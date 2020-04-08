Лидия Федосеева-Шукшина переживает, что Алибасов заразился коронавирусом

Месяц самоизоляции, объявленный в стране, внес свои правки в быт каждого из нас. Люди из группы риска - те, кто старше 65, - лишний раз на улице не появляются, в том числе и медийные персоны. Из-за этого в семье Алибасова и Федосеевой-Шукшиной завис важный имущественный вопрос.

- Есть некий документ, требующий пояснения от Бари Каримовича, - рассказала kp.ru представитель актрисы, адвокат Юлия Вербицкая-Линник. - Супруги сейчас живут раздельно: Лидия Николаевна - на Бочкова (та самая квартира, где проживал Василий Шукшин. - Ред.), а Бари Каримович - у себя, в Мерзляковском переулке. Поэтому Федосеева-Шукшина отправила письмо официально по почте. Есть определенный порядок отправления важных документов, и мы его соблюдаем.

Разглашать подробности адвокат пока не может, но уточняет, что это "недоразумение может перейти в публичную плоскость". От Алибасова ждут ответа, но продюсер до сих пор не получил корреспонденцию.

- Нужно дойти до почты, такие письма в ящик не кладут, - объясняет Вербицкая-Линник. - Но Бари Каримович сообщил нам, что плохо себя чувствует и не выходит из дома. Мы очень обеспокоены, не дай Бог случится что-то серьезное. Все-таки вокруг коронавирус, и оба супруга в зоне риска (Алибасову 72 года, его супруге - 81. - Ред.).

Мы убеждены, что Бари Каримович, ознакомившись с этим письмом и обсудив его содержание со своими советчиками, если таковые имеются, займет сторону Лидии Николаевны. И недоразумение будет улажено. Поэтому мы желаем ему огромного здоровья и просим уделить внимание нашему вопросу, который не может решиться без его участия.

Между тем, ранее в семье уже возникал спорный имущественный момент. В прошлом году дочь актрисы Ольга Шукшина потребовала от продюсера заранее отказаться от доли, которая досталась бы ему, как супругу, от Лидии Николаевны. Вдова писателя владеет его личным имуществом, которое двум дочерям Шукшина хотелось бы сохранить в семье. Сам Алибасов тогда настаивал, что не может делить некое будущее наследство при живой жене.