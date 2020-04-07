2020-04-07T15:01:58+03:00
Звезды

На Екатерину Рождественскую набросились участники группы "Изоизоляция"

Фотограф выложила свои работы в паблике и вместо восхищения поймала порцию негатива
Сергей СЕЛЕДКИН
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Фотограф выложила свои работы в паблике и вместо восхищения поймала порцию негативаФотограф выложила свои работы в паблике и вместо восхищения поймала порцию негативаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Мы уже писали о паблике "Изоизоляция", где креативный наш народ выкладывает копии известных картин, выполненных из себя и подручных материалов. В смешном начинании уже отметились вип-персоны, среди которых, например, дочь Эльдара Рязанова, Ольга Рязанова.

Дошла очередь и до Екатерины Рождественской. Известная фотохудожница и дочь поэта Роберта Рождественского выложила в паблике большое количество своих фоторабот, на которых запечатлены звезды сцены и экрана.

Строго говоря, Екатерину вообще можно считать мамой-основательницей жанра. Многие из нас помнят ее проект "Частная коллекция", публиковавшийся с начала двухтысячных журнале "Караван историй". Известные российские политики, телеведущие, актёры и журналисты, певцы, спортсмены, с помощью грима, костюмов, декораций становились похожими на героев картин великих художников прошлого.

Однако реакция сообщества на работы Рождественской оказалась неожиданной. То, что вызывало восторги в начале двухтысячных - вдруг стало предметом скандала. На фотохудожницу обрушился шквал резкой критики и иронических замечаний.

БАЛЕРИНА ПРИШЛА НА ПОСИДЕЛКИ, ПОКАЗАЛА, КАК ДЕЛАТЬ ФУЭТЕ

"Балерина пришла на посиделки, показала, как делать фуэте", "Собираем свои пожитки, котов, гуашь - и возвращаемся в изоляцию.((", - посыпались иронические комментарии со всех сторон.

Искренние восхищения работами и ностальгические воспоминания о том, как много лет назад журнал "Караван историй" покупали исключительно ради работ Рождественской, - потонули в призывах к администраторам удалить пост порфессионала.

"Не, ну наверное, проект этот в "Караване историй" был крутой. Но к изоляции он же не имеет отношения никакого. Тут ценно, что люди в ограниченных условиях, из подручных средств, в годину трудную... Да, и с юмором же!" - писали участники паблика.

Недобрые пользователи обвинили фотохудожницу в том, что она не соблюдает условий группы: фотографии были сделаны не в изоляции, а много лет назад, и в них применялся фотошоп.

"Екатерина, Вы как профессионал, неправильно восприняли главный принцип ИЗОизоляции - это все работа ДОМА, а не в студии с огромной командой работающих на Вас: гримеров, костюмеров, осветителей и т.д", - отметили одни комментаторы. "В простонародье это называется "Примазалась", нарушив правила группы", - негодовали другие капслоком.

Пожалуй, больше, чем сами фотографии, пользователей возмутил сопроводительный пост Рождественской, в котором они увидели снисхождение.

МАТЬ-НАСТОЯТЕЛЬНИЦА ПРИШЛА И ЗАЯВИЛА ПРАВА НА ЖАНР

В своем сопроводительном слове Екатерина не написала ничего особенно обидного. Ну намекнула, что она - автор идеи. Ну, сопроводила пост хештегом на свой проект. А еще сказала - что проект - хорошая возможность "заинтересовать дитятку историей живописи" и пожелала участникам "побольше креатива".

Однако народ разошелся не на шутку. "Мать-настоятельница зашла и права на жанр заявила;) Кому это понравится?:)"- объяснил происходящее комментатор.

Участники срача бросились доказывать друг другу, что Рождественская была далеко не первая в своей идее: задолго до появления "Частной коллекции", подобным образом оформлялись фасады торговых центров в ОАЭ, а сам по себе жанр "живых картин" существовал много лет, в частности, это - одно из упражнений на первых курсах театральных вузов.

Фотохудожницу обвинили в пиаре и в том, что ее ссылка на свои работы смотрится неуместно. Распекли за "дитятку" ("И всю стотысячную толпу отечески потрепала по щечкам))) да еще и за наших дитяток серых порадовалась, мол, вот наконец-то и узнают историю искусств, горемычные)) плебс, чо..."). Но особенно взбеленились пожеланию креатива: "Вот его реально побольше, чем в ваших работах", - отметили пользователи.

За полдня существования поста срач разросся до полутора тысяч комментариев, так, что к середине дня люди, ругавшие Рождественскую почем зря, вдруг начали задавать вопросы: "Светлые человечки: «А че вы такие злые напряженные?" Кто-то даже вспомнил, что главное в группе - идея оптимизма и креатива в сложных условиях и потому важно сохранять приличия и не сильно бранить заглянувшего на огонек пофессионала.

Одумавшиеся крикуны посоветовали фотографу встать "в одни условия со всеми участниками группы" и сделать "то же самое у себя дома". "Если бы Екатерина предложила свой домашний проект, она была бы реально крута", - резюмировали хулители.

Воспользуется ли Рождественская советом - непонятно. Фотохудожница не принимала участия в сраче, хотя, после разразившейся критики, слегка отредактировала пост.

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Есть ли среди нас такие, кто не слышал об "антихандрической" группе "Изоизоляция"? В пабликах наши самоизолированные граждане воссоздают из подручных средств копии известных картин. Получается смешно и антидепрессивно. В группе около ста тысяч участников, а количество креативных работ - не счесть. Вместе с историком Михаилом Коробко мы выбрали лучшее. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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