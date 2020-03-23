2020-03-23T18:25:40+03:00
Звезды

«Зачем мне суррогатная мать? Я могу сам ребёнка сделать» : В разговоре с другом Петросян опроверг рождение наследника

kp.ru удалось поговорить с близким окружением пары
Алина ЧЕРНОВА
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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова в августе 2019 г.Евгений Петросян и Татьяна Брухунова в августе 2019 г.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В декабре прошлого года Евгений Петросян женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой.

А сейчас пошли разговоры, что в Дубае, где пара отмечала 31-ый день рождения Татьяны, суррогатная мать родила супругам ребёнка.

Петросян и Брухунова отказались комментировать эту новость.

- Евгений Ваганович сейчас занят, до свидания, - сухо сказала «КП» супруга сатирика.

Бывшая жена юмориста Елена Степаненко поблагодарив нас за информацию, тоже воздержалась от комментариев.

Друзья Петросяна, как и мы, были удивлены новостью об его новом отцовстве. Напомним: у 74-летнего сатирика есть взрослая дочь Виктория, которая проживает сейчас в Москве в одной квартире с Еленой Степаненко. После развода со Степаненко Виктория стала на сторону мачехи и прекратила общение с отцом.

- Я видел недавно Евгения Вагановича и его супругу, но ничто не выдавало ее беременность. Так что я пока не поздравлял Евгения Вагановича, - сказал «КП» Эдгард Запашный.

- Только что разговаривал с Петросяном, он сказал, что это все ерунда и враньё,-заверил нас друг Петросяна писатель Георгий Териков.

-А почему Евгений Ваганович не опровергает эту новость?

- А зачем ему что-то говорить? Он только приехал в Москву, сидит на карантине, не может из дома выйти.

Женя с Таней прекрасно отдохнули в Дубае, присылали мне оттуда снимки.

Видимо, кому-то надо голову вам заморочить. Женя мне сказал: «Я разве идиот? Зачем мне суррогатная мать? Что я так не могу ребёнка сделать?»,-смеётся коллега Петросяна.

Пассия Петросяна.Шубки за миллион, сумки за 350 тысяч... Жизнь молодой пассии Петросяна без преувеличения можно назвать роскошной!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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