Писатель Леонид Натапов: Новость о ребенке Петросяна - правда!

В декабре прошлого года Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Но в свадебное путешествие пара отправилась только в начале марта. 74-летний Петросян и его жена выбрали один из самых дорогих отелей в ОАЭ. Именно там Татьяна 13 марта отметила 31-й день рождения. И там же, как утверждают СМИ, суррогатная мать в одной из местных клиник родила Петросяну и Брухуновой сына.

Выбирает детскую кроватку

Эту новость поначалу сочли уткой, поскольку в Эмиратах суррогатное материнство запрещено и даже преследуется по закону. Да и у Татьяны прекрасный возраст, чтобы родить самостоятельно. Но сама она малыша точно не вынашивала. Как рассказал «КП» дрессировщик Эдгард Запашный, беременной Татьяну он не видел, хотя Петросян с женой регулярно ходили на его представления.

Евгений Ваганович и его жена слухи не комментируют. Брухунова лишь пожурила сплетников: «Люди не в себе. Выдают свои догадки и домыслы за реальность!» Но позже все же намекнула, что в их семье случилось пополнение. Татьяна поздравила в Инстаграме с рождением дочери журналистку Божену Рынску, вдову создателя телеканала НТВ Игоря Малашенко.

«И вас также! Вот вам готовая невеста», - в ответ поздравила Брухунову с рождением сына Божена. Татьяна не стала отрицать, что стала мамой, и поставила смайлик в виде сердца.

Сейчас Брухунова осваивает в Инстаграме ресурсы для молодых мам. Если раньше она была подписана на несколько блогов о материнстве, то теперь заинтересовалась еще и страничками, на которых продают кроватки и манежи. Плюс Татьяна подписалась на аккаунт, предлагающий фотосессии для грудничков.

Дочь Викторина отвернулась от отца.Фото: ru.wikipedia.org

51-летняя дочь юмориста в шоке

Вернувшись в Москву, Петросян и Брухунова проверились на коронавирус.

«Результат отрицательный, - рассказала в Инстаграме Татьяна. - Но я продолжаю находиться на самоизоляции. Раз в три дня выхожу в продуктовый магазин».

- Евгений Ваганович сидит дома, мы с ним пишем новую программу, - рассказал «КП» писатель Георгий Териков. По его словам, сатирик не подтвердил новость о рождении сына, назвав ее фейком.

А вот другой коллега юмориста, писатель Леонид Натапов, утверждает, что у Петросяна и Брухуновой действительно родился малыш.

- Да, про ребенка все правда. Это все медицинские фокусы. Мне позвонила секретарша Петросяна и рассказала, что такое счастье Евгению Вагановичу привалило, - сообщил «КП» Натапов. - Я думаю, он не комментирует свое отцовство, потому что вопросы начнут задавать неприличные, мол, каким образом он в 74 года стал папой.

По словам писателя, новость о рождении ребенка шокировала взрослую дочь Петросяна, 51-летнюю Викторину.

- Дочь окончательно от него отвернулась. После развода Петросяна и Степаненко Викторина и так приняла сторону мачехи, а сейчас и вовсе перестала разговаривать с отцом, - говорит Леонид Натапов. - Это для Петросяна удар, ведь он один воспитывал дочь. Мать Викторины умерла, когда она была маленькой. Теперь Петросян снова стал отцом. В этой ситуации желаю Евгению Вагановичу здоровья и чтобы он не забывал слова Аристофана: «Нет солдата сильнее баб!» Степаненко эта новость, на мой взгляд, никак не задела. Лена от его миллиарда и так много оторвала. У них почти все имущество на нее записано.

КСТАТИ

Новый наследник не помешает планам Степаненко

С 66-летней Еленой Степаненко Петросян развелся осенью 2018 года. Но экс-супруги все еще делят имущество. По слухам, за годы своего союза артисты нажили более миллиарда рублей. Им придется разделить не только содержимое банковских счетов и недвижимость, но и коллекцию антиквариата, живописи.

- Проблема в том, что Елена Григорьевна хочет получить больше половины имущества, - объяснял адвокат Петросяна Сергей Жорин. - Позиция Степаненко: «Ты - мужчина, ты должен мне все оставить!» Евгений Ваганович ей говорил: «Половина имущества - это достаточно большие деньги!» Получив даже половину, Степаненко может не работать до конца своих дней и чувствовать себя очень комфортно.

- В данный момент появление ребенка в семье Петросяна никак не отразится на имущественном споре с его бывшей супругой, - объяснила «КП» адвокат Майя Шевцова. - Все совместно нажитое имущество, согласно Семейному кодексу, будет подлежать разделу только между Петросяном и Степаненко. Дети имеют имущественные права только при наследовании, после смерти родителей.

В марте Татьяна и Евгений Ваганович отдыхали в Дубае.Фото: Instagram.com

А В ЭТО ВРЕМЯ

Родить самой помешала операция на венах?

В феврале Татьяна Брухунова призналась, что не так давно перенесла операцию на ногах. Ее беспокоили вены, из-за чего пришлось сделать операцию. Врачи предупредили Татьяну, что на ближайшие три года о каблуках придется забыть.

- У женщин бывают проблемы сосудистого характера, которые могут препятствовать вынашиванию ребенка, - говорит старший специалист по постперинатальной хирургии Frau klinik Мария Егорова. - С увеличением прогестерона (гормон, влияющий на беременность. - Ред.) эластичность вен снижается и варикоз усугубляется как со стороны ног, так и в малом тазу. Возможно, поэтому пара прибегла к помощи суррогатной матери.

Что касается Евгения Вагановича, то мужчина может стать отцом и после 70, если его семенная жидкость жизнеспособна и подходит по всем необходимым критериям. Эммануил Виторган вообще стал отцом в 79 лет. Так что вполне возможно, что и для Евгения Вагановича это не последний ребенок. Для оплодотворения суррогатной мамы личных контактов с ней не потребуется. Берут семенную жидкость мужа, яйцеклетку жены и с помощью экстракорпорального оплодотворения делают подсадку эмбриона в матку суррогатной матери.