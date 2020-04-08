Советы 105-летней ученицы Станиславского помогут укрепить легкие в период коронавируса

Документалист Лана Паршина сняла документальный фильм о правильном дыхании, и делится им со всеми желающими.

- На днях говорила по телефону со знакомой, французской киношницей, посетовавшей, мол, чем мы с тобой, киношники, можем быть полезны людям в наше непростое время? Пораскинула мозгами, говорю – у нас же снят короткий документальный фильм «105-летняя ученица Станиславского» про технику дыхания. Людям это поможет! – рассказала Лана Паршина «КП». – Фильм сначала презентовали в Каннах в программе короткого кино. Продавали его в Германии. А сейчас мы выложили его бесплатно в интернет для людей. Потому что там про технику дыхания, про то, как люди живут до ста лет из-за того, что они правильно дышат. Ольга Марковна Каляденко, ученица Станиславского, дожила до 105 лет благодаря технике правильного дыхания, учила распеваться. Сейчас ее нет в живых, но советы ее могут быть полезными.

Оперные певцы в подавляющем большинстве долгожители. Козловский до 94 лет дожил и был в прекрасной форме из-за правильной техники дыхания. Ольга Марковна и с Козловским дружила, и с Сергеем Лемешевым, с которым училась у Станиславского…

Предлагаю посмотреть этот короткий, 20-минутный фильм на сайте «КП».

Люди могут посмотреть видео и научиться правильно дышать - Ольга Марковна показывает, как это делать, как распевать «ми-ма-мэ-ма-му». Звук должен идти через нос. Не задумывались, почему многие певцы живут долго? Потому что у них легкие работают. Они их разрабатывают, распеваются.

Почему сейчас итальянцы поют на балконах? Потому что пение помогает укреплять легкие. А это и предотвращение трагедии. Это так же как с туалетной бумагой. Был вопрос – а зачем китайцы скупают туалетную бумагу, при коронавирусе же диареи нет?! А потом узнали, что, оказывается, китайцы ее используют, чтобы браться за ручки - ходят с рулонами и пользуют.

Сейчас правильное дыхание очень актуально. Вирусы поражают в первую очередь легкие. И иметь здоровые, тренированные легкие очень важно. Пожалуйста, смотрите, учитесь, распевайтесь! И будет вам легче.

Ведь этот коронавирус действует на легкие, а мы даем людям способ профилактики. Это очень полезное бесплатное видео. Ольга Марковна учила людей, как дышать, и восстанавливала им лёгкие, не операционным способом!

Вдыхать надо животом. Иногда люди задыхаются из-за того, что они неправильно дышат (ртом). Что происходит – воздух забираем мало, кислорода легким не хватает. Можно делать дыхательную гимнастику.

Учитесь правильно дышать, распевайтесь, и будьте здоровы!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771848" frameborder="0"></iframe> Советы 105-летней ученицы Станиславского помогут укрепить легкие в период коронавирсуа.

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