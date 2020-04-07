Брат Владимира Кузьмина Александр: «Свадьбу перенесли из-за коронавируса»

Недавно СМИ сообщили, что певец Владимир Кузьмин вернулся к своей прежней жене Екатерине. У Владимира есть родной брат Александр, музыкант, автор музыкальных произведений, посвятивший много лет совместной с Владимиром Кузьминым работе в группе “Динамик”. Александр Кузьмин рассказал «КП», что у него тоже произошли изменения в личной жизни.

- Я развелся с женой Еленой, с которой прожил 8 лет, - поделился Александр Кузьмин. – Никогда не изменял супруге, несмотря на наличие большого количества поклонниц вокруг меня на протяжении всей моей творческой жизни. Моя бывшая супруга не верила в мою верность. В надежде застать меня с любовницей, и не застав, она пришла в ярость и нашла другую причину, чтобы избавиться от меня. Она вызвала полицию, обвиняя меня в избиении, после чего мне пришлось просидеть 24 часа в холодной тюремной камере. Думаю, что она заранее планировала расставание и искала причину, так как “заставать” меня с любовницей она пришла уже с документами о разводе.

Елена выгнала меня из нашей квартиры почти таким же, как я появился на свет - голым. Я остался на улице наедине с самим собой, ночевал на лавочках и даже в такси. Она избавилась от меня сразу после того, как моя миссия в ее жизни закончилась - семейная ипотека была выплачена и закончен евроремонт, в том числе, с участием денег моего брата Владимира Кузьмина.

Мне не свойственно цепляться за материальные блага, и ругаться с ней я не стал. Ее предательство для меня было ударом. Самое первое, что сделал - купил телефон, чтобы позвонить друзьям и попросить о помощи. Меня приютили друзья. Одна подруга дала ключи от своего небольшого домика под Рязанью, где я приходил в себя и пытался понять, что произошло. Видимо, так было угодно вселенной, чтобы я мог “родится” вновь.

Но, знаете, жизнь настолько справедлива, что я встретил очаровательную девушку Наташу, которая меня сводит с ума.

А встретились мы с ней случайно. И это, по правде сказать, было даже страшно…

Фото: Личный архив героя публикации

Пытаясь выбраться из монашеских условий существования, я позвонил другу и рассказал, как на духу, о своих приключениях. И он сразу же ответил: «Приезжай». Я пробыл у него несколько дней в режиме “реанимации”. Однажды, за вечерним чаепитием, он сказал, что к нему приедет его девушка. И… ну, это страшное! Из квартиры друга я ушел с этой девушкой, можно сказать, она меня с собой забрала, и с тех пор мы с ней не расстаемся. Наверное, я сделал такое некрасивое дело - увел у своего друга Наташу. После этого друга я потерял, а любовь нашел. Но… Надеюсь, нас простят… С Наташенькой я нашел те чувства, которых у меня никогда не было в жизни, мы счастливы. Столько эмоций, чувств, хочется летать на крыльях и творить.

Наташа – чудо. Моя девочка, мое счастье. Я - музыкант, и каждый день пишу ей новую песню. На творческом подъеме. Я влюбился без памяти! Конечно, я виноват перед другом. Но это чувство, которое мне открылось, сильнее всего, с ним невозможно спорить! Наташа сейчас рядом. Она вам расскажет…

- С моим мужчиной мы были вместе более семи лет, - вступает в разговор Наташа. - Он тоже творческий человек. Но так получилось, что Саша Кузьмин ворвался в мою жизнь, и, не спрашивая меня, сам все решил. И всё. И больше меня не отпустил. Когда я увидела его, я видела только его, и вокруг как будто все расфокусировалось, и я забылась. Вот так это все произошло. Я думаю, такое бывает только в кино. Во-первых, мы с ним оба скорпионы и родились в один день 30 октября с разницей в 12 лет. Два огня! Мы прекрасно ладим даже без слов, вплетая в каждую секунду романтик.

- Сейчас мы обустраиваем наше творческое гнездышко в частном доме в пяти минутах от Москвы и строим много планов, - говорит Александр Кузьмин. - Наташа открыла во мне новые чувства, жизнь засияла ярчайшими красками. Я и не знал, что можно так любить. Может, и стоило пройти испытания ради этого счастья?!

Я никогда не думал, что моя жена меня так предаст. И после этого мои чувства с Наташенька, такой тонкой натурой – это совсем другая тема. Она совсем другого полета «пчела». А то, что было позади – хочу просто сжечь. И больше никогда не возвращаться к этому.

Свадьба в Таиланде

- Наташа будет моей женой – будет Наташей Кузьминой. Между прочим, так звали мою маму, – рассказывает Александр Кузьмин. – Мы запланировали свадьбу на март в Королевстве Таиланд, но из-за сложившейся ситуации с коронавирусом, вынуждены отложить.

- Таиланд - очень чистая страна. Там вся страна медитирует. Там чистота отношений видна сразу. И если люди не чисты друг перед другом – создастся много препятствий к свадебной церемонии, - говорит Наталья. - Я прожила там 8 лет. Уникальная страна, там тепло, и люди улыбаются. Приехала я туда “отмороженной” по - московски. Таиланд меня «сломал», согрел и “вынул” из меня все мои добрые чувства ко всему мирскому. У всех у нас в жизни бывают переломы какие-то. Сначала мы на коне, а потом идем пешком. И вот такие дорожки меня привели в буддийские храмы. Я поняла, что такое радость жизни вне зависимости от материальностей, и в настоящий момент меня интересует только эта независимость. Может быть, поэтому все у нас с Сашей и сложилось.

Знаете, когда люди первый раз женятся в 18 лет, им говорят: «Вместе и в горести и в радости, взялись за руки и пошли». А со времени люди забывают об этом, деградируют, их портит общество и время. Но в зрелом возрасте люди к этому возвращаются, начинают понимать те слова, которые им говорит ведущий в ЗАГСе.

Мы с Сашей абсолютно сознательно идем вперед, взявшись за руки. Хотим провести обряд в храме с монахами, когда связывают нитями и все прочее…

Ну и конечно, не без официальной регистрации брака.

Я доверяю Таиланду. И если Саша не сбежит с обряда бракосочетания, значит, мы останемся вместе навсегда!

- Значит, мы уедем в Калифорнию! – смеется Кузьмин. – Хотя в Америке я жил 20 лет, и мне уже это не интересно. Мне интересна моя новая любовь, новые эмоции, которые с ней связаны.

- Мы можем уехать хоть куда! – поддакивает Наталья. – Может быть, следующий репортаж вам придется вести с необитаемого острова, где мы будем с Сашей, чумазые, добывать огонь из камней, и посмотрим, куда нас заведут наши фантазии и наша любовь. Мы сами не знаем, где будем... А это и не важно. Мы любим жизнь. И в середине пути, как правило, люди находят для себя определенные тропинки, по которым им нравится ходить. Вот наша тропинка выросла в огромную тропу, по которой мы сейчас с Александром собираемся прогуляться, пробежаться и пройтись.

Фото: Личный архив героя публикации

- Александр пишет музыку. А вы, Наталья, чем занимаетесь? – спрашиваю избранницу Кузьмина.

- Я начинала свое знакомство с музыкой еще в юности, когда меня мама отдала в музыкальную школу по классу виолончели. Более 10 лет назад меня забросило в шоу-бизнес и я начала работать с артистами, организовывать концерты. Живя в Таиланде, тоже работала с артистами в качестве концертного директора и не только. Допустим, могу сказать, что в 2012 году в моей постели лежала Диана Арбенина, да!

«Ночные снайперы» снимали клип на песню «Да. Так начинается жизнь» в Таиланде в моем доме, вся работа по организации съемок легла на мои хрупкие плечи от подбора локаций и реквизита до предоставления кинооборудования для съемок, охраны и всего остального.

А недавно я, допустим, ездила в город-герой Воронеж с прекрасным героем всех времен – с Сергеем Селиным, это Дукалис из “Улицы разбитых фонарей”.

Можно много называть имен… Я продаю артистов, так можно сказать.

- На самом деле Наташа стесняется о себе сказать - у нее шикарные песенные стихи. И у нее шикарный голос, - добавляет Александр. - Просто она не хочет это афишировать. На данный момент ей это не надо, а потом – все может быть…

- Сейчас я кайфую от Сашиной музыки. Саша каждый день пишет мне стихи, песни! Он мне поет каждый вечер, точно вам говорю! – рассказывает Наталья.

- Да, песня или стихотворение каждый день – это у нас с ней в брачном контракте! – смеется Александр.

- Потом я издам книгу о творчестве Александра Кузьмина. И она будет называться «История жизни». В своих стихах он пишет то, что чувствует и что проходит в определенный период времени. Допустим – день, ночь… Что он чувствует – то и пишет. Творческая личность! Сочиняет песни там, где застанет его настроение… в лесу на пеньке, в ванной, где угодно…

- Может быть, организуете его концерты?

- Конечно, концерты будут. Я обязательно всех об этом оповещу. Я соблазню, уговорю его на творческий вечер и на данный момент у нас готовятся несколько совместных творческих проектов . Я очень хочу сделать вечер именно его творчества. То, что он создает, люди должны слышать. Много прекрасных музыкальных вещей он скрывает. Кстати, он очень скромен по этому поводу. Мы задумали такой «домик любви и творчества» со сценой и сценическим светом, куда будем приглашать в гости таких же творческих и позитивных людей.

Люди, которые из себя что-то производят – стихи, песни, музыку – они, в первую очередь, хотят именно самовыразиться, всегда могут приехать в гости на наше “лобное место” к костру. А есть еще такой вариант, когда музыканты пишут под шаблон для того, чтобы денежку заработать. Саша пишет от души нестандарт, многие его песни не подходят под формат “коммерческих” для продажи. И хочется донести до людей его творчество. И мне хочется, чтобы люди услышали то, что Саша хочет донести. Ну и конечно, как любой музыкант, он может написать песню по заказу на любую тему. Кроме сочинения музыки и текстов к песням, Саша делает аранжировки и сам записывает песни в нашей профессиональной домашней студии.

- Мы придумали нашу тайную закрытую дверь, в которую будут стучать, а мы не будем открывать, – говорит Александр Кузьмин.

- Мы не будем открывать, но если постучат в том ритме, который мы слышим – тогда дверь откроется, конечно! – добавляет Наталья. – При этом мы стараемся сохранить священные вещи.

- Вообще мы с Наташкой часто разговариваем стихами, – вновь включается Александр, словно по перекличке. – Потому что иначе скучно, не интересно.

- Александр, Наталья для вас, как для Джона Леннона Йоко?

- Ну, начнем с того, что Йоко Оно была на семь лет старше. А моя девочка на 12 лет младше. Это тоже важно. Потому что этот молодой пыл души, который из нее идет, меня вдохновляет и возбуждает. И мы с ней, по-моему, в балансе таком. Да, малышка? (обращаясь к Наталье).

- Да! И мы прекрасно себя чувствуем. У нас дом как у монахов.

Материальные ценности отпадают. Монахи говорят, «чтобы сесть - стул не нужен». Люди очень зависимы от многих вещей.

Я вспоминаю свое детство, когда мы с Володей не задумывались о том, какая судьба нас ждет и куда наша “музыка” нас заведет. Мы были абсолютно бескорыстны друг перед другом, делили пополам любовь родителей, игрушки, музыку, подруг. И сейчас я чувствую себя точно так же, как в детстве, свободно и легко, мне хорошо.

Люди часто находят друг друга из-за чего-то, для чего-то. Любят за что-то. Скажем, если у тебя есть дворцы, то с тобой будут дружить. Редко, когда попадаются люди, которые на это не смотрят. В середине или в конце пути ты понимаешь, что материальные ценности не важны. Если ты творческий человек, то важно творчество. Потому что в конце пути ты спрашиваешь себя: «Кто я?», и всё.

- Вы планируете детей?

- Мы решили, что в таком прекрасном возрасте, как наш (мне 46 лет) – поживем для себя. У меня дочка есть, ей 24 года. У Саши тоже есть дети… У нас маленькая рыжая собачка, зовут Блинчик. Она будет нашим ребенком.

- Да, которая спит у меня на шее, – улыбается Кузьмин. - Кстати, нас с Наташей объединило еще и то, что мы оба были отшельниками в этой жизни и, наконец, в этом царстве одиночества обрели друг друга. Это такое совпадение, которое я много лет никак не мог обрести. Мне, как творческому человеку, это было очень необходимо. Оказалось, что и моей любимой девочке тоже это не хватало. Мы в первые секунды, когда друг друга, увидели – полюбили. И чувства такие, что просто брызжет… Я в это погружен полностью. Это вообще просто неповторимо.

Конечно, я понимаю, что, наверное, многим интересен мой брат Владимир Кузьмин, а не я. Хотя мы с ним много работали вместе, мы оба музыканты. Просто он стал популярным, и о нем все знают. А я ушел в тень, но продолжаю жить музыкой и в музыке. Мои песни, например, исполняет Николай Басков, Сумишевский, Кальянов и другие певцы…

Александр и Владимир КузьминыФото: Личный архив героя публикации

И мне будет очень приятно, если ваше издание поздравит меня с предстоящей свадьбой – Саша Кузьмин не пропал, я есть и счастлив!

Кстати, у моего брата, народного артиста Владимира Кузьмина скоро юбилей - 65 лет. Я очень люблю его, всегда переживаю за него и хочу пожелать ему душевной гармонии, простого человеческого счастья. Хочу пожелать ему настоящей любви близких людей, которые любят его не за его славу и деньги, а за его прекрасные человеческие качества. Желаю ему быть любимым и в горести и в радости, в богатстве и в бедности, прожить еще сто лет и радовать публику своими новыми музыкальными хитами. Раскрою вам секрет, я собираюсь поздравить брата с юбилеем необычным способом, но пока не скажу - каким!