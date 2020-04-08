Наталья Бондарчук объяснила, почему отказалась хоронить Инну Макарову на Новодевичьем кладбище
Высокое звание давало основание рассчитывать на место на самом престижном российском некрополе. На Новодевичьем похоронен первый муж Инны Макаровой актер и режиссер Сергей Бондарчук. И там же захоронен прах ее второго мужа – академика Михаила Перельмана. Но несмотря на «народную СССР», чиновники от ритуальных услуг предложили на Новодевичьем кладбище только место для урны с прахом Инны Макаровой, то есть кремацию. Это, по мнению ее дочери – режиссера и актрисы Натальи Бондарчук, не соответствует православным традициям. Поэтому для своей мамы она выбрала Троекуровское кладбище, где все традиции удалось соблюсти.
- Я отказалась от кремации. По православным традициям лучше упокоиться в земле, - говорит Наталья Бондарчук.
Наталья Сергеевна – человек очень верующий, крестилась, когда ей было 19 лет. А вот ее маму в советское время не покрестили.
- Но душа русского человека всегда верует в Бога, - говорит Наталья Бондарчук. – И чудесный человек отец Иннокентий, уникальный молитвенник и духовник Николая Петровича Бурляева (актера и второго мужа Натальи Сергеевны – Ред.) как-то долго-долго о чем-то говорил с мамой. Он ей сказал: «Инночка, тебе все-таки надо покреститься…» И она с радостью согласилась. Мама сделала это в зрелом возрасте. Это было чудо. Она веровала в Бога. Выставляла иконы в своем доме. Когда мамы не стало, я сделала все, как она хотела. В храме отслужили божественную литургию по ней.
Инна Макарова умерла в московской больнице 25 марта на 94-м году жизниФото: Мила СТРИЖ
Наталья Бондарчук рассказала, что 93-летняя Инна Макарова не боялась умирать. В последнее время она больше жила в мире своих воспоминаний. К ней часто в видениях приходила ее бабушка, ее мама. Она постоянно вспоминала своего первого мужа, режиссера Сергея Бондарчука. Она жила как бы в двух мирах, и в том, другом мире – даже больше, чем в реальном.
Инна Макарова умерла в московской больнице 25 марта на 94-м году жизни.
Она прославилась в 22 года после того, как сыграла комсомолку-подпольщицу Любку Шевцову в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия». В этом фильме режиссер снял весь свой курс, а Макарова училась как раз в его мастерской во ВГИКе. Актеры, сыгравшие главных героев подпольной организации «Молодая гвардия», были удостоены Сталинской премии. Это был сверхудачный дебют в кино. В год выхода фильма на экраны – 1948-й - фильм посмотрели 80 миллионов зрителей.
После этой работы у Инны Макаровой было немало ярких ролей в кино. Достаточно вспомнить ее сварщицу Катю из фильма «Высота», или взбалмошную Варвару, мечтавшую стать актрисой, из военной мелодрамы "Дорогой мой человек". В "Женитьбе Бальзаминова" она была богатой невестой Анфисой, в комедии «Девчата» - Надей, одной из соседок главной героини по общежитию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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