Медики ФМБА разработали схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии

6 Апр 2020 2020-04-06T18:52:30+03:00

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Сотрудники Федерального медико-биологическое агентства России разработали схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии на основе препарата «Даларгина». На данный момент начинаются клинические исследования.

В сообщении ФМБА уточняется, что пневмонию, сопровождающуюся дыхательной недостаточностью, собираются лечить на основе применения агониста дельта-опиоидных рецепторов - синтетического гексапептида «Даларгина», который уже зарегистрирован в нашей стране как лекарство для заживления трофических язв и защиты органов и тканей.

Исследования на животных уже показали положительный результат: «Даларгин» значительно повысил выживаемость и спас от 70 до 100% животных, при разных схемах введения препарата.

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова сообщила, что сегодня агентство начало проведение клинических исследований "Даларгина" при тяжелых коронавирусных пневмониях.

Напомним, ранее гендиректор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов рассказал об испытаниях российских вакцин против коронавируса на животных. По его словам, на данный момент ведется разработка 26 вариантов препарата и клинические испытания на людях, что запланировано на июнь.

ИСТОЧНИК KP.RU