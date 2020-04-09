Число заболевших коронавирусом в Московской области на 9 апреля 2020 года составило 549 человек

К утру 9 апреля 2020 года в Московской области зарегистрировано 549 случаев коронавируса. Это последняя официальная информация, опубликованная на сайте правительства региона. Властям ее передает областной оперативный штаб по недопущению распространения заболевания.

Накануне в Московской области подтвердилось рекордное для региона число инфицированных за сутки - почти сто человек. Наибольшее число заболевших в Одинцово, Красногорске, Химках и Мытищах. Следом идут Сергиев Посад, Ленинский район и Раменское.

По 30 апреля включительно в Московской области сохраняется действие режима полной самоизоляции. Покидать дома можно только по уважительным причинам. К ним власти отнесли прогулку с собакой не далее чем в 100 метрах от места жительства, поход в магазин, аптеку или поездка на работу. Визит к врачу также не является нарушением.

Совсем выходить из дома правительство региона запретило недавно вернувшимся из-за рубежа, те, у кого диагностировали коронавирус и разрешили проходить домашнее лечение, а также проживающие с ними.

В региональном правительстве сообщили, что во всех округах Московской области работают рейды правоохранительных органов. Полицейским и росгвардейцам помогают дружинники. Вместе они проводят разъяснительные беседы с гражданами.