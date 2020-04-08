2020-04-08T15:04:47+03:00
Политика

Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин 8 апреля 2020 года выступит с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Президент вновь обратится к нацииПрезидент вновь обратится к нацииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент Владимир Путин 8 апреля 2020 года обратится к нации в связи с распространением в России коронавируса. Обращение состоится в рамках совещания, которое глава государства проведет в видеоформате с губернаторами. Заболевание распространилось уже на 81 регион страны. Общее число инфицированных достигло 8672, погибли 63 человека.

Это уже третье обращение президента в связи с пандемией. Ранее Владимир Путин объявил нерабочей сначала последнюю неделю марта, затем - весь апрель. Деятельность при этом продолжают компании, которые относятся социально-значимым. Глава государства поблагодарил медиков и выступил с предложениями по поддержке россиян, а также бизнеса.

Он наделил регионы правом самостоятельно устанавливать правила режима изоляции. В правительстве после его предыдущих обращений заявили, что будут ежедневно получать от регионов отчет о мерах, принимаемых для сдерживания распространения инфекции, о количестве мест в больницах для "тяжелых" пациентов.

Новое обращение президента анонсировал Первый канал. Время пока не указано.

Сайт kp.ru следит за ситуацией, мы по традиции будем вести онлайн-трансляцию обращения президента.

Обращение президента России 8 апреля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Более 200 волонтерских организаций помогают людям по всему Казахстану
2020 год в Казахстане объявлен Годом волонтера. Решение принималось задолго до того, как планету атаковал вирус COVID-19, однако его можно назвать «провиденциальным» именно сегодня, когда служение волонтеров востребовано обществом как никогда раньше
Новости 24
Врач сказал о новой фобии, которая появилась у москвичей из-за коронавируса
Генпрокурор Украины возбудила новое дело против Порошенко
Московские курьеры рассказали о причудах клиентов во время коронавируса
Самолёт, летящий из Тюмени в Москву, подал сигнал тревоги
Кого и как будут штрафовать в Москве за нарушение самоизоляции: Штрафы за повторный проступок достигают 5 тысяч рублей
Mail.ru поможет занять детей в период карантина
В Совфеде прокомментировали ситуацию с оплатой студенческих общежитий из-за коронавируса
ВОЗ: Европе пока что не следует ослаблять меры изоляции
Российские авиакомпании снизили перевозки в марте до 6,57 миллиона человек из-за COVID-19
В Роструде рассказали, за что могут уволить в период пандемии коронавируса
"Отметиться-то надо": Космонавт Федор Юрчихин прокомментировал указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Учителя назвали основные сложности в дистанционном обучении
В Ростуризме объяснили, что делать путешественникам с оплаченными турами в период пандемии коронавируса
Кремль: Путин выступит с "большим и содержательным" вступительным словом перед селектором с губернаторами
Курс евро на 9 апреля 2020: официальные данные ЦБ России
Курс доллара на 9 апреля 2020: официальные данные ЦБ России
В Роспотребнадзоре дали советы, как организовать рабочее место для школьника на удаленке
В Вологде запустили производство защитных масок
На Украине предложили спасать пациентов осложнениями от коронавируса с помощью полиэтиленовых пакетов
В Италии обрушился автомобильный мост