Число заболевших коронавирусом в России на 8 апреля 2020 составило 7517

Число заболевших коронавирусом в России на 8 апреля 2020 года достигло 7517 человек, увеличившись за сутки на 1166. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.

Наибольший прирост числа заболевших зафиксирован в Москве (5181, +697), Московской области (454, +67), Санкт-Петербурге (296, +61) и Брянской области (56, +32). Также ощутимо возросло число пациентов с COVID-19 в Пензенской (51, +19) и Калининградской областях (48, +29), а также в Ханты-Мансийском (38, +19) и Ямало-Ненецком автономных округах (30, +18).

За минувшие сутки из больниц выписали 74 человека, благополучно излечившихся от COVID-19. Всего число выздоровевших россиян за все время вспышки коронавируса достигло 503.

Число смертельных случаев достигло 61, увеличившись за сутки на 10.

По оценке Федерального медико-биологического агентства, эпидемиологическая ситуация выйдет в стране на "плато" через 10-14 дней. После некоторого периода стабилизации роста числа заболеваемости, эпидемия начнет затухать.