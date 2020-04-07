«Дешевого бензина не будет»: Россия хочет запретить импорт иностранного топлива

Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию. Это должно предотвратить перенасыщение внутреннего рынка и падение цен на бензин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников топливного рынка и источники в федеральных структурах.

Цена на нефть сейчас находится на многолетних минимумах. Поэтому стоимость бензина тоже упала. Кроме того, упал и спрос внутри страны. К примеру, автомобильное движение в Москве, по данным мэрии, во время нерабочих дней снизилось на 75%. Если запустить в страну дешевый импортный бензин, это может резко снизить стоимость бензина.

Так, собственно, происходит в Штатах. Там дешевая нефть создает проблемы для сланцевых компаний, а для всех остальных это большой плюс в виде более дешевого топлива. Одно время элементы подобной рыночной экономики в России существовали. К примеру, топливо в нашу страну поставляла соседняя Беларусь. И это снижало цены на заправках. Но потом эту практику запретили.

Как объясняют профильные эксперты, в России это может привести к тяжким побочным последствиям. К примеру, разрушить и без того дышащие на ладан нефтеперерабатывающие заводы. И тогда у нас появится долгосрочная зависимость от импортного топлива. В период высоких цен на нефть это будет приводить, наоборот, к резкому росту стоимости бензина.

Напомним, в 2018 году дисбаланс между ценами на внутреннем и внешнем рынках привел к тому, что стоимость бензина скакнула сразу на 10%. Тогда правительство в спешном порядке договорилось о налоговом маневре. Его суть состояла в том, что теперь цены на бензин стабильны при любой цене на нефть. Когда она высокая и поставки топлива на внутренний рынок невыгодны, то бюджет доплачивает нефтяным компаниям, компенсируя их убытки. А когда нефть дешевая и поставки бензина внутри страны становятся прибыльными, происходит наоборот: компании делятся дополнительной выручкой с бюджетом.

Казалось бы, ситуация взаимовыгодная. И казна не теряет доходы, и компании получают стабильную выручку почти при любой ситуации, и цена бензина на заправках остается практически неизменной. Что вроде бы хорошо для граждан. К примеру, за последний год, по данным Росстата, цена на бензин выросла всего на 1,5%.

К правительству и нефтяникам есть только один вопрос. Точнее три. Почему в ситуации, когда большинство НПЗ принадлежат крупным нефтяным компаниям, а их совокупная чистая прибыль только за 2019 год составила несколько триллионов рублей, у них нет денег на модернизацию или строительство новых современных НПЗ? Почему в «тучные времена» нефтяники только делят прибыль между акционерами и не инвестируют в развитие нефтепеработки, а в кризис просят помочь им деньгами? И почему за все это вынуждены платить россияне, чьи доходы сейчас упадут, а траты на бензин останутся прежними?

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