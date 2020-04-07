Почему коронавирус стал ужасом для всей планеты

Бациллы страха распространились по миру. Миллиарды людей сидят на карантине, в «самоизоляции». И никто не знает, что нас ждет впереди. Пандемия закончится к лету или нахлынет вторая, более смертельная волна, как это было с «испанским гриппом»? Уж если в Америке, самой мощной державе мира, наступили суровые времена, Трамп бросает в бой с заразой армию?!

Где хваленый Искусственный Интеллект с его Цифрой, Большими Данными? Почему заранее не спрогнозировал пандемию и не предлагает сейчас эффективные стратегии и тактики борьбы с заразой?

НОВАЯ «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»?

Ощущение, что мир валится в Средневековье, когда такими же жесткими карантинами города и страны боролись с чумой, выкосившей до половины населения Европы. Из-за неслыханного количества жертв болезнь получила историческое название «Черная Смерть»! Чудовищная катастрофа середины XIV столетия вошла в историю человеческой цивилизации, как пример совершенно невообразимого разгула смерти, всеобщего ужаса и сумасшествия.

До сих пор популярна фейковая теория, родившаяся в Германии во второй половине 19 века, будто «Черная смерть» нагрянула в Старый Свет с кораблями из Крыма. Там, дескать, татарский хан Джаныбек первым применил в 1347 г. биологическое оружие, забрасывая катапультами зачумленные трупы в генуэзскую крепость Каффа, ныне - Феодосия. А поскольку Крым теперь российский, то наша страна несет ответственность за «Черную смерть» в Европе, прочитал на днях безаппеляционное суждение одного «аналитика».

До сих пор популярна фейковая теория, родившаяся в Германии во второй половине 19 века, будто «Черная смерть» нагрянула в Старый Свет с кораблями из КрымаФото: EAST NEWS

Прошлой осенью на Западе пошли статьи, что чума явилась в Европу в 1348 году из российского Поволжья. Со ссылкой на новые исследования немецких ученых. Опять Россия виновата?

Хотя, согласно русским летописям, чума нагрянула на Русь только в 1352 г. через Псков, когда в Европе она уже угасала. А в низовьях Волги появилась не ранее 1364 г. В том же году была первая крупная вспышка в Москве. «Быстрой смертью» умерли митрополит Феогност, Великий князь Симеон Гордый с детьми. Княжить стал его племянник Дмитрий. А пощади «черная смерть» кого-либо из сыновей Симеона, мы бы никогда не услышали такого имени - Дмитрий Донской.

Сами же современники «Черной смерти» объясняли ее… заговором евреев, прокаженных и колдунов. Основной слух XIV столетия, которому верили европейцы: король гренадских мавров, с горестью видя, что его так часто побеждают христиане, задумал отомстить им, сговорившись с евреями. Например, осенью 1348 г. в подвале инквизиции в Шиольоне местный хирург, еврей Балавигнус, «признался» под пытками, что он с подельниками приготовил зелье из сердец христиан, и подсыпал в ручьи, чтобы вызвать чуму. Пока инквизиторы выискивали и хватали «заговорщиков», выявляли их пособников среди обывателей, публично казнили «злодеев», вспышки чумы обычно затихали сами собой.

К счастью, Россию на этот раз не связывают с коронавирусом. Трамп, другие западные политики переводят стрелки на Китай. Пекин же на дипломатическом уровне намекает, что чуму 21 века в Ухань занесли американцы.

В народе все популярнее версия о биологическом оружии. Только вместо евреев, колдунов «козлами отпущения» назначают ученых. Дескать, они и создали смертельный вирус, сознательно запустили в общество (или случайно выпустили).

Как видим, история со средневековой «Черной смертью» повторяется в наши дни. С карантинами, версиями, паникой. Только паника стала более масштабной. Вселенской.

НЕГАТИВ ПРАВИТ БАЛ

О возможных причинах паники «Комсомолка» поговорила с давним автором нашей газеты, ведущим аналитиком Института системно-стратегического анализа, членом Изборского клуба и Сообщества практиков конкурентной разведки Еленой Лариной.

- В четвертый месяц пандемии мир вступил дезорганизованным, лихорадочно деловитым и одновременно растерянным. Решения принимаются, как правило, с опозданием и без детального анализа будущих последствий. Всюду уныние и страх.

Коронавирус – реальная, серьезная угроза. Он дезорганизует жизнь миллиардов людей, ведет не только к множащемуся числу смертей, но и ломает на наших глазах миллионы судеб, ставит сотни тысяч людей на грань разорения или выживания.

Однако, вне зависимости от источника происхождения COVID-19: естественного, лабораторного, запущенного в мир по неосторожности, или целенаправленной акции неких «инициативников», пандемия вызывает серьезные вопросы.

Елена ЛаринаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Еще 14 января, когда наша страна только отходила от новогодних праздников, мы с коллегой, членом Совета по внешней и оборонной политике Владимиром Овчинским опубликовали статью «Двадцатые: гонка генного оружия?»

Мы высказали предположение, что в ближайшем будущем весьма вероятны информационно-поведенческие операции, использующие различного рода случайные или намеренные инциденты, в том числе биогенного характера.

- Как в воду смотрели, Елена! В Китае уже разгоралась вспышка нового коронавируса, хотя широкая публика про нее не знала.

- Еще в 20-е годы прошлого века пропагандист и политтехнолог номер один Коминтерна Вилли Мюрценберг сначала эмпирически подметил, а затем инженерно разработал технологию управления массовым поведением через создание и манипулирование информационными потоками. В основе которых лежат действительные, искаженные или вообще придуманные события. На конкретных примерах в 20-30-е годы прошлого века он показал, что правильная организация информационных потоков может кумулятивно, буквально в разы, усилить воздействие на поведение масс, групп и даже индивидуумов тех или иных процессов и событий.

В народе все популярнее версия о биологическом оружии. Только вместо евреев, колдунов «козлами отпущения» назначают ученыхФото: REUTERS

В 90-е годы прошлого века в рамках «Теории информационных каскадов и стадных эффектов» был доказан, а затем инструментально использован парадокс более быстрого распространения и лучшего запоминания негативной информации по сравнению с позитивной, и тем более нейтральной.

Вот конкретный пример. В Нью-Йорке давно работает один из лучших гидов – знатоков города, настоящий контент-диггер Денис. Снимает познавательные и притягательные документальные сюжеты из жизни «Большого яблока» (прозвище Нью-Йорка, –Ред.) и его окрестностей. В период пандемии ролики выходят ежедневно. 26 марта Денис выложил достаточно оптимистичный сюжет «Жизнь во время эпидемии: через весь Манхэттен по Бродвею».

Жизнь во время эпидемии: через весь Манхэттен по Бродвею.

На сегодня его посмотрело 226 тысяч человек. На следующий день Денис выложил мрачный ролик «Жизнь во время эпидемии: Нью-Йорк готовится к плохому сценарию» с демонстрацией пустых улиц и огромных рефрижераторов, предназначенных к использованию под морги, стоящих у здешних госпиталей.

Жизнь во время эпидемии: Нью-Йорк готовится к плохому сценарию.

Результат - свыше 1,3 млн просмотров. Видите разницу?

- В ШЕСТЬ раз! Наглядное доказательство, что негатив правит бал…

- Уже в XXI веке консультанты администрации Обамы и британского правительства Касс Санстейн и Ричард Таллер разработали психотехнологию Nudge (Подталкивание). За счет манипуляции информацией, а также виртуальной и материальной средой технология позволяет мягко и незаметно принудить отдельного человека и целые группы сделать именно тот выбор, который нужен конструкторам Nudge или их хозяевам.

Один из наиболее мощных специалистов по массовому поведению, групповому стрессу и форс-мажорным ситуациям Акоп Назаретян подчеркивал, что превалирующей эмоцией в случае встречи с опасной неизвестностью является нарастающий страх, мало зависимый от культурного и интеллектуального уровня. Людям требуются энергозатратные волевые усилия, чтобы вновь овладеть собой и адекватно действовать в форс-мажорной ситуации. Как установил еще в начале прошлого века русский психофизиолог академик Алексей Ухтомский, при сильном страхе формируется психологическая доминанта, подчиняющая себе все мысли, чувства и действия человека, сковывающая у большинства людей свободу их воли и умение мыслить хладнокровно. В рамках приложения теории функциональных систем академика Петра Анохина доминанта страха у большинства людей, не обладающих сильной волей, мощным интеллектом и опытом выживания в форс-мажорных ситуациях, подчиняет себе функциональные системы и начинает, что называется, самогенерировать страх, усиливая его до ужаса.

Меркель ошарашенным немцам доложила, выступая с экстраординарным обращением, что коронавирусом в стране может заразиться 70% населенияФото: REUTERS

В условиях нарастания обеспокоенности, переходящей в страх, а тем более в панику, отмечает на основе огромного эмпирического материала доктор биологических наук, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАН Сергей Савельев, происходит регресс сознательного поведения в инстинктивные действия и беспрекословное подчинение приказам. В одних случаях это – оправданная стратегия, которая ведет к выживанию. В других она же запускает режим самоподдерживающейся критичности, ведущий многих к катастрофе.

СЕМЬ ЗАГАДОК ПАНДЕМИИ

- С теорией понятно, Елена. Перейдем к практике, то бишь, к пандемии.

- Есть ряд странностей и загадок, связанных как раз с информационным фоном COVID-19.

Первая – наличие в интернете все возрастающих массивов недостоверной информации, хейтерства, хайпа, отказ ведущих платформ, например, YouTubе, блокировать и удалять заведомые видеофейки. С каждым днем происходит нарастающее загрязнение информационной среды контентом заведомо ложного и провокативного характера, фейками и постправдой.

Вторая – практически полное игнорирование государственными и частными медиа, рассчитанными на массовую аудиторию, материалов и выступлений реальных экспертов, опирающихся на достоверную статистику с широким использованием инфографики, понятной даже неподготовленному человеку. Ведь один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать.

Самый популярный ролик сегодня в американских медиа – смонтированные видеовыступления Д.Трампа и его твитыФото: REUTERS

Третья – это, мягко говоря, странное поведение ведущих политических лидеров мира. Меркель ошарашенным немцам доложила, выступая с экстраординарным обращением, что коронавирусом в стране может заразиться 70% населения.

-Она же сравнила коронавирус со Второй мировой.

- Самый популярный ролик сегодня в американских медиа – смонтированные видеовыступления Д.Трампа и его твиты.

Если в начале февраля он высказывался о происходящем, как о мелкой неприятности, потом утверждал, что все под его личным контролем и американцев не коснется эпидемия, а буквально на днях сообщил, что, если в США от коронавируса умрет 150-200 тысяч человек, то это будет означать, что его администрация и страна хорошо поработали… Эти примеры можно множить и множить. Однако одно очевидно – вместо того, чтобы с цифрами и фактами, сообщая правду, вселять в людей уверенность в преодолении пандемии вне зависимости от ее источника, многие мировые лидеры выступают как генераторы паники и форс-мажора.

Четвертая – отсутствие аналитических выводов и статистического анализа эпидемии коронавируса не только у населения, но и у элит. Всему миру ярко показали пустые улицы китайских мегаполисов, временные палаточные больницы, развернутые в Центральном парке Нью-Йорка, караваны военных грузовиков с трупами из Италии...

Однако отсутствуют репортажи из Тайваня, Сингапура, Гонконга, успешно справляющихся с COVID-19. Мало что известно о Японии и некоторых других странах. Если Сингапур и Гонконг можно считать уникальными благодаря их локации и относительной немногочисленности жителей, то те же Тайвань или Япония – развитые страны с большим населением, развитой логистической инфраструктурой и т. п. Их текущие показатели, связанные с COVID-19, разительно отличаются от американских, итальянских, испанских... Главная причина, видимо, в том, что на Тайване и в Японии последние 30 лет массовое здравоохранение, в том числе эпидемиология, активно развивались. В этот же период в Америке, Италии и Испании, а также во многих других странах сильные мира сего активно сворачивали медицину для населения и закрывали эпидемиологические клиники, а также не обновляли выбывающее медоборудование.

Всему миру ярко показали пустые улицы китайских мегаполисов, больницы Нью-Йорка, караваны военных грузовиков с трупами из Италии, но не показывают улиц ЯпонииФото: EAST NEWS

-Тоже проводили «оптимизацию» здравоохранения…

- Но об этом в масс-медиа– ни гу-гу.

Пятая странность – появление практически во всех ведущих странах мира каналов, целенаправленно буквально вбивающих в головы растерявшемуся населению примитивные конспирологические, ксенофобские квазитеории и фейки. Для этого используются изощренные методики SMM-продвижения, накручивание лайков и рейтингов, вытаскивание различных фриков с академическими дипломами, рассказывающих мало информированной аудитории о своих фейковых изысканиях.

Шестая – отсутствие на популярных медиаканалах в интернете, тем более на телевидении обоснованной серьезной прогностики развития эпидемии. Складывается впечатление, что никто не занимается верификацией ранее сделанных прогнозов. При этом анализ свидетельствует, что многие из них ошибаются не в разы, а на порядки. Причем, пока в большую сторону.

- Раздувая панику!

- Наконец, седьмая загадка – странное, как будто управляемое из единого центра, переключение внимания мира с одного региона на другой. Сначала мир увидел пустые города и милицейские кордоны, перегораживающие улицы и кварталы в Китае. Затем все каналы стали транслировать кошмар в итальянских больницах. После этого настала очередь Нью-Йоркского хоррора.

При этом игнорируются действительно серьезные и опасные проблемы. Китайская, азиатская и отчасти европейская статистика по коронавирусу говорит, что особо быстро он распространяется в изолированных местах скопления людей, типа тюрем, лагерей беженцев и т. п. Во многих районах мира, особенно на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Африке картина выглядит благополучной. Там почти нет COVID-19. Но это – обманчивое благополучие. Там просто отсутствует медицинская статистика. Между тем, из-за развязанной против законного правительства Сирии войны в близлежащих странах в лагерях беженцев проживает более 5 млн человек. Что там происходит - неизвестно. Но вполне очевидно, что лишенные медицинской помощи, проживающие в скученности и бедности люди все чаще и чаще болеют и умирают. Если этот процесс разовьется, то обезумевшие от страха сотни тысяч людей вполне могут попытаться прорваться через Грецию и Балканы в страны ЕС.

Другая тема, о которой предпочитают применительно к коронавирусу не размышлять - гастарбайтеры или люди, работающие, а иногда и проживающие в стране нелегально. Районы, где они обитают, становятся источниками эпидемии. Например, в Нью-Йорке, где умерло уже больше 3 тысяч человек, самое значительное число заболеваний – в районе, где проживают латиноамериканцы, поголовно не имеющие медицинских страховок. Они активно работали в уличной розничной торговле, на уборке территорий и т.п. То есть, соприкасались с огромным числом других жителей Нью-Йорка.

Трудовые мигранты, особенно работающие не официально и лишенные медицинской помощи – едва ли не главная угроза для мегаполисов.

Подобного рода странности можно множить и множить. Поэтому важно сохранять холодную голову, внимательнее относиться к статистике, прогнозам и их верифицировать.

КОМУ ВЫГОДНА ПАНИКА

- Главный вопрос, Елена - кто и зачем разгоняет панику вокруг коронавируса, используя современные психотехники?

- Прежде всего, я убеждена, COVID-19– реальная огромная угроза жизни и здоровью людей. Дешевой конспирологией отдают версии о вирусе, как целенаправленном акте биологической войны, начатой неизвестными хозяевами мира.

Куда важнее другое. Уже в четвертом квартале прошлого года различные показатели позволяли распознать приближение мощнейшего всемирного экономического кризиса. В отличие от кризиса 2008-2009 гг. – это не просто сдувание пузырей на фондовом рынке, а закрытие тысяч и тысяч предприятий и компаний по всей планете, многомиллионная безработица, снижение цен на многие виды сырья и т. п.

Поскольку такого масштаба кризис несет огромные лишения для населения, то массы людей по всей планете быстро начали бы искать виновников. А теперь все просто и понятно. Пришел коронавирус и обрушил глобальную экономику. Значит, элиты, банкиры и другие сильные мира сего как бы совсем ни при чем. Более того, являются такими же пострадавшими, как простые наемные работники и также рискуют жизнями, как их бедные сограждане. Но это – отдельный большой разговор. Выводы надо подкрепить надёжными проверяемыми фактами.

…В заключение напомню: в 1960 году Москва 44 дня стояла на краю бездны. В город из Индии попала черная оспа. Эпидемия казалась неизбежной. И лишь согласованная работа советских медиков, КГБ, МВД, московских партийных и советских органов под руководством Политбюро позволила справиться с этой страшной угрозой при минимуме жертв - 45 заболевших, из них трое умерших. И практически без ущерба народному хозяйству.

- А главное – без паники. Огромная страна об этом даже не узнала.

(«Комсомолка» в ближайшие дни продолжит разговор с Еленой Лариной о закулисье пандемии.)

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Елена Ларина - ведущий аналитик Института системно-стратегического анализа, член Изборского клуба и Сообщества практиков конкурентной разведки. Автор книг «Умножающие скорбь. Как выжить в эпоху войны элит», «Кибервойны ХХ1 века», «Мировойна. Все против всех. Новейшие концепции боевых действий англосаксов», « Холодная война 2.0. Стратегия русской победы», «Час волка. Введение в хронополитику» и многочисленных статей, вышедших в России и за рубежом. Постоянный автор «Комсомольской правды».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770516" frameborder="0"></iframe> Москва до и во время карантина.Непривычно видеть опустевшую столицу. Но это не повод для грусти! Чем сплоченнее мы уйдем в самоизоляцию, тем быстрее сможем вернуться к обычной жизни!

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