Надежда Бабкина рассказала, как чувствовала себя перед госпитализацией: «Я в зоне риска, но по состоянию и ощущению никакого риска нет»

Надежда Бабкина попала в больницу с подозрением на коронавирус, врачи ввели певицу в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Хотя тесты не выявили у нее коронавирусную инфекцию (это подтверждают родные звезды), врачи говорят, что все симптомы и само течение болезни очень напоминают COVID-19. У Надежды Георгиевны обширная пневмония.

Певицу госпитализировали еще 1 апреля, но все это время семья артистки не рассказывала о ее состоянии. Надежда Бабкина резко почувствовала себя плохо, хотя до этого была бодра и весела. Певица очень берегла здоровье – носила маску, дезинфицировала руки. Вплоть до того, как в Москве объявили карантин, Бабкина каждый день ездила на репетиции в театр «Русская песня», которым она руководит. За несколько дней до госпитализации Надежда Георгиевна сняла видео вместе с коллегами из ансамбля «Русская песня». В ролике, опубликованном в Инстаграме 24 марта, певица рассказала, как она себя чувствует, и какие меры предпринимает для того, чтобы не подхватить вирус.

В начале видео Бабкина стоит в маске, но потом задорно снимает защиту и уверяет поклонников, что с ней все в порядке.

Вместе с коллегами ансамбля "Русская песня" Бабкина сняла видео, в котором рассказала: "Я в маске, потому что я в зоне риска (певице 70 лет - Ред.). Но это только цифры, по состоянию и по ощущению никакого риска у меня нет". Фото: кадр видео.

- Я в маске, потому что я в зоне риска (певице 70 лет - Ред.). Но это только цифры, по состоянию и по ощущению никакого риска у меня нет, - рассказала Бабкина. - Мы продолжаем репетировать для того, чтобы поддержать настроение всей нашей страны. И, возможно, в один из этих дней мы выйдем в прямой эфир и попоем вам песни. Нас в театре не так много, мы проходим всякие вариации: мы уколы сами делаем, мы глотаем таблеточки, мы моем руки, у нас дезинфицируется помещение. У нас есть специальная лампа, которая обрабатывает помещение, где мы собираемся. А собираемся мы в репетиционной и в буфете, больше нигде.

rpfolk Дорогие наши друзья, мы передаём вам большой привет с нашей репетиции!

За три дня до госпитализации Надежда Георгиевна также отлично себя чувствовала и даже делилась с поклонниками советами о том, как укрепить иммунитет. В видеоролике, который она опубликовала 29 марта на своей страничке в Инстаграме, Бабкина попросила подписчиков оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

- Мы сейчас проверяем себя на качество, насколько мы способны консолидироваться и побороть эту заразу. Давайте сделаем так: посидим дома. Давайте отдохнем от кафе, от ресторанов, - призвала певица. - Я, например, дома найду чем заниматься. Наконец-то разберу свою гардеробную. Пообщаюсь с внуками, хоть и на расстоянии – Сеть-то, слава богу, работает. И самое главное для пожилых людей: дорогие мои, обратите внимание на самочувствие в плане иммунки. Если иммунка не поддерживается, это плохо. Это значит – цитрусовые, печеночку себе организуйте.

ngbabkina Накануне госпитализации Надежда Бабкина попросила поклонников оставаться дома и поделилась советами, как укрепить иммунитет.

Сейчас певица подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи объясняют: они ввели Бабкину в медикаментозную кому для того, чтобы она спокойно спала и случайно не сдвинула трубки, которые помогают ей дышать. Как сообщили источники в медицинских кругах «МК», клиническая картина болезни «абсолютно коронавирусная». Врачи предполагают, что вирус может мутировать, и если он поменял штамм, то тесты могут не выявить его новую разновидность.

Если версия медиков верна, то, вполне возможно, Надежда Бабкина могла заразиться во время праздника в честь своего юбилея. Как известно, инкубационный период коронавируса длится 14 дней (а иногда и больше): именно за это время он развивается в организме и затем проявляет себя на полную мощь. Ровно за две недели до госпитализации, 19 марта коллеги Бабкиной устроили для нее шумную вечеринку по случаю 70-летия. На торжестве гулял весь коллектив театра «Русская песня» и близкие певицы.

- Наши ребята вчера здорово поздравили меня, - рассказала на следующий день Бабкина в Инстаграме, поделившись снимком в кругу коллег. - Спасибо вам, мои хорошие! Люблю вас! Еще соберемся более широкой компанией, а пока ждем указаний свыше.

ngbabkina Наши ребята вчера здорово поздравили меня. Спасибо вам мои хорошие! Люблю вас! Еще соберемся более широкой компанией, а пока ждем указаний свыше.

Чуть позже Надежда Георгиевна опубликовала еще один снимок с вечеринки: на фото она танцует в объятиях своего молодого гражданского мужа Евгения Гора.

- С Женькой в танце кружимся! – написала Бабкина.

ngbabkina С Женькой @evgeni_gor в танце кружимся! Фото: @george_mur

К слову, артистка планировала отметить юбилей гораздо масштабнее. В день рождения она собиралась дать большой концерт вместе со своими звездными друзьями. Даже София Ротару планировала приехать из Украины, чтобы поздравить подругу и спеть на ее празднике. Но к тому времени в Москве из-за коронавируса запретили все массовые мероприятия, и Бабкина отменила юбилейный концерт.