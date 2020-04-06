2020-04-06T22:52:44+03:00
Здоровье

Препарат ФМБА для лечения тяжелой коронавирусной пневмонии: что о нем известно и когда помогает

Федеральное медико-биологическое агентство предлагает использовать противоязвенное средство «Даларгин» для помощи больным COVID-19
Анна ДОБРЮХА
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Москва. Отделение кардиохирургии НИИ Склифосовского, которое переоборудовали в отделение для больных коронавирусной инфекцией.Москва. Отделение кардиохирургии НИИ Склифосовского, которое переоборудовали в отделение для больных коронавирусной инфекцией.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Как известно, около 80 процентов заразившихся COVID-19 переносят болезнь в легкой форме либо бессимптомно. Специальное лечение им не требуется, достаточно отсидеться дома. А вот для больных тяжелыми формами коронавирусной инфекции ученые и врачи всего мира ищут схемы терапии, спасающей от опасных для жизни осложнений. Напомним, в среднем по международной статистике такие осложнения развиваются у 20%, то есть у каждого пятого больного COVID-19.

Очередную экспериментальную схему лечения предложили специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которое возглавляет экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. В основе схемы — российский препарат «Даларгин». Инструкция поясняет, что изначально это средство предназначено для лечения язвы желудка, двенадцатиперстной кишки и острого панкреатита. Производители уверяют, что препарат «ограничивает очаги некроза и способствует их замещению полноценной тканью».

Вероника Скворцова в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Вероника Скворцова в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- С учетом хорошей переносимости и безопасности препарата «Даларгин», доказанных в регистрационных исследованиях, сегодня ФМБА начинает проведение клинических исследований при тяжелых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), — пояснила журналистам Вероника Скворцова.

Как сообщают в ФМБА, исследования на животных показали, что использование «Даларгина» повышает выживаемость на 70% - 100%.

- Предположительно, этот препарат может иметь антигипоксический и противовирусный эффекты (есть соответствующие патенты). То есть, в числе прочего, способствовать снижению дефицита кислорода, который возникает при дыхательной недостаточности, - поясняет эксперт по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - Однако судить о том, будет ли такой эффект действительно наблюдаться у человека, пока сложно. В целом, в международной литературе, научно-медицинских базах данных очень мало публикаций по этому препарату, в том числе демонстрирующих его эффективность и безопасность у пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Но вдруг он «выстрелит» именно сейчас, как средство против острого респираторного дистресс-синдрома при COVID-19? Будем надеяться...

В ТЕМУ

Какие еще российские разработки предлагаются для лечения коронавирусной инфекции

Ранее Вероника Скворцова сообщала, что ученые научно-производственного центра «Фармзащита» (он находится в ведении ФМБА) предлагают лечить больных COVID средством на основе противомалярийного препарата «Мефлохин». 30 марта еще о трех новых российских разработках журналистам рассказал руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин. Речь идет о противовирусных препаратах «Триазавирин», «Фортепрен» и лекарственном средстве на основе японского противовирусного препарата «Фавипиравир».

- Что касается лечения COVID-19 с применением антималярийных препаратов, то последние данные ставят под сомнение возможную эффективность таких схем, - отмечает Николай Крючков. - Однако исследования продолжаются, будем следить.

В целом большинство биомедицинских экспертов возлагают сейчас главные надежды на японский препарат фавипиравир (в Китае он уже официально зарегистрирован как лекарство против COVID-19), а также на американскую разработку ремдесивир. С учетом предварительных доклинических данных и понимания механизмов действия эта разработка может оказаться эффективной для лечения COVID-19, считают специалисты.

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Все больше людей теперь просыпается каждое утро с главным желанием: услышать, что наконец-то появилось лекарство или прививка от коронавируса. Работу над этим ведут ученые в лабораториях по всему миру. Многие эксперты склоняются к тому, что препарат для лечения новой опасной инфекции появится скорее, чем вакцина. Ведь средство для прививки нужно исследовать на безопасность, эффективность, на животных и людях-добровольцах. В общем, времени уйдет по самым скромным подсчетам 10 - 12 месяцев (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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