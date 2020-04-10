Хватит кричать «сами виноваты» тем, кто не может вернуться в Россию

Каждый раз, когда в большом или маленьком мире происходит какая-нибудь большая или маленькая беда, - со стороны раздается недовольное ворчание: сами виноваты!

Изнасиловали на улице девушку. И тут же слышно - а вы посмотрите, какая у нее юбка короткая!

Строительная компания обманула дольщиков и очередной миллионер сбежал с их деньгами в Лондон. И тут же слышно - а надо было думать, где квартиру покупать!

Новая украинская власть прессует русских людей, запрещает им собственный язык, отправляет в тюрьмы активистов. И тут же слышно - да они же плохо боролись, эти местные русские, чего им помогать!

Так и сейчас.

Только началась нынешняя наша эпидемия, только выяснилось, что у бизнеса, связанного со всевозможными оффлайн-продажами, услугами и мероприятиями, образовались огромные проблемы, а многие тысячи туристов по всему миру не могут вернуться в Россию, как уже повторяется все то же самое: мы вам ничего не должны, вы плохие, вы виноваты, так что разбирайтесь теперь сами.

Виктимблэйминг - так называется эта противная риторика на языке западной политкорректности.

Но, поскольку и сама западная политкорректность тоже малоприятное дело, - мы не будем прибегать к этой деревянной лексике, а ответим лицемерному клубу слишком короткой юбки по-русски.

Дорогие друзья!

Попробуйте усвоить простые факты.

Те самые московские бизнесмены - да и не только московские - которым сейчас требуется поддержка, это вовсе не те олигархи с частными самолетами, дамы с сумками Биркин и начальники с тайными виллами на Лазурном берегу, о которых можно думать разное, и в том числе - самое нехорошее. Эта публика как раз справится со своими проблемами, и никто ей в поддержке не откажет.

Нет, бизнес, которому нужна помощь - это владельцы самых обычных магазинов, кафе, турфирм и автосервисов, это тяжело работающие ребята с большой налоговой нагрузкой и, самое главное, отвечающие за других.

Потому что у них и на них работают миллионы других людей, вот чего не понимают любители позлословить. И если оставить малый-средний бизнес погибать только потому, что это, дескать, жулики и мажоры, то владельцы-то как-нибудь выберутся из этих неприятностей и закроют свои лавочки, а вот что будут делать их многочисленные сотрудники - это большой вопрос.

Еще хуже - упреки в адрес туристов.

Бизнес хотя бы сидит у себя дома.

У него, бизнеса, есть хотя бы возможность закрыться, купить гречки и ждать лучших времен.

Пассажиры в терминале аэропорта Шереметьево. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

А вот у тех, кто оказался в положении "надо сидеть и ждать неизвестно чего" - в аэропортах всего мира, да и просто в далеких и закрытых на карантин государствах, - у них и этого нету.

Да, на них есть из-за чего обижаться, на этих проклятых туристов.

Ведь у них нашлись лишние деньги - мелкие, в сущности, но и все же, - чтобы вырваться к морю и солнцу.

Более того, есть среди них и те, кто повел себя глупо и уехал из России уже в те дни, когда делать это было технически возможно, но - нежелательно, скажем так.

Ну и что?

Да-да, ну и что.

Разве от того, что граждане нашей страны потратили лишний рубль не только на батон хлеба и телогрейку, а кто-то еще и ошибся с маршрутами-турами, - надо лишить их помощи и отказать в эвакуации?

Ох, что-то мне подсказывает, что и в клубе слишком короткой юбки, среди любителей поупрекать окружающих - тоже найдется достаточно тех, кто не провел свою жизнь на урановых рудниках.

Они, эти пропагандисты тезиса "сами виноваты", - и развлекались, и путешествовали по миру, и пили-курили, и деньги тратили, и уж наверняка не раз ошибались в своей бытовой мирной жизни, а может, и крупно ошибались.

И это нормально.

Потому что человеческая жизнь вообще так устроена, что если она, жизнь, проходит не на зоне, не в концлагере, то в значительной своей части она состоит из ошибок, из глупостей, из развлечений и всякого легкомыслия.

И это вовсе не повод судить и осуждать.

Это повод помочь, если уж началась катастрофа всемирного масштаба.

Ну а в целом напрашивается вот какая мораль.

Есть грехи, вызывающие отторжение, ужас, страх. Лучший пример - насилие. Или, в меньше степени, гнев.

Но есть на свете и другие грехи, от которых исходит примерно тот же запах, что от испортившейся еды в выключенном холодильнике.

Они не пугают. Они заставляют поморщиться.

Один из этих грехов - это зависть.

Так что давайте не будем завидовать - ни туристам, ни бизнесменам. Тем, у кого на три копейки больше возможностей в жизни - и потому они должны быть всегда "сами виноваты".

Вы тоже в чем-нибудь виноваты, друзья.

И мы все.

И я сам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768055" frameborder="0"></iframe> Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

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