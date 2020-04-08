Вирус сделал то, что было не под силу свободному рынку — мигрантов среди работников супермаркетов стали замещать коренные жители

Подготовка к вылазке в сетевой магазин в последнее время напрягает. В один карман - салфетки, в другой - целлофановые перчатки, не забыть маску и антисептик. Открываю двери краем мусорного пакета, в лифте задерживаю дыхание, обтираю кнопки антисептиком.

С улицы ныряю в теплый сетевой магазин. Будто в подводной маске в море: очки от дыхания вмиг запотевают. Хочется их протереть, но руками трогать лицо нельзя. Вспоминаю, что на днях, возможно, именно на эти полки раскладывал товар заболевший коронавирусом сотрудник супермаркета. И знание того, что коллектив магазина моментально сменили (весь!), а товары продезинфицировали совсем не успокаивает. На каждой пачке печенья мерещатся отпечатки пальцев. Мою брезгливость заметил продавец в зале.

- Все отмыли?, - строго интересуюсь у него.

- Это спецбригада мыла и СЭС. А мы - из «мобильного отряда», нас сюда бросили. Сказали - на два дня. Я еще в начале апреля наткнулся на объявление о найме мобильных продавцов в кадровый резерв. В месяц обещали 60 тысяч рублей, но место работы - "где угодно". Теперь наш "летучий отряд" бросают в магазины, где кто-то заболел вирусом, - объяснил менеджер зала Николай.

ВИРУС КОСИТ МИГРАНТОВ

Среди персонала в соседнем магазине тоже стало появляться все больше славян. Похоже, судя по разговору, это даже москвичи. Парадокс, но только вирусу оказалось под силу предоставить эти трудовые места у прилавков коренным жителям столицы.

Кассу, где вчера сидела молчаливая приезжая из Киргизии осваивает общительная землячка. Волосы собраны под шапочку, на лице медицинская маска. На лбу испарина, рефлекторно покашливает...

Протягиваю карточку магазина, но она берет ее в резиновых перчатках. Они уже черные от чеков и денег. Кассир ими дотрагивается до каждой упаковки, что я приобрел в магазине. Пробивает мне и две пары таких же перчаток.

Оставляю ей 50 рублей сдачи.

- Купите себе новые перчатки, цена-то им всего 37 рублей, - указываю ей на ладони.

Ой, - она густо краснеет и закрывает кассу на перерыв.

Вирус сделал то, что было не под силу свободному рынкуФото: Артем КИЛЬКИН

ДОЖИТЬ ДО КОРОНАВИРУСА

У магазина узнаю за маской старого знакомого Сергея. Он работает на подстанции Скорой.

- Мигрантов, похоже, не осталось в магазине, - начинаю разговор за несколько метров.

- Так они первыми огонь на себя приняли. Стоит вирусом заболеть одному грузчику или таксисту, как у них выкашивает всю съемную квартиру (они же по 8-15 человек живут), - отвечает Сергей сохраняя дистанцию.

- На передовой?

- Да. В коронавирусной бригаде работаю. Но готов к тому, что все переболеем. Делаем все, чтобы не сразу полным составом.

- Много больных?

- Везде есть, - кивает головой на окружающие нас многоэтажки.

- Говорят молодых много и среднего возраста?

- Молодых много, потому, что по статистике чаще заражаются мужчины. А ты среди них много видел таких, которые до 65 дотягивают? Вот тебе и ответ.

- Слушай, а зачем вы с сиренами ездите по пустым улицам. Ведь ни машин, ни пешеходов на дорогах?

- Спрашивали уже соседи. Да положено, так: всегда на вызов с мигалкой и сиреной. Просто раньше сирена на фоне городского шума не выделялась, да и люди были менее тревожными. А сейчас едем по дворам, а люди, глядя на нашу машину, из окон крестятся. Каждому кажется, что мы именно коронавирусного везем. А у нас может быть просто буйный.

- Пьют?

- Да, побольше стало вызовов с пьяными побоями, люди работу теряют и впадают в алкогольную интоксикацию. Еще через неделю самоизоляции ждем появления "белочек".

- Перчаток и масок хватает?

- Были перебои, но все нормализовалось. Где-то в Подмосковье две ткацких фабрики перевели на «военные рельсы», стали шить маски.

МАСКИ Б/У

Жителю Северо-Западного района столицы Денису Кузьминову удалось заметить, как неизвестный торгует медицинскими масками на улице.

- Вовсю не первый день продает с рук маски медицинские. 100 рублей штука. Строгинский бульвар 9. Прямо у входа в магазин, - написал Кузьминов.

Товар расходился быстро. Но Денису удалось сделать несколько фото продавцов.

- Что-то дешево берут, - отметили там же читатели соцсетей.

Как выяснилось, бойкая торговля действительно имела место у входа в один из магазинов. Корреспонденту "КП" не удалось застать продавца масок, зато он пообщался с охранником магазина, который рассказал о секрете демпинга уличных торговцев.

- Какая-то компания появилась сообразительных людей. Пользуются тем, что многие москвичи сразу после посещения магазина выбрасывают маски в урны. В общем, скупают они их у дворников, гладят утюгом, складывают в пачки и продают.

- Но они же заразные могут быть, - хватаюсь за голову.

- Так ведь гладят! - пожал плечами охранник. - Если брезгливый такой иди в аптеке за 500 рублей бери. Вот я в 90-м году, когда олигархи все табачные заводы обанкротили, на сигаретных бычках из мусорок поднялся. Поллитровую банку чинариков за 10 рублей продавал. И никто не морщился, спасибо говорили. А ты говоришь — маски...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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