2020-04-07T19:54:30+03:00
В мире

Уехавшие из России поздновато вспомнили, что они русские

Надо ли нам помогать тем, кто в своё время сознательно распрощался с Родиной?
Дарья АСЛАМОВАспециальный корреспондент
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Пассажир в московском аэропорту "Шереметьево".Пассажир в московском аэропорту "Шереметьево".Фото: Андрей АБРАМОВ
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А давайте поговорим о дауншифтинге (википедия трактует это как "жизнь ради себя", "отказ от чужих целей"). С дауншифтерами я столкнулась в Индии в далеком 2003 году, когда еще такого понятия не было. Меня послали в командировку написать серию статей о том, чем же занимаются наши люди в индийских ашрамах (обителях затворников).

Я встретила огромное количество фриков, моральных уродов, сумасшедших, но и, на удивление, множество молодых и не очень молодых русских людей, образованных (даже двух докторов наук!), которые объясняли мне суть наслаждения жизнью. Никаких обязательств. Сдаешь свою квартиру (а если повезло, то и две: квартиру жены, к примеру) и перебираешься один или всей семьей в прекрасную дешевую Индию, где нет нужды в теплой одежде, зато можно жить на берегу океана, питаться морепродуктами и экзотическими фруктами, качаться в теплых волнах, медитировать, заниматься йогой и познавать самого себя. И навсегда забыть об этой уродливой, холодной и грязной России, которой ты ничем не обязан.

Они мне все надоели через неделю своей пустотой и блестящей болтовней. Очаровательные паразиты. Скучно. Я их не осуждала, но отнеслась к ним со здоровой брезгливостью. Уже тогда их были сотни. Сейчас речь идет о десяти тысячах бездельников (это минимум!), которые возопили к Родине, чтоб она их немедленно и желательно бесплатно вывезла. А за чей счет этот банкет, господа?

Все эти годы я честно платила налоги, и теперь вся эта толпа "любителей медитировать" хочет, чтобы их спасли! Причем, за мой и за ваш счет! Русские своих не бросают! То есть только сейчас они вспомнили, что они русские?! Они спустились с высот праздной философии, но не желают, как индийские йоги, постигнуть Бога в голоде, нищете и отказе от всех земных благ. Они жрать хотят и хорошо жить. И чтоб об их бренных телах позаботились (бесплатно!) русские врачи. Вот и вся их медитация, ребята!

ИСТОЧНИК KP.RU

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