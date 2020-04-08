Михаил Абызов женился в изоляторе "Лефортово"

Экс-министр по вопросам Открытого правительства 46-летний Михаил Абызов, обвиняемый в ряде коррупционных преступлений, сыграл свадьбу в следственном изоляторе "Лефортово".

Церемония бракосочетания состоялась в конце марта, 25 числа. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

По его словам, "Лефортово" - изолятор федерального подчинения. Там пока разрешены короткие свидания, что, например, на данный момент недопустимо в московских СИЗО.

Ранее сайт kp.ru писал, что Абызов был задержан и арестован в марте прошлого года. Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело, причем не одно. Его обвиняют в создании преступного сообщества, отмывание денег в особо крупном размере, незаконное предпринимательство, а также мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о крупнейшем коррупционном скандале и афере на 4 миллиарда рублей.

Как сообщили источники в ФСБ, для задержания Абызова спецслужбам пришлось приложить усилия - бывшего министра пришлось специально выманивать из Италии, где он жил с 2018 года.

В конце марта 2020 года Мосгорсуд продлил срок его ареста еще на три месяца.