«Спортмастер» опроверг массовые увольнения сотрудников сети

Правда ли что «Спортмастер», крупнейшая сеть по продаже спорттоваров в стране, закрывает все свои магазины и распускает всех своих сотрудников. Об этом «Комсомолка» спросила управляющего делами торговой сети Сергея Агибалова.

- Сообщения о закрытии магазинов и увольнении сотрудников для нас очень странные, это какое-то недопонимание, - говорит Агибалов. - Мы никого не сокращаем. Увольняем только тех, кто хочет. Предложено временно устраиваться в другие сети на время простоя.

- Есть люди, которые хотят уйти добровольно?

- Есть люди, которые все-таки боятся инфекции, хотят уехать к родителям, в какие-то отдаленные места. Такие люди тоже есть, их мы увольняем добровольно. Все, кто хочет остаться работать во время простоя, чтобы не оставаться на МРОТе, имеют возможность устроиться в другую сеть и еще дополнительно получить 5000 рублей в месяц от «Спортмастера» за то, что они остаются в нашей компании.

- О каких сетях для трудоустройства идет речь?

- В «Wildberries», «Метро», «Пятерочка», «Магнит», «ОКей», «Озон», Яндекс, «Сбермаркет», Почту России. На сегодняшний день временно трудоустроено 198 сотрудников компании. Все они могут вернуться в «Спортмастер» по мере открытия магазинов. Часть людей мы устроили на наши распределительные центры, в колл-центры. У нас работают 145 интернет-магазинов, где люди также задействованы.

- Сколько всего человек работает в сети «Спортмастер»? И сколько уволились?

- Всего в сети работает примерно 14 тысяч сотрудников. Точную цифру по уволенным не скажу, но это небольшой процент — 3-5%.

- Что планируется после окончания карантина? Возможно, часть магазинов придется закрыть?

- Как только карантин закончится, мы намерены продолжить свою деятельность. Мы ждем момента, когда снова сможем открыться. Закрывать магазины частично также пока что не планируется. Мы посмотрим, как что будет, сколько у нас товара, но закрывать магазины мы не планируем. «Спортмастер» планирует продолжить свою деятельность после ухода коронавируса и получения разрешения на работу.

- Открыты ли поставки из Китая?

- Да, конечно. И у нас достаточно товара на складах. Весенний товар весь есть, он готовился заранее. Это же не просто так, что щелкнул пальцем - и он приехал. Это работа в течение нескольких месяцев, примерно годовой цикл. Сейчас магазины закрыты. Мы ждем, когда можно будет торговать.

- Что будет с ценами?

- «Спортмастер» всегда смотрит на экономическую ситуацию. Не нужно беспокоиться, что после открытия цены вырастут. Тем более доллар уже идет вниз, мы себе такого позволить не можем.

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