Буйнов после "коронавирусной" вечеринки с Лещенко веселился на юбилее Бабкиной

В звездной тусовке опять неспокойно. Только-только все проверились и успокоились после "коронавирусной" вечеринки с участием Льва Лещенко, как беда пришла, откуда не ждали. Надежду Бабкину ввели в кому. Она попала в больницу с обширной двусторонней пневмонией 1 апреля, а два результата теста на Covid-19 оказались отрицательными. И пока молодой муж Евгений Гор отбивался от назойливых репортеров, заявляя, что его благоверная дома, жива и абсолютно здорова, поклонники в соцсетях советуют проверить здоровье новой группе знаменитостей. Тем, кто виделся с Надеждой Георгиеевной в последние три недели.

Надежда Бабкина находится в частной клинике. Врачи ввели ее в кому, чтобы облегчить ее состояние. Медики верят, что с артисткой все будет хорошо. Просто ей нужно немного побыть на ИВЛ. "Состояние певицы хоть и тяжелое, но стабильное, что важно, и имеет положительную динамику. В целом клиническая картина соответствует норме при таком диагнозе", - говорят они.

А ведь совсем недавно вечно юная певица отмечала 70-летие. Чтобы быть точнее - 19 марта. Тотальный карантин для лиц старше 65 лет тогда еще не ввели, однако столичные власти не рекомендовали собираться компаниями более 50 человек. Потому тогда многие знаменитости отменили запланированные праздники. Отменила свой концерт и Надежда Георгиевна.

А вот юбилей отменять не стала. Собрала в ресторане самых близких и дорогих. Точное количество гостей королевы русской песни знали лишь присутствовавшие на юбилее.

Но уже тогда в театральных пабликах народ возмущался: "Бабкина не только артистка, но и директор театра, подведомственного Департаменту культуры. И вот так откровенно проигнорировала распоряжение своего же руководства".

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День рождения Надежды Георгиевны удался на славу - юбилярша устроила горячие танцы на коленях у друга, певца Александра Буйнова. Исполнитель хита "Пустой Бамбук" расцеловал давнюю подругу. А несколькими днями ранее Буйнов отметился на той самой "коронавирусной" вечеринке, где присутствовал зараженный Covid-19 Лев Лещенко.

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Сама Надежда Георгиевна, как известно, является соведущей шоу "Модный приговор". После празднования юбилея она приняла участие в нескольких выпусках. Модный критик Александр Васильев и Эвелина Хромченко, к счастью, на здоровье пока не жаловались. Что же до обычных участников, то от них информации о том, что они подцепили заразу, тоже нет. Кстати, в театре "Русской песни", которым руководит Бабкина, все спокойно.

Стоит отметить, что за день до юбилея Бабкина приняла участие в шоу "Вечерний Ургант". Ведущий передачи был очень рад своей гостье. Иван Ургант даже устроил с ней челлендж с переодеванием.