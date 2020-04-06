Вывод ученых: коронавирус может висеть в воздухе до трех часов

Самый главный вопрос, который беспокоит вирусологов и микробиологов с тех пор, как новый коронавирус впервые передался от животного к человеку, заключается в том, как именно инфекция распространяется между людьми. Никогда не возникало сомнений, что вирус может жить на твердых поверхностях. Также он может оставаться на руках заболевших после кашля или чихания, а затем передаваться другим людям после рукопожатий. Вирус может жить на дверных ручках, а потом проникать в организм здорового человека через глаза, нос или рот.

Менее ясным остается вопрос, может ли коронавирус SARS-CoV-2 оставаться в воздухе довольно длительное время, оставаясь жизнеспособным и заразным. Если это так, то это может объяснить, почему COVID-2019 так активно распространяется. Но повышает ли это заражаемость коронавирусом или нет, разбирался научный портал Elemental.

ТРИ ЧАСА

Исследования на эту тему появились в середине марта в журнале New England Journal of Medicine. В научной работе говорилось, что коронавирус может оставаться жизнеспособным, содержась не только в каплях, выделяемых из носоглотки в результате кашля или чихания - такие капли довольно тяжелые и быстро оседают. Но и в куда меньших частицах, которые могут держаться в воздухе от нескольких минут до трех часов.

- Этого времени достаточно, чтобы здорового человека могла атаковать инфекция, будучи в воздухе и находясь вдали от источника ее распространения, - отмечает эксперт по респираторной защите и инфекционным заболеваниям, профессор Университета Иллинойса Лиза Броссо. - Это работает примерно так. Если вы когда-нибудь пользовались лаком для волос или аэрозольным растительным маслом, то видели, что довольно много частиц остаются в воздухе. И они могут висеть в воздухе несколько минут. То же самое происходит, когда кто-то кашляет или чихает. Во время разговора, дыхания, кашля или чихания в воздух выделяются аэрозольные частицы, различных размеров. Причем жизнеспособными могут быть как и мелкие, так и крупные.

Эту позицию разделяют и другие ученые.

- У специалистов, которые занимаются исследованием SARS-CoV-2, нет никаких сомнений, что вирус может распространяться в воздухе, - говорит ученый Кливлендского технологического университета в Австралии Лидия Моравска.

Правда, при этом никто так и не установил, на какое расстояние распространяется коронавирус и как долго он может оставаться жизнеспособным и заразным, особенно, если он выделяется при разговоре или дыхании. Единственное ясно, что самый опасный способ заражения - это контакт с человеком в момент чихания или кашля. Например, частицы вируса гриппа могут пересечь всю комнату после чиха зараженного человека. К такому выводу пришли ученые Массачусетского технологического института.

У специалистов, которые занимаются исследованием SARS-CoV-2, нет никаких сомнений, что вирус может распространяться в воздухе.Фото: REUTERS

СПАСИТЕЛЬНЫЕ 6 МЕТРОВ

Однако ученые и эпидемиологи до сих пор так и не договорились между собой: следует ли всем носить защитные маски и проводить санитарно-профилактические мероприятия в больницах и дома.

Во Всемирной организация здравоохранения подчеркнули, что исследование, которое было опубликовано в середине марта, было проведено с использованием лабораторного оборудования, а не при участии обычных инфицированных людей. ВОЗ утверждает, что нет никаких доказательств тому, что коронавирус может распространяться без непосредственного контакта с зараженным.

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США признают, что COVID-2019 распространяется через капли, которые выделяются при разговоре, чихании, кашле и дыхании инфицированного, поэтому людям следует держаться друг от друга на расстоянии не менее 2 метров. Но этот совет не спасает человека от аэрозольных частиц, которые остаются висеть в воздухе дольше, чем капли.

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