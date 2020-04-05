Закон о полутора метрах: выдержит ли бизнес новые драконовские штрафы

В Москве ужесточаются условия для тех, кто продолжает работать в условиях эпидемии. Теперь соблюдение безопасного расстояния в 1,5 метра между людьми становится обязательным — неважно, это сотрудники предприятия или посетители. Обязательной становится и дезинфекция помещений.

Нарушителям грозят суровые наказания. Индивидуальные предприниматели заплатят штраф от 30 000 до 50 000 руб., другие организации – от 100 000 до 300 000 руб. А если будет вред здоровью, то деловым людям независимо от масштаба бизнеса грозит штраф от 500 000 до 1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток.

ПОКУПАТЕЛИ СТОЛПЯТСЯ У ПОЛОК — ОТВЕЧАТЬ БУДЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ

Предприниматели в ужасе ждут понедельника. Потому что не нарушить мало у кого получится.

- Давайте возьмем один из самых массовых работающих сейчас секторов бизнеса — розничную торговлю, магазины, - сказал «КП» член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер. - Если между сотрудниками еще можно как-то обеспечить расстояние 1,5 метра, то между посетителями оно часто нарушается. Например, стоит человек у полки с продуктами, а другой не в силах дождаться, пока тот отойдет, и тоже подходит. Хотя по громкой связи администрация магазина постоянно напоминает о безопасном расстоянии, но нарушение налицо, и формально за это можно наказать магазин.

Или взять расстояние между кассиром и покупателем — вот как там обеспечить полтора метра? Это же технически невозможно! А проверяющие не будут смотреть возможно или нет: им предписано выявлять — будут выявлять. Огромные несоразмерные штрафы и приостановка на 90 дней могут привести к разорению малого предприятия. Чтобы этого не случилось, бизнесмены будут «решать вопрос» с проверяющими — известно, как…

У касс магазинов нанесли разметку. От линии до линии полтора метраФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЗАКРЫТЬ НА 90 ДНЕЙ? ЛУЧШЕ ШТРАФ 5 МИЛЛИОНОВ!

На производстве бестолковых покупателей, толпящихся у прилавков, нет, но все равно есть повод для беспокойства.

- Мы у себя приняли максимальные меры, чтобы не допустить распространения вируса, - поведал «КП» руководитель группы компаний «Сириус», член президиума «ОПОРы России» Юрий Савелов. - Регулярно проводим дезинфекцию, поставили установки для обеззараживания рук, мыло всегда есть, часть сотрудников отправили в отпуск и в офисе, где сидело 4-6 человек, теперь двое — на безопасном расстоянии. Но как обеспечить его на складах — это вопрос.

Ну, вот представьте: люди разгружают машину, несут ящики. Они же по кратчайшему пути идут — конечно, проходят друг мимо друга, чуть ли не плечом касаясь. Хорошо, скажу, чтобы крюк делали, не сближались. Или если передают ящик один другому — тоже нет этих полутора метров. Ладно, придумаем что-нибудь. А вот наказание — это куда такое?! Ну, миллион рублей штраф — тяжело, но можно пережить. А закрытие на три месяца — это вообще убийство любого бизнеса, так и напишите! Если закроют на 90 дней, то и времени терять не стоит: тут же всех увольняй и закрывайся. Лучше 5 миллионов заплатить, честно вам говорю!

ДЕЛАТЬ ПИЛИНГ НА РАССТОЯНИИ ПОЛТОРА МЕТРА? ЭТО НЕВОЗМОЖНО!

Кстати, в Москве разрешили работать косметическим, массажным и СПА-салонам, если у них есть лицензия на осуществление медицинской деятельности.

- Это абсурд, - говорит «КП» врач-дерматолог и косметолог Зоя Константинова. - Разрешение на оказание косметических и массажных услуг мне совершенно непонятно — там никак невозможно выдержать расстояние между специалистом и посетителем в 1,5 метра — манипуляции же оказываются руками.

А косметолог вообще лицом к лицу с клиентом, особенно когда контур делается или пилинг. Да, мы в масках, но в документах не сказано, что если в масках, то можно находиться ближе чем на 1,5 м. А у массажиста серьезная физическая нагрузка в теплом помещении — как он будет в маске работать? Пожалуй, мы не воспользуемся возможностью и не будем пока оказывать эти услуги — во-первых, велик риск быть обвиненным в каком-то нарушении, а во-вторых, я как врач считаю, что надо соблюдать режим самоизоляции.

БИЗНЕС ЕЩЕ СПАСИБО СКАЖЕТ!

Однако медики-инфекционисты поддерживают закручивание гаек и уверены, что это и бизнесу пойдет на пользу.

- Считаю ужесточение противоэпидемических мер оправданным, - сказал «КП» доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. - Нужно соблюдать безопасное расстояние, чтобы снизить опасность для окружающих. В Европе оно даже больше чем у нас — 2-2,5 метра. Тем, кто работает, я бы порекомендовал регулярно проветривать помещение, если нет обменной вентиляции. Если человек уже является даже бессимптомным носителем вируса, то с каждым выдохом концентрация вируса вокруг становится все выше.

Если нет никакого воздухообмена, то для окружающих увеличивается вероятность заболеть. Никакие перегородки и сплит-системы не спасут — только обменная вентиляция, лучше через хорошие фильтры, или проветривание. Что касается тяжести наказания, то она зависит от последствий, но хочу сказать, что бизнес должен с пониманием относиться к этому. Чем скорее мы победим эпидемию, тем скорее вернемся к обычной жизни. А если не будет жестких санкций, то многие, скорее всего, и не станут выполнять необходимых требований — тогда эпидемия затянется, и бизнес вместе с нами со всеми потеряет еще больше.

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