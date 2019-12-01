2019-12-01T21:29:58+03:00
Звезды

Молодая жена беременна от 70-летнего Бориса Грачевского

Екатерина Белоцерковская явила публике округлившийся живот
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/
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Борис Грачевский и его третья жена Екатерина Белоцерковская ждут ребенка. Радостное событие произойдет в 2020 году. Супруга создателя "Ералаша" больше не скрывает округлившийся живот.

Борис Грачевский вышел в свет с беременной женой. Екатерина Белоцерковская появилась на красной дорожке одной из премий в дерзком мини-платье, расшитом пайетками. Обтягивающий наряд подчеркивал изменившуюся фигуру будущей мамочки. Заметно округлившийся живот актрисы трудно скрыть.

Судя по всему, Екатерина находится на ранних сроках беременности. Девушка буквально светится от счастья. Пока официальных комментариев от супругов по поводу скорого пополния в семье не прозвучало.

Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

Отметим, первые слухи о беременности 34-летней Белоцерковской появились осенью. Тогда супруга режиссера стала выходить в свет в свободной одежде.

Екатерина и Борис поженились более трех лет назад. Свадьба состоялась на острове Маврикий в Индийском океане. Несмотря на большую разницу в возрасте, влюбленным совсем не скучно вдвоем, они прекрасно ладят. Грачевский не раз признавался, что благодаря третьей супруге иначе взглянул на жизнь и стал меньше работать, а больше думать о родных и близких. Кроме того, Белоцерковская заставила его начать следить за здоровьем: теперь создатель «Ералаша» правильно питается и занимается спортом.

Напомним, в 1970 году создатель "Ералаша" женился на Галине Грачевской, с которой прожил почти 35 лет. Супруга родила ему двоих детей - Максима и Ксению. Второй женой мэтра стала актриса Анна Панасенко. С ней он прожил четыре года. От этих отношений у бывших влюбленных подрастает дочь Василиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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