2020-04-09T11:28:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Португалии, последние новости на 9 апреля 2020: в критическом состоянии 245 пациентов с Covid-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Португалии на 9 апреля 2020 года
Александр Уриевский
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Португалия потеряла уже 380 граждан из-за коронавирусаПортугалия потеряла уже 380 граждан из-за коронавируса
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На утро 9 апреля в Португалии зафиксирован 13 141 случай заражения коронавирусом Covid-19. Прибавилось 699 зараженных.

За сутки в Португалии не смогли спасти 35 пациентов с коронавирусом – они скончались. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Португалии составляет теперь 380 человек.

Врачи работают с 12 565 зараженными, из них уже 245 в критическом состоянии, медики борются за их жизни.

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса стало больше на 12 – теперь в Португалии официально переболевших коронавирусом 196 человек.

Национальный Институт Здоровья изучает генетическое разнообразие нового коронавируса в Португалии, уже проанализировано около 100 геномов положительных образцов. Проект общенациональных исследований, которые опираются на сотрудничество сети около 20 больниц материка и автономных районов Мадейра и Азорских островов, требуется, на первом этапе, изучение 1000 вариантов генома коронавируса.

Исследования направлены на то, чтобы определить начало передачи вируса и оценить влияние мер сдерживания. Исследуются также мутации SARS-CoV-2 в сочетании с различной степенью тяжести заболевания COVID-19. Изучение позволит в дальнейшем определить возможности профилактических мероприятий, таких как прививки, и использование противовирусных препаратов.

Ранее в Португалии до 17 апреля продлили режим чрезвычайного положения из-за эпидемии COVID-19. Ограничено свободное передвижение по стране, собрания более пяти человек, за исключением семей, живущих вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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