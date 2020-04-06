2020-04-06T20:46:12+03:00
Звезды

Надежда Бабкина попала в больницу с подозрением на коронавирус

По сообщениям СМИ, артистка попала в больницу с пневмонией. При этом ранее сообщалось. что у Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус
Поделиться:
Комментарии: comments4
Надежда БабкинаНадежда БабкинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

О том, что 70-летняя Народная артистка госпитализирована, стало известно вечером 6 апреля. По предварительным данным, у Надежды Бабкиной диагностирована пневмония, а кроме того, сделан анализ на коронавирус. Как сообщает Пятый канал, звезда находится на лечении в частной клинике с 1 апреля.

Тем временем, никто из близких певицы на звонки прессы не отвечает: молодой муж Евгений Гор отключил телефон, сын Данила Заседателев не берет трубку, также как и многочисленные помощники Бабкиной и ее коллеги по телешоу "Модный приговор".

Сама же певица последний раз выходила на связь два дня назад. Тогда в ее Инстаграме появилось эффектное фото с синем пиджаке и с яркой красной помадой на губах.

- Мои дорогие, сейчас у нас столько времени освободилось, - беспечно подписала Надежда Георгиевна (судя по всему, уже из больницы). - Я лично начала читать, в том числе и классиков. А чем занимаетесь вы в изоляции?

А еще чуть раньше Бабкина записала для подписчиков видеообращение:

- Мои дорогие, это уже не шутки! Давайте все сейчас посидим дома, - увещевала подписчиков Народная артистка. - Тем более президент сказал, мэр Москвы сказал, правительство... Ничего, отдохнем немного от кафе и ресторанов. Мне, например, дома нескучно и всегда есть, чем заняться. Шкафы разобрать, с внуками пообщаться...

Однако, Надежда Георгиевна немного лукавила, ведь сама она, скорее всего, нарушила режим самоизоляции. 19 апреля казачка Надя отмечала 70-летие шумной толпой в ресторане. Тотальный карантин для лиц старше 65 лет тогда еще не ввели, однако столичные власти уже несколько дней как запретили собираться компаниями более 50 человек.

- Бабкина не только артистка, но и директор театра, подведомственного Департаменту культуры. И вот так откровенно проигнорировала распоряжение своего же руководства, - писали тогда в театральных пабликах (хотя точное количество гостей королевы русской песни знали лишь присутствовавшие на празднике).

Между тем, судя по видео в соцсетях, день рождения удался на славу - юбилярша устроила горячие танцы на коленях у друга, певца Александра Буйнова.

photovideo.mskphotovideo.msk
Надежда Бабкина станцевала на коленях у Александра Буйнова
2010 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Меркель назвала коронавирус самым серьезным испытанием в истории Евросоюза
Евросоюз организует военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом
В работе сервисов «Яндекс» произошел масштабный сбой
Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров: В России нет ожидания войны после пандемии
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Норвегия впервые с 2002 года готова сократить добычу нефти
Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров: Сегодня россияне больше боятся умереть от коронавируса, чем от голода
Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров сообщил, что рейтинг Путина рос после каждого обращения к населению по коронавирусу
Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров: в феврале большинство россиян считали, что коронавирус - исключительно китайская болезнь
Штраф за незаконную торговлю масками озвучили в правительстве
Медики ФМБА разработали схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии
Кабмин утвердил меры для устойчивого развития экономики
В случае ЧС больницы могут назначать лекарства не по инструкции для изучения их эффективности
Мишустин: в российских магазинах нет перебоев с продуктами питания
Минпросвещения опубликовало новое расписание ЕГЭ
В российской тюремной системе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Аппараты ИВЛ и тесты на COVID-19 будут ввозиться в Россию беспошлинно
Более 22,6 млн россиян смотрели второе обращение Путина по ситуации с коронавирусом
В Минтруде рассказли о выплатах на детей от трех до семи лет
США объявили террористической организацией «Русское имперское движение»
Глава Минздрава уверен в естественном происхождении коронавируса
Росгидромет: пожар рядом с Чернобыльской АЭС не влияет на качество воздуха в России
Песков рассказал о тестировании Трутнева и Козлова на коронавирус перед встречей с Путиным
В Подмосковье еще 8 человек выздоровели после коронавируса
"Пока только нарастает": Вирусолог рассказал, когда наступит пик коронавируса в России