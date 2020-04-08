Телеведущая Аврора считает, что перенесла коронавирус: «Подтвердили пневмонию и назначили противовирусное, антибиотик, витамин С»

46-летняя телеведущая Аврора, ее муж режиссер Алексей Трейман и их 15-летняя дочь последние 12 дней дома проходили курс лечения.

Сначала температура началась у взрослых членов семьи. Об этом Аврора сообщила в социальных сетях. Она сразу решила сдать тест на коронавирус, делали анализ им с мужем дважды:

«Первый брала «Скорая», и что с ним неизвестно – в базе нас не оказалось. Второй брали врачи из поликлиники, и каждый день они нам говорят: ваш анализ «серый». Так что корону нам никто не подтвердил, но мы уверены, что она есть или была».

В диагнозе Аврора и Алексей уверены, так как у них были следующие симптомы: ломота и слабость в теле, температура от 37.3 до 38.5, потеря обоняния. Телеведущая делится этапами их лечения:

«Мы созвонились с пульмонологом, у нее семь лет наблюдается Алексей. У него фиброз легкого плюс бронхиальная астма, так что он был в зоне риска. Пульмонолог отправила нас срочно делать КТ легких. Компьютерная томография в результате и показала пневмонию. У Алексея - двусторонняя, у меня в правом лёгком».

От госпитализации пара отказалась, так как не с кем было оставить ребенка и собаку – решили лечиться дома под наблюдением доктора. Врач проинструктировал: если температура поднимется выше 38.5 и начнется одышка, проблемы с дыханием – сразу же звонить в «Скорую».

Аврора рассказала о том, какое лечение помогло их семье: «Нам назначили: противовирусный Тамифлю, антибиотик Таваник, ингаляции Беродуал+Лазолван, антигистаминные (Тавигил, Цетрин), бронхомунал. А также рекомендовали пить много горячей воды и витамина С (1000 миллиграмм в день)».

Телеведущая говорит, что течение болезни сопровождалось ломотой в теле, «спина просто отваливалась», слабостью. Заболела и дочка Авроры, и также начала получать лечение. Через день, два семью навещали врачи из детской и взрослой поликлиники.

Аврора с мужем вызывали специалистов из коммерческой лаборатории на дом, чтобы контролировать анализы — сдавали кровь. Кроме того, Алексею сделали капельницу физраствора. Сейчас тревоги позади – температура в норме четвертый день. Телеведущая немного кашляет, но делает ингаляции. По плану – через неделю повторное КТ, и семья планирует сдать анализ на антитела к коронавирусу, они уверены, что перенесли именно это заболевание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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