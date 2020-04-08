Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 8 апреля 2020: Австрия постепенно отменяет карантин, а в Китае впервые никто не умер из-за вируса

США

Количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний в США приблизилось к 370 тысячам и фактически сравнялось с числом заболевших в Испании, Италии и Германии вместе взятых. Почти 11 тысяч человек свою борьбу с коронавирусом проиграли.

Количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний в США приблизилось к 370 тысячам и фактически сравнялось с числом заболевших в Испании, Италии и Германии вместе взятых.Фото: REUTERS

Только в Нью-Йорке грустная цифра стабилизировалась в районе 600 умерших в день, и в городе поползли слухи о том, что власти планируют устроить временные захоронения в городских парках. Мэр Нью-Йорка де Блазио опроверг эти слухи, уточнив, что, если морги перестанут справляться, погибших будут хоронить на острове Харт.

Вечером в понедельник резко ухудшилось состояние премьер-министра страны 55-летнего Бориса Джонсона.Фото: REUTERS

Великобритания

Вечером в понедельник резко ухудшилось состояние премьер-министра страны 55-летнего Бориса Джонсона. На 10-й день болезни его перевели в отделение интенсивной терапии. Общее число заболевших приближается к 52 тысячам, к вечеру понедельника погибли 5373 носителя диагноза CoVID-19.

Китай

Впервые с начала эпидемии в минувший понедельник в полуторамиллиардном Китае не зафиксировали ни одной новой смерти от коронавирусного инфекционного заболевания. По официальным сообщениям, уже почти месяц количество новых заболевших не превышает сотни человек. Всего в Поднебесной заболели более 81 тысячи человек, из них 3331 погибли. В КНР сейчас практически отсутствуют случаи местного заражения, а все новые заболевшие — китайцы, возвращающиеся из-за рубежа. Чтобы не допустить второй волны заболевания, власти сохраняют повышенные меры безопасности.

Четвертый день подряд снижается количество смертей, но по-прежнему растет число новых заболевших в Испании.Фото: REUTERS

Испания

Четвертый день подряд снижается количество смертей, но по-прежнему растет число новых заболевших в Испании. Страна занимает второе место после США по количеству больных (136 675) и второе же после Италии по числу умерших (13 341). Власти стремятся делать упор на расширение тестирования населения, чтобы дать возможность переболевшим вернуться к работе.

Канцлер Австрии Себастиан Курц поставил перед нацией задачу выйти из кризиса быстрее других.Фото: REUTERS

Австрия

Канцлер Австрии Себастиан Курц поставил перед нацией задачу выйти из кризиса быстрее других. По озвученному им плану, небольшие магазины будут открыты к 14 апреля, все ограничения торговли прекратятся с 1 мая, гостиницы и рестораны откроют свои двери не раньше середины мая. Учеба в школах начнется в те же сроки. Для населения, которое сейчас изолировано по домам, становится обязательным ношение маски в магазинах и в общественном транспорте. О свободе передвижения, по словам Курца, можно будет говорить только после изобретения вакцины против вируса.