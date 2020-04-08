Ирина Горбачева — о разводе: «Я прощала измены и существовала в аду»

Звезду собственного инстаграма, Мастерской Петра Фоменко и фильма «Аритмия» Ирину Горбачеву любят за непосредственность, экспрессию, импровизацию и редкую для актерского мира природную чистоту. В интервью влогу «Вдудь» она подтвердила статус народной героини и не постеснялась поделиться сокровенным.

ПРО СПЕЦИФИКУ ЮМОРА

«Я некоторое время смотрела «Монти Пайтон» (британские революционеры в области абсурдистского юмора, комик-группа, записавшая кучу смешных роликов для ТВ и фильмов тоже — Авт.) без остановки. Фанатела. Думала, что когда-нибудь вырасту и буду делать нечто похожее. Есть даже такой способ [проверить человека]: смотришь «Гриффинов» или South Park? Если SP, то все в порядке. Мне близок такой юмор».

ПРО «АРИТМИЮ»

«В момент съемок я проходила как раз то, что было с моей героиней. У меня был такой же период времени, когда мы в отношениях расходились (актриса была замужем за коллегой Григорием Калининым — режиссер Жмых из сериала «Мылодрама» - Авт.). Что-то подобное было у Сани Яценко. Нас Боря Хлебников (режиссер «Аритмии») просто так удачно свел».

ПРО РАЗВОД

«Почему развелась? Наверно, потому что прошла любовь. Что-то умерло, но я не хотела этого замечать долгое время. Каждому сложно признаться себе, что разлюбил человека или мало что с ним связывает. Поэтому многие живут вместе годами, а все не могут понять, почему они не расходятся? Я признала, что я давно нахожусь не в том месте, в котором мне нравится. Давно живу с человеком, с которым мне не хочется жить. Как это понять? Приходит безразличие - пришел или не пришел домой, все равно. У нас такое было, когда мы расходились в первый раз. Был звонок: «Я не приду ночевать». И мне было ровно. Не придешь и не придешь. И тогда я поняла, что это конец. И ушла. Но потом решила еще раз попробовать. Не надо предавать себя. И стараться доказать себе или другим, что люди меняются и надо попробовать».

Ирина Горбачева с мужем Григорием, 2018 год.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ПРО ФИНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

«Я первой сказала ему, что все. К разговору не готовилась. Все произошло спонтанно. Утро началось в одном формате, день происходил в другом, было даже весело и прикольно. А закончилось тем, что я завела разговор про страхи, будущее, опасения за отношения. Слово за слово — все повскрывалось и разговор закончился вопросом: «А на *** (фига) я тебе нужен?». И у меня возник такой же вопрос: «А зачем?»

ПРО ДЕНЬГИ

«Основной источник моего дохода — инстаграм (там Ирина продолжает снимать короткие комические ролики и зарабатывать на рекламе, у актрисы 1,6 миллиона подписчиков — Авт.). Стараюсь выпускать не больше двух-трех рекламных постов в месяц, но не всегда это получается. Один пост стоит порядка 300 тысяч рублей. Благодаря этому я стала зарабатывать в разы больше, чем до популярности в инстаграме. Мне удалось купить квартиру и сделать в ней ремонт. Не в центре Москвы, но двушечка.

Новая квартира Ирины Горбачевой.

ПРО ИЗМЕНЫ

«Я прощала измены. Так мне казалось. Мне очень хотелось сказать себе, что это возможно. Но нет. Это вообще невозможно. Все равно, что треснувшую чашку повернуть другим углом и делать вид, что так и было. Ты все равно понимаешь, что даже если будешь замазывать, все развалится в итоге. Я существовала в аду полтора-два года жизни. Потом тот, другой человек, начинает тебя преследовать! Он может присниться, потом встретиться [на премьере], потом на кастинге. Это жесть.

ПРО ЗЕЛЕНСКОГО

«Артист вообще не должен идти в политику. Но Владимир Зеленский перестал быть артистом. Так говорят про артистов, которые хотят стать режиссерами: если ты встал лицом ко сцене, то после этого уже не должен становиться лицом к зрительному залу. Очень редко бывает так, что режиссер может развиваться и при этом остаться хорошим артистом. Каждый должен заниматься своим делом, направлять туда всю энергию и силы».

ПРО НАСИЛИЕ

«Я никому не рассказала, потому что так работает психология (в 11 лет около леса Горбачева встретила публичного онаниста — Авт.). Это доказано. У человека, который сталкивается с подобным, происходит столько загонов в голове, особенно у подростка...вплоть до того, что «я виноват» и «мне стыдно». Это проблема. В моем окружении есть девчонки, с которыми произошло насилие. Они смогли рассказать об этом, когда выросли. Когда маленький, об этом не можешь рассказать — страшно и винишь себя. Ребенок может рассказать подобное, только если у него очень доверительные отношения с родителями».

ПРО СИЛУ

«В чем сила? Во внимании. Там, где есть твое внимание, появляется и сила. Просто потому что ты можешь пойти в одну сторону или другую при помощи внимания, но там, куда ты его направляешь, начинает появляться сила. Она может быть разрушающей или, наоборот, созидающей».

ПРО ЛУЧШИХ ЮМОРИСТОВ СТРАНЫ

«Александр Гудков, Юрий Лапенко и Нурлан Сабуров».