2020-04-07T15:49:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Великобритании сообщили о состоянии заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона

Премьер-министр находится в добром расположении духа
Ксения АНУФРИЕВА
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Состояние отправленного в больницу из-за коронавирусной инфекции премьер-министра королевства Бориса Джонсона остается стабильным.Состояние отправленного в больницу из-за коронавирусной инфекции премьер-министра королевства Бориса Джонсона остается стабильным.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британские власти заявили, что состояние отправленного в больницу из-за коронавирусной инфекции премьер-министра королевства Бориса Джонсона остается стабильным. Политик сохраняет доброе расположение духа, сообщает BBC News.

В настоящее время Джонсон может легко дышать без помощи вспомогательных аппаратов и ИВЛ, механическая вентиляция легких заболевшего не проводится. Борис Джонсон находится в палате с кислородной терапией.

Власти королевства отметили, что медики не поставили премьер-министру диагноза «пневмония».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министр Великобритании, у которого был подтвержден COVID-19, проходит лечение в отделении интенсивной терапии по рекомендации британских врачей. Заражении коронавирусной инфекцией у политика обнаружили 27 марта.

Накануне днем пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Лондон не просил Россию о помощи в лечении Джонсона, ведь местные медики сами могут справиться с заболеванием.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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