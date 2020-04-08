Дочь Ивана Охлобыстина рассказала о повторном тесте на коронавирус и симптомах болезни

Дочь Ивана Охлобыстина Анфиса, которую домашние любя называют "железная леди", рассказала о том, что вновь сдала тест на коронавирус. Первый был в начале апреля, и он оказался положительным. Но Анфиса оправдала свое домашнее прозвище и стойко вынесла не только тяготы изоляции, но и симптомы, которые приятными не назовешь. Хотя болезнь у нее протекает в достаточно легкой форме.

- У меня пропало обоняние, его не было на протяжении четырёх дней. Я очень сильно испугалась. По симптомам решила сдать анализ на всякий случай на «корону», хотя сомневалась. В итоге в среду уже пришёл результат, что у меня — положительно, - рассказала в инстаграме 24-летняя девушка.

Она не стала скрывать заболевание и откровенно делится с подписчиками подробностями о своем состоянии. Анфиса призналась, что из-за ее болезни, на карантин отправили всю семью, как контактировавших с заболевшей.

dzetakorma Анфиса Охлобыстина рассказала о повторном тесте на коронавирус

- В пятницу к нам приехала скорая, взяла у всех анализы, в том числе и у меня — второй раз. В субботу к нам приехали из взрослой поликлиники, ещё раз взяли анализы, - призналась девушка.

Анализы еще не готовы, семейство в ожидании результатов тестов коротает дни дома. Иван Охлобыстин показал, как занимается на домашней изоляции спортом, совместив это занятие с прослушиванием музыки. Он даже разместил в инстаграм совместное с врачами фото, объявив о начале своей 14-дневной изоляции.