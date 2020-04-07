Подозрение на коронавирус у Надежды Бабкиной: на юбилей артистки приезжал Лев Лещенко

За здоровье Надежды Бабкиной, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус и уже ввели в искусственную кому, переживают тысячи поклонников, друзья и близкие. Только недавно артистка широко отмечала 70-летний юбилей, гуляла в ресторане, светилась здоровьем и красотой. Лихая казачка Надя не побоялась праздновать день рожденья, когда эпидемия коронавируса уже вовсю наступала: столичные власти ввели для возвращенцев из-за рубежа обязательный карантин и запретили собираться компаниями больше 50 человек. Многие звезды тогда отменили тусовки и семейные праздники, остались дома.

Между тем, как стало известно сейчас, на юбилее Бабкиной побывал и Лев Лещенко, который уже излечился от COVID-19 и выписан домой. Об этом «КП» рассказал друг и коллега артистки Аркадий Укупник.

- Лев Валерьянович заехал поздравить Надю после наших совместных съемок у Малахова, - рассказал kp.ru Укупник. – Я сам там не присутствовал, к тому моменту отменил все тусовки и праздники – чувство самосохранения взяло верх. Приехал только на запись программы, все-таки это работа. К тому же эфир был посвящен Валентине Толкуновой, у меня к ней особое отношение. На съемках все было организовано с учетом эпидемии: повсюду средства дезинфекции, нас рассадили на расстоянии друг от друга.

Я близко с Лещенко не общался и никаких симптомов после встречи не обнаружил. Но когда стало известно о его болезни, я сам стал изгоем. Люди из соседних поселков (артист живет за городом. – Ред.) распространили информацию, что я болен, что меня ищет полиция… Когда я выходил гулять с собакой, все в ужасе от меня шарахались! И ладно бы этот слух пустили рядовые обыватели, но нет – это сделали люди, обладающие определенной властью и авторитетом!

О болезни Бабкиной Аркадий Укупник узнал из новостей и считает, что никто из близких сейчас не будет комментировать ситуацию:

- Я все-таки надеюсь, что у нее обычная пневмония, а не коронавирус – уж больно тяжелые у него осложнения. Искренне и от всего сердца желаю Надежде выздоровления. Она очень мощная артистка, огромная трудяга и одна из самых знаковых русских женщин, - поделился Аркадий Укупник.

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