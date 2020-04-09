Фигуристка Евгения Медведева ответила на обвинение в желании сменить гражданство

20-летняя российская фигуристка Евгения Медведева во время пандемии коронавируса активна в своих социальных сетях. И в комментариях к посту в своем личном Инстаграме один из пользователей написал спортсменке прямой вопрос: "Ты хочешь поменять гражданство?! Зачем?! Предавать страну ради мнимых побед…".

Дважды чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, чемпионка России написала в ответ три эмодзи, которые изображают лицо, прикрытое рукой. То есть, эмоции крайнего удивления, которые означают "фейспалм".

Напомним, что в прошедшем сезоне у Евгении Медведевой не получилось пройти отбор на чемпионаты Европы и мира. Главным турниром для отбора стал чемпионат России 2020 в Красноярске в декабре 2019 года. Однако ей пришлось сняться после короткой программы из-за поломки конька и для Медведевой после этого сезон был фактически завершен и она вернулась обратно в Канаду.

Начиная с 2018 года Евгения Медведева живет и тренируется в канадском городе Торонто. Ее наставником является Брайан Орсер. В начале апреля 2020 года в разгар пандемии коронавируса Медведева покинула Канаду. Своим фанатам в личном Инстаграме Женя объяснила, что вместе с командой решила на время перебраться в Японию. Ее цель - лучше подготовиться к предстоящему ледовому шоу, где у нее роль Сейлормун.