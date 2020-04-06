«Все сборы идут больным детям» - семья Жанны Фриске открыла благотворительный фонд, названный её именем.

Фонд планируют собирать деньги на разные полезные и добрые дела для тяжелобольных и детей-сирот. Правда, с репутацией и доверием к нему точно возникнут проблемы. Поскольку в памяти многих потенциальных жертвователей остались суды, которые в течение нескольких лет вели родители Жанны с Русфондом. Теперь Фриске решили заняться благотворительностью сами.

Отец Жанны Владимир Борисович и ее младшая сестра Наталья входят в состав учредителей.

Как нам рассказал директор фонда Алексей Холопцев, пока удается собрать немного – только на реализацию мечты больных детей. Или на то, чтобы отправить подарки в подшефный детский дом в Воронежской области, – велосипеды и швейные машинки.

- Сборы с благотворительных концертов небольшие. Билеты стоят 500, максимум - тысячу рублей. За концерт собираем только на реализацию мечты одного ребенка, - рассказал нам Алексей Холопцев. - Наташа Долматова из Перми мечтала увидеть море. У нее была онкология. Ей помогала еще Жанна. С нашей помощью Наташа съездила с семьей в Сочи. К сожалению, в минувшем сентябре Наташа умерла. Недавно на концерте в Дивеево собирали деньги 14-летнему Арсению Львову, у него - юношеский полиартрит. Арсений мечтал о ноутбуке, мы ему подарили. Сейчас собираем на ортопедические ортезы для мальчика, они недешевые, а с коронавирусом сборы уменьшились. Да и концерты сейчас проводить нельзя. Но мы продолжаем через соцсети.

Алексей Холопцев уверяет, что все расходы в фонде Жанны Фриске прозрачные, вся отчетность до копейки - в открытом доступе. Поэтому их деятельность нельзя связывать со скандальной историей вокруг Русфонда: "Важно, чтобы люди не забывали светлое имя Жанны". И процесс идет несмотря ни на что…

Напомним, что после смерти Жанны Фриске в июне 2015 года ее родители в течение нескольких лет разбирались с Русфондом, который помог собрать деньги на лечение певицы. У нее был рак мозга. Часть собранных поклонниками средств (всего собрали 69 267 787 рублей) пошли на оплату больничных счетов. Более 32 миллиона по желанию Жанны направили на лечение онкобольных детей из числа очередников Русфонда. Остаток в 25 миллиона - фонд перечислил на ее личный счет, обязав вернуть неистраченное. При жизни певицы Русфонд получил отчет только на 3 378 576 руб. Остальные пожертвования - 21 633 214 рублей - после смерти певицы бесследно исчезли. Около трех лет шли судебные бодания и разборки. Родные Жанны Фриске полностью погасила долг только в августе прошлого года.

Увы, эта скандальная история серьезно подмочила репутацию российского шоу-бизнеса да и благотворительной деятельности в целом.