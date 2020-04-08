Шойгу предложил Бастрыкину привлечь виновных за снос памятника маршалу Коневу

Министр обороны России Сергей Шойгу направил обращение Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть вопрос привлечения к уголовной ответственности представителей власти отдельных зарубежных стран за принятые ими решения о сносе мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших советских граждан.

- В своем обращении Сергей Шойгу обратил внимание Александра Бастрыкина, что в последнее время "наблюдается рост попыток официальных должностных лиц отдельных иностранных государств фальсифицировать историческую правду о решающем вкладе Советского Союза в разгром фашистских захватчиков в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войн", - отметили в Минобороны России.

"Наиболее одиозные представители государственных и местных органов власти принимают решения по сносу мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших советских граждан", - подчеркнул в своем обращении Сергей Шойгу.

В завершении своего обращения генерал армии Сергей Шойгу попросил Александра Бастрыкина рассмотреть вопрос о "привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших противоправные деяния".

Чехам придется найти более внятные объяснения своим действиям (во время сноса один из них заявил, что у скульптуры Конева "не было маски": 7 апреля Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс России", позволяющий привлекать к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Напомним, 3 апреля 2020 года в Праге по инициативе старосты района Прага-6 Коларжа был демонтирован памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который установили после Великой Отечественной войны жители Праги.

Это была бронзовая скульптура советского маршала, который держал в руках букет сирени. Букет, который ему подарили в 1945 году жители освобожденного города. Город был очищен он фашистских войск ценой жизни более 12 тысяч советских воинов.