «Карнавал». Она поющая актриса. А за нее спела Рождественская.

- Ирина Муравьева абсолютно настоящая актриса и она правильно считает, что кино делает режиссер. Если каждая актриса будет заниматься самопиаром, из этого ничего не получится. Кстати, и не получается чаще всего. Поэтому Ирина говорит, что такая (что петь будет другая. – Ред.) была задумка режиссера Лиозновой, которого она слушала и уважала, вот и все.

- А чем вы сейчас заняты?

- Сейчас два мюзикла у меня в работе – в театре Российской армии мюзикл «Святая Анна», очень крупная работа. И второй мюзикл для Московского театра оперетты – музыкальная комедия «Сервиз ее Величества императрицы», тоже большая работа и интересная идея этой комедии. А это еще не перечисляя кучу других работ. Да ну что вы, жизнь просто кипит!

- Это как в Европе, когда у пенсионеров с возрастом новый всплеск жизни, а не угасание.

- Ну, европейцы в этом смысле гораздо менее энергичны в плане профессиональном. У них много пенсионеров, они живут полной жизнью, но не профессиональной. А в Америке – да. 70 лет – это самый расцвет. Самое большое доверие к 70-летним режиссёрам, композиторам, музыкантам. Это есть. Актеров много у них пожилых. У нас практически в кино не играют такие актеры. Их не берут почему-то, несмотря на повышение пенсионного возраста (шутка). А в Америке вы даже не определите, сколько ему – 60, 70, 80 лет?

- Вы с собой что-то делаете, чтобы хорошо выглядеть?

- Ничего не делаю, я просто живу. Думаю, что держит нас не спорт, как многие думают, и не манипуляции с лицом. А нас держит энергетика, внутренний запас энергии, который нам дан. Если он есть, ты живешь вот так, и хорошо выглядишь, и живой, и все хорошо с тобой. Как только запас начинает исчерпываться, то вот тут происходят всякие деградации, которые никаким спортзалом и здоровым образом жизни не исправить, и тем более манипуляциями с лицом.

- А что надо делать, чтобы эта энергия не иссякала, а наоборот прибывала?

- Ничего нельзя сделать. Думаю, максимум, что мы можем сделать – это быть все время в работе, в тонусе, тренинге. Но здесь, мне кажется, на самом деле есть и парадокс - ведь если у тебя нет энергии, ты не можешь быть в тонусе, то есть, не можешь его искусственно сделать. Но все равно постоянная работа, интеллектуальная, имею в виду, не физическая, полезна. Интеллектуальная работа, конечно, держит максимально на поверхности.

- Если посмотреть на Виторгана, на Пугачёву, сейчас модно становиться родителями в возрасте, заводить детей. Как вы на это смотрите?

- Я считаю, что детей нужно производить на свет естественным способом, который дан нам Богом. И у меня, слава Богу, есть дети, произведенные совершенно естественным способом от любви и так сказать взаимных сексуальных действий. Если не так – я этого не хочу, не желаю, и этого никогда не будет.

Кроме того, даже если есть возможность естественным путем это делать, считаю, что нужно все-таки посмотреть на себя в зеркало и знать - выполнишь ли ты свою родительскую задачу до конца, сможешь ты воспитать или нет.

- У вас сейчас могут появиться дети?

- Могу вам твердо сказать, что нет. Мне родительский капитал не нужен (смеется).

- А какие песни вы посвящали своим любимым женщинам?

- Никогда не посвящал.

- А «Песню Мэри Поппинс» разве не вашей первой жене Наталье Андрейченко посвятили?

- Нет. Потому что в фильме должна была играть другая актриса. И Андрейченко появилась, когда уже все было написано и сделано.

- Что сейчас для кино пишите?

- Для меня кино на сегодняшний день потерянный жанр. Я не вижу ничего для себя интересного в работе в кино ни в плане творческом, ни в плане материальном.

- Если говорить о современных наших певцах – кто вам нравится?

- В каком жанре музыки? Эстрадном? Так, чтобы сказать, что, ах, какой родился на нашей эстраде певец или певец - этого я сказать, увы, не могу. Да и про старых исполнителей тоже не могу такое сказать, что кто-то мне, ах, как нравится. На Западе у меня есть несколько человек, которых я считаю потрясающими, а у нас – не вижу, к сожалению.

- Что вас сегодня вдохновляет на активную творческую жизнь?

- Вдохновляет само творчество, которое внутри тебя. Ничего со стороны не может вдохновлять или убивать. Все это мифы, что должно что-то вдохновлять или музы должны быть. Все это выдуманная романтическая ерунда. На самом деле все в тебе самом. Есть в тебе творчество – оно в тебе работает, рождает. А нет – так уже и до свидания.

- А можно по заказу работать?

- Главное, чтобы заказ был мне интересен, чтобы он не был поперек принципов и так далее. Например, я прожил всю свою жизнь без социальных заказов на какие-то прославленческие песни, например, партии, правительству, Ленину, как это было, скажем, в советское время. А про Ленина писали песни будь здоров до конца советской власти. Есть композиторы, которые 80 или 90 процентов своей жизни потратили именно на прославления какие-то, я бы назвал их государственными придворными. Талантливые люди, но они были придворными.

У меня нет этого никогда. Вот такой заказ я выполнять точно не стану. Ни за какие деньги. Только по извивам, так сказать, своей души, только то, что является принципиально для меня важным, что меня интересует, трогает и так далее. Потому заказ заказу рознь. Заказы могут быть, и их много, но они все должны соответствовать твоему мировоззрению.

- Например, Александра Пахмутова и Николай Добронравов – они, по-вашему, придворные?

- Ну, конечно. Они большую часть жизнь, как и я, прожили в Советском Союзе. И они действительно корнями там. И чего скрывать, у Александры Николаевны Пахмутовой замечательные лирические и любовные есть песни, и произведений много помимо этого написано, и для кино и просто симфонических произведений. Она ведь композитор широкого очень профиля и масштаба. Но знают только ее песни, к сожалению. Такая наша участь. Если мы шлягер напишем – нас сразу знают. А по другим сочинениям труднее определять. Но в основном она стала тем, кем она стала, благодаря, конечно, ее гражданским песням – например, «Песня о тревожной молодости», и многие песни, которые прославляли советскую власть и были таким неприкрытым в общем реверансом в сторону власти. И получали звания за это, и награды. Ну, таков ее путь был, я ее ни в коем случае ни в чем не уязвляю и не обвиняю. Ну что ж, такой путь человек прошел. Были такие композиторы. А были композиторы, которых судьба миловала от этого, и они тоже были знаменитым. Например, Марк Фрадкин, никогда в жизни не писавший произведения про советскую власть и ее правителей. А Пахмутова и Добронравов много сделали для этого. Ну что ж сделать, так жизнь складывалась.

- У вашего отца Исаака Дунаевского были звездные «Веселые ребята», а у вас «веселыми ребятами» стали "мушкетеры"?

- Да.

- Их писать было легко?

- Музыка легко пишется. Трудно пишется – это значит уже надо бросать. Если через силу.

- «Есть в графском парке черный пруд» - эту песню Атоса хотел петь актер Вениамин Смехов. И он обижался…

- Ну и что. Исполнил не он в картине, редко, когда сам артист поет в фильме.

- А могли бы и вы спеть. Композитор Геннадий Гладков рассказывал, что иногда он сам пел в фильмах – например, за Семена Фараду «Уно моменто», за Короля в «Бременских музыкантах».

- Нет. Я пою в концертах, но как автор. Но надо обладать серьезным голосом для того, чтобы это хорошо спеть.

В процессе работы кое-что я и менял в песни, и слова какие-то менял – это творческий процесс рождения песни. Он же не мертвый, а живет.

- Ваша любимая песня?

- Я остерегаюсь говорить о любимых. Но то, что я чаще исполняю – это «Ах этот вечер». Он завершает все мои авторские концерты. Может быть, можно назвать ее любимой.

- Как она родилась?

- Нужна была в фильме, вот и родилась.