2020-04-06T20:40:24+03:00
Звезды

Молодой муж рассказал о состоянии Надежды Бабкиной

Евгений Гор очень трепетно относится к своей 70-летней возлюбленной
Ольга ЛИБГАРДТ
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Надежда Бабкина с мужем ЕвгениемНадежда Бабкина с мужем ЕвгениемФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Молодой муж Надежды Бабкиной рассказал о том, что на самом деле происходит с 70-летней певицей. Евгений Гор заверил, что у артистки нет даже температуры. При этом ранее сообщалось, что якобы звезда госпитализирована с подозрением на коронавирус.

Молодой муж Надежды Бабкиной заявил, что певица находится дома. "Занимается хозяйством и нет даже температуры", - цитирует мужчину сайт mk.ru.

Между тем, ранее появилась информация о том, что Надежда Бабкина попала в больницу с пневмонией. По предварительным данным, артистка проходит лечение в частной клинике, передает сайт www.5-tv.ru.

Кстати, недавно супруги вернулись из США. Надежда Георгиевна публиковала совместные снимки с мужем. Влюбленные демонстрировали идиллию. Почти месяц они отдыхали в Майами. "Погостили с Женей у друзей и пора возвращаться домой. Вот такой красивый пейзаж провожал нас на Родину. Романтика!", - хвасталась исполнительница русской песни.

Напомним, роман Надежды Бабкиной и Евгения Гора завязался в 2003 году после выступления на Всероссийском конкурсе эстрадных исполнителей в Саратове. Певцу на момент знакомства с артисткой было всего 23 года, в то время как ей - 53. Впоследствии сама Бабкина призналась, что между ней и Гором сразу возникла "химия". Это была любовь с первого взгляда. По словам Надежды, Евгений покорил ее голосом и мужской привлекательностью. Сама Надежда Георгиевна может дать фору любой своей ровеснице. Она продолжает ездить с концертами по стране, ведет активный образ жизни. А свободное время звезда проводит с близкими. С мужем она не живет - говорит, любит быть одна. Молодой избранник периодически навещает певицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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