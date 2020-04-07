Власти Великобритании сообщили о состоянии заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона
Британские власти заявили, что состояние отправленного в больницу из-за коронавирусной инфекции премьер-министра королевства Бориса Джонсона остается стабильным. Политик сохраняет доброе расположение духа, сообщает BBC News.
В настоящее время Джонсон может легко дышать без помощи вспомогательных аппаратов и ИВЛ, механическая вентиляция легких заболевшего не проводится. Борис Джонсон находится в палате с кислородной терапией.
Власти королевства отметили, что медики не поставили премьер-министру диагноза «пневмония».
Ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министр Великобритании, у которого был подтвержден COVID-19, проходит лечение в отделении интенсивной терапии по рекомендации британских врачей. Заражении коронавирусной инфекцией у политика обнаружили 27 марта.
Накануне днем пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Лондон не просил Россию о помощи в лечении Джонсона, ведь местные медики сами могут справиться с заболеванием.
Меры профилактики вирусных инфекций.
ИСТОЧНИК KP.RU
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