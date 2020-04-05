Закон о полутора метрах: выдержит ли бизнес новые драконовские штрафы
В Москве ужесточаются условия для тех, кто продолжает работать в условиях эпидемии. Теперь соблюдение безопасного расстояния в 1,5 метра между людьми становится обязательным — неважно, это сотрудники предприятия или посетители. Обязательной становится и дезинфекция помещений.
Нарушителям грозят суровые наказания. Индивидуальные предприниматели заплатят штраф от 30 000 до 50 000 руб., другие организации – от 100 000 до 300 000 руб. А если будет вред здоровью, то деловым людям независимо от масштаба бизнеса грозит штраф от 500 000 до 1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток.
ПОКУПАТЕЛИ СТОЛПЯТСЯ У ПОЛОК — ОТВЕЧАТЬ БУДЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ
Предприниматели в ужасе ждут понедельника. Потому что не нарушить мало у кого получится.
- Давайте возьмем один из самых массовых работающих сейчас секторов бизнеса — розничную торговлю, магазины, - сказал «КП» член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер. - Если между сотрудниками еще можно как-то обеспечить расстояние 1,5 метра, то между посетителями оно часто нарушается. Например, стоит человек у полки с продуктами, а другой не в силах дождаться, пока тот отойдет, и тоже подходит. Хотя по громкой связи администрация магазина постоянно напоминает о безопасном расстоянии, но нарушение налицо, и формально за это можно наказать магазин.
Или взять расстояние между кассиром и покупателем — вот как там обеспечить полтора метра? Это же технически невозможно! А проверяющие не будут смотреть возможно или нет: им предписано выявлять — будут выявлять. Огромные несоразмерные штрафы и приостановка на 90 дней могут привести к разорению малого предприятия. Чтобы этого не случилось, бизнесмены будут «решать вопрос» с проверяющими — известно, как…
У касс магазинов нанесли разметку. От линии до линии полтора метраФото: Юлия ПЫХАЛОВА
ЗАКРЫТЬ НА 90 ДНЕЙ? ЛУЧШЕ ШТРАФ 5 МИЛЛИОНОВ!
На производстве бестолковых покупателей, толпящихся у прилавков, нет, но все равно есть повод для беспокойства.
- Мы у себя приняли максимальные меры, чтобы не допустить распространения вируса, - поведал «КП» руководитель группы компаний «Сириус», член президиума «ОПОРы России» Юрий Савелов. - Регулярно проводим дезинфекцию, поставили установки для обеззараживания рук, мыло всегда есть, часть сотрудников отправили в отпуск и в офисе, где сидело 4-6 человек, теперь двое — на безопасном расстоянии. Но как обеспечить его на складах — это вопрос.
Ну, вот представьте: люди разгружают машину, несут ящики. Они же по кратчайшему пути идут — конечно, проходят друг мимо друга, чуть ли не плечом касаясь. Хорошо, скажу, чтобы крюк делали, не сближались. Или если передают ящик один другому — тоже нет этих полутора метров. Ладно, придумаем что-нибудь. А вот наказание — это куда такое?! Ну, миллион рублей штраф — тяжело, но можно пережить. А закрытие на три месяца — это вообще убийство любого бизнеса, так и напишите! Если закроют на 90 дней, то и времени терять не стоит: тут же всех увольняй и закрывайся. Лучше 5 миллионов заплатить, честно вам говорю!
ДЕЛАТЬ ПИЛИНГ НА РАССТОЯНИИ ПОЛТОРА МЕТРА? ЭТО НЕВОЗМОЖНО!
Кстати, в Москве разрешили работать косметическим, массажным и СПА-салонам, если у них есть лицензия на осуществление медицинской деятельности.
- Это абсурд, - говорит «КП» врач-дерматолог и косметолог Зоя Константинова. - Разрешение на оказание косметических и массажных услуг мне совершенно непонятно — там никак невозможно выдержать расстояние между специалистом и посетителем в 1,5 метра — манипуляции же оказываются руками.
А косметолог вообще лицом к лицу с клиентом, особенно когда контур делается или пилинг. Да, мы в масках, но в документах не сказано, что если в масках, то можно находиться ближе чем на 1,5 м. А у массажиста серьезная физическая нагрузка в теплом помещении — как он будет в маске работать? Пожалуй, мы не воспользуемся возможностью и не будем пока оказывать эти услуги — во-первых, велик риск быть обвиненным в каком-то нарушении, а во-вторых, я как врач считаю, что надо соблюдать режим самоизоляции.
БИЗНЕС ЕЩЕ СПАСИБО СКАЖЕТ!
Однако медики-инфекционисты поддерживают закручивание гаек и уверены, что это и бизнесу пойдет на пользу.
- Считаю ужесточение противоэпидемических мер оправданным, - сказал «КП» доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. - Нужно соблюдать безопасное расстояние, чтобы снизить опасность для окружающих. В Европе оно даже больше чем у нас — 2-2,5 метра. Тем, кто работает, я бы порекомендовал регулярно проветривать помещение, если нет обменной вентиляции. Если человек уже является даже бессимптомным носителем вируса, то с каждым выдохом концентрация вируса вокруг становится все выше.
Если нет никакого воздухообмена, то для окружающих увеличивается вероятность заболеть. Никакие перегородки и сплит-системы не спасут — только обменная вентиляция, лучше через хорошие фильтры, или проветривание. Что касается тяжести наказания, то она зависит от последствий, но хочу сказать, что бизнес должен с пониманием относиться к этому. Чем скорее мы победим эпидемию, тем скорее вернемся к обычной жизни. А если не будет жестких санкций, то многие, скорее всего, и не станут выполнять необходимых требований — тогда эпидемия затянется, и бизнес вместе с нами со всеми потеряет еще больше.
Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как не нарваться на штраф, выйдя в карантин на улицу: Отвечаем на главные вопросы о самоизоляции вместе с юристом
Что считать нарушением режима самоизоляции - «КП» рассказывает почетный адвокат России Леонид Ольшанский (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»