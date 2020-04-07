SMM, HTML, VR и все такое: 25 бесплатных онлайн-курсов, чтобы освоить перспективные профессии во время самоизоляции

Критерии, по которым мы выбирали курсы, очень простые:

Все курсы бесплатные. Иногда за сертификат или другие дополнительные опции просят оплату, но это по желанию. Сама учеба бесплатна.

Все – на русском языке, лишь один на английском, но с русскими субтитрами. Если знаете английский или другие иностранные языки, возможностей еще больше (обратите внимание в первую очередь на платформы edX, Coursera, Udacity).

Почти все - со свободным графиком (хотя есть и исключения). Время, которые надо посвятить учебе (2 часа в неделю, 5 часов и так далее) – ориентировочное, так его оценили создатели курсов. Они рассчитывали на людей работающих или занимающихся в вузе. Если сейчас, в самоизоляции, времени у вас больше, чем обычно, а мотивации предостаточно, освоить полезные знания и умения реально и быстрее.

В подборке есть курсы как от ведущих вузов – Высшей школы экономики, Санкт-Петербургского государственного университета, Университета Мэриленда и других – так и от практиков из бизнеса. Интернет и соцсети развиваются быстрее, чем университетские программы.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Основы программирования. Автор курса – Кирилл Мокевнин, сооснователь и CEO образовательного проекта для программистов “Хекслет”. 60 учебных часов, начать можно в любое время.

Основы программирования на Python. Курс Высшей школы экономики на популярнейшей платформе Coursera ведет Михаил Густокашин. 9 недель, по 6 – 12 часов в неделю Начать можно когда угодно.

Программирование на Python. Курс на платформе Stepic ведут Тимофей Бондарев и Павел Федотов из Института биоинформатики. 28 учебных часов, по 3 - 6 часов в неделю, начать можно в любое время.

Python: Основы. Практический курс на платформе “Хекслет”, которая полностью посвящена онлайн-обучению программистов. 13 часов, начать можно в любое время.

Java. Базовый курс. Курс на платформе Stepic ведет Алексей Владыкин, Java-разработчик в компании OpenWay, преподаватель Computer Science Center. 23 учебных часа, по 2 – 4 часа в неделю. Начать можно в любое время.

Введение в Java. Курс “Технострим” - образовательного проекта Mail.ru Group. 11 видеолекций, смотреть можно в удобном ритме.

СОЗДАНИЕ САЙТОВ И ВЕБ-ДИЗАЙН

Разработка сайта на WordPress. Курс Санкт-Петербургского госуниверситета на платформе Coursera. 19 учебных часов, начать можно в удобное вам время.

Основы HTML, CSS и веб-дизайна. Автор курса –Рахим Давлеткалиев, один из основателей образовательной платформы для программистов “Хекслет”. 8 часов, начать можно в любой момент.

Основы HTML и CSS. Курс университета интернет-профессий “Нетология”. Реагировать надо быстро – старт 6 апреля, окончание 23 апреля. Каждую неделю запланированы по 2 вебинара.

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КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Компьютерная графика. Основы. Курс ведет Денис Королев, кандидат технических наук, доцент Московского института электроники и информатики НИУ ВШЭ. 30 уроков, по 3 – 5 часов в неделю. Начать можно в любое время.

СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Основы программирования мобильных приложений для Android. Курс Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики на международной платформе edX. 5 недель, 4 – 6 часов в неделю. Начать можно в любое время.

Программирование мобильных приложений для Android. Курс Университета Мэриленда (США) на платформе Coursera. Лекции на английском, но с русскими субтитрами. Решайте сами, готовы ли учиться на иностранном языке. Если более-менее знаете английский, попробовать стоит – в качестве бонуса к программированию получите еще практику чтения и аудирования. Курс ведет профессор Адам Портер. 17 учебных часов.

VR-ТЕХНОЛОГИИ

Введение в индустрию VR. Курс Национального исследовательского технологического университета “МИСиС” на российской платформе “Открытое образование”. Ведут Дмитрий Кириллов, президент ModumLab, Максим Пестун, технический директор VR\AR в Mail.ru и их коллеги. 10 недель, 2 – 3 часа в неделю. Курс уже начался, еще можно к нему присоединиться.

VR-интенсив. Курс на платформе Stepic ведут Денис Тамбовцев, креативный директор ModumLab, Александр Боронин, руководитель VRLab / CEO, Teleport Group и еще несколько очень серьезных профессионалов. 14 учебных часов. Начать можно в любое время.

SMM, РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ В ИНТЕРНЕТЕ

Цифровой маркетинг и социальные сети. Курс Санкт-Петербургского политехнического университета на платформе Coursera. 30 учебных часов, начать можно в любое время.

“Ловцы человеков”, или Социальные сети в медиа, бизнесе, образовании и рекрутинге”. Курс Томского госуниверситета ведет кандидат наук Андрей Глухов. 21 учебный час, начать можно в любое время.

Продвижение веб-сайтов. Курс Санкт-Петербургского госуниверситета на платформе Coursera. 11 учебных часов.

Основы Digital-маркетинга. Учебный курс маркетингового агентства Marketorium, 12 видеолекций.

Курс Google Data Studio для SMM-щиков и аналитиков. Курс из 15 видеоуроков на сайте Школы продвижения в социальных сетях SMMschool.

Адреналин для Инстаграма: полная автоматизация. Короткий курс из 5 видеоуроков от той же Школы продвижения в социальных сетях.

Мобильная реклама в Facebook. Онлайн-курс школы мобильного маркетинга Advert.School, ведет Максим Лепихов. 23 урока.

Контекстная реклама: от основ до повышения эффективности. Курс на платформе eLama ведет Константин Найчуков. 12 онлайн-лекций, смотреть можно в любое время.

Основы Google рекламы. Курс от Google на платформе Stepic. 14 уроков, начать можно когда угодно.

Анализ данных в Google Analytics. Автор курса на платформе Stepik - Андрей Осипов, сертифицированный спикер Google. 29 уроков.

ДРУГИЕ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЕ УМЕНИЯ

2D+3D проектирование в Autocad. Курс Омского государственного технического университета на платформе “Лекториум”, ведет его директор научно-образовательного центра Autodesk-ОмГТУ Наталья Кайгородцева. Курс занял первое место на Международном конкурсе открытых онлайн-курсов EdCrunch Award OOC-2018 . 72 академических часа, начать можно в любое время. Бесплатным курс будет только для июня, в качестве антикризисной меры. Успевайте!

КСТАТИ

Онлайн-курсы в самоизоляции: чему поучиться, чтобы стать мечтой работодателя даже в сложное время

“КП” вместе с экспертами выбрала 7 онлайн-курсов, которые помогут стать более ценным сотрудником во время самоизоляции и сразу после нее.

Благодаря самоизоляции у большинства из нас свободного времени стало больше. Да, кто-то трудится на удаленке не меньше, чем офисе (как журналисты “КП”, например). Но даже в этом случае есть лишние час-полтора, которые мы обычно тратим на дорогу. А у многих сейчас просто выходные. Хорошо, если оплачиваемые. (подробности)