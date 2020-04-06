Надежда Бабкина попала в больницу с подозрением на коронавирус

О том, что 70-летняя Народная артистка госпитализирована, стало известно вечером 6 апреля. По предварительным данным, у Надежды Бабкиной диагностирована пневмония, а кроме того, сделан анализ на коронавирус. Как сообщает Пятый канал, звезда находится на лечении в частной клинике с 1 апреля.

Тем временем, никто из близких певицы на звонки прессы не отвечает: молодой муж Евгений Гор отключил телефон, сын Данила Заседателев не берет трубку, также как и многочисленные помощники Бабкиной и ее коллеги по телешоу "Модный приговор".

Сама же певица последний раз выходила на связь два дня назад. Тогда в ее Инстаграме появилось эффектное фото с синем пиджаке и с яркой красной помадой на губах.

- Мои дорогие, сейчас у нас столько времени освободилось, - беспечно подписала Надежда Георгиевна (судя по всему, уже из больницы). - Я лично начала читать, в том числе и классиков. А чем занимаетесь вы в изоляции?

А еще чуть раньше Бабкина записала для подписчиков видеообращение:

- Мои дорогие, это уже не шутки! Давайте все сейчас посидим дома, - увещевала подписчиков Народная артистка. - Тем более президент сказал, мэр Москвы сказал, правительство... Ничего, отдохнем немного от кафе и ресторанов. Мне, например, дома нескучно и всегда есть, чем заняться. Шкафы разобрать, с внуками пообщаться...

Однако, Надежда Георгиевна немного лукавила, ведь сама она, скорее всего, нарушила режим самоизоляции. 19 апреля казачка Надя отмечала 70-летие шумной толпой в ресторане. Тотальный карантин для лиц старше 65 лет тогда еще не ввели, однако столичные власти уже несколько дней как запретили собираться компаниями более 50 человек.

- Бабкина не только артистка, но и директор театра, подведомственного Департаменту культуры. И вот так откровенно проигнорировала распоряжение своего же руководства, - писали тогда в театральных пабликах (хотя точное количество гостей королевы русской песни знали лишь присутствовавшие на празднике).

Между тем, судя по видео в соцсетях, день рождения удался на славу - юбилярша устроила горячие танцы на коленях у друга, певца Александра Буйнова.