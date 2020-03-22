Эпидемиолог Николай Филатов: Всем хочется перестраховаться, чтобы потом, если что, не обвинили в халатности

«Это обычная респираторная инфекция. И вдруг такой бум! Почему?» — удивляется замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Николай Филатов в интервью «БИЗНЕС Online». Действительно, почему?

Коронавирусы существуют на земле миллионы лет. В структуре простудных заболеваний, которыми миллиарды людей болеют ежегодно, коронавирусы есть. А шуму наделал единственный, тот, что начали регистрировать в конце декабря в китайском Ухане. Может, он более смертоносный? Или очень заразный?

- Что мы видим? Летальность у нас какая? Высокопатогенный «птичий грипп» H5N1 — у него летальность 52,8 процента. Это значит, что половина людей, которые заражались этим гриппом, умирали, - напоминает эксперт.

На память приходят и другие пандемии, которые объявляли в последнее время. Но и они стихали, оставим после себя странные воспоминания «Что это было?!». У свиного гриппа, например, смертность была в четыре раза выше, чем у COVID-19 – 17 процентов. И то на ВОЗ после затухания пандемии посыпались упреки, что чиновники от здравоохранения зря подняли панику.

- Вот этот новый [коронавирус], у него летальность 3,4, ну максимум 4 процента! – продолжает Николай Филатов. - О чем это говорит? Да ни о чем. Это обычная респираторная инфекция. И вдруг такой бум! Почему такой бум возникает, когда оснований к нему нет? Дети и подростки не болеют практически вообще. Болеют взрослые и старики.

Причем, вполне объяснимо, говорит эксперт, почему у людей старшего поколения инфекция протекает более тяжело. Дело в том, что иммунная система пожилых людей настроена так, что на вторжение извне (будь то бактерия или вирус) начинает реагировать слишком уж активно, все силы организма бросаются атаковать чужеродного пришельца. К месту вторжения (а в данном случае это легкие) устремляются полчища лейкоцитов. А это значит, возникает очаг воспаления. Вот вам и пневмония. Поэтому у пожилых людей COVID-19 протекает тяжелее, чем у более молодых. Впрочем, как и все остальные инфекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

- И если вот эту гиперактивность [иммунной системы] снять, никакой пневмонии не будет, - утверждает профессор. - И вообще ничего не будет при этом коронавирусе! Поэтому говорить о том, что это что-то глобально-ужасное, я бы не стал. Вирус новый, иммунитета к нему пока ни у кого нет. Пройдет естественная иммунизация населения, и все закончится. Вот он сейчас походит, погуляет, на детях поциркулирует, вирулентность свою окончательно потеряет, и мы получим что? Какую-то долю иммунной прослойки, и все забудут про этот вирус. Он станет очередным коронавирусом.

Но тогда встает вопрос, почему против нового коронавируса предпринимаются такие усиленные меры: Китай изолировал целые города, перекапывал дороги. В Италии сейчас целые регионы в жестком карантине. Во многих странах Европы уже из дома не разрешают выходить без официально одобренной неотложной причины…

— Зачем все это делается? Напуганный человек легче отдает деньги и становится более управляемым. Именно в этом, как мне кажется, кроется корень данной проблемы. Кому-то и зачем-то понадобилось очень сильно напугать человечество, - предполагает академик.

Ну а дальше все покатилось по законам развития паники.

- Все происходящее сегодня говорит только об одном: у страха глаза велики, - утверждает Николай Филатов. - Я понимаю органы власти. Всем хочется, с одной стороны, отличиться, принять какие-то громкие решения, а с другой, перестраховаться, чтобы потом, не дай бог, в чем-нибудь не обвинили — в халатности, бездействии, недальновидности, что не справился, не свое место занимаешь.

Шумиха вокруг коронавируса уже наделала немало бед, негативно воздействуя и на психику, и на физическое состояние людей. Обрушила экономики стран. Но, как всегда, кому война – а кому мать родна.

- То, что сегодня искусственно нагнетается обстановка вокруг этого вируса, уже понятно многим, - объясняет эксперт. - Какие-то игры вокруг всего этого идут, в том числе выкачивание из людей денег. Лекарства ажиотажно раскупаются. Кто-то маски по космическим ценам предлагает, кто-то салфетки дезинфицирующие, кто-то индивидуальные средства защиты, халаты, спецкостюмы и так далее. Со стороны может показаться, что мир сходит с ума. Границы закрывают! А для животных тоже закроем? Для тех же летучих мышей. Зачем все это делается? С точки зрения вирусологии, это лишь на какое-то незначительное время оттянет распространение. Ему быть. Но дело в том, что от обычной пневмококковой пневмонии умирает больше людей, чем от этого нового коронавируса.

- У нас в Москве гриппом за год болеют около трех миллионов человек, - продолжает Николай Николаевич. - И сколько летальных исходов? Я вам скажу, значительно больше, чем от этого нового коронавируса. Но мы же не говорим, что это катастрофа, не прячем никого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767732" frameborder="0"></iframe> Главврач инфекционной больницы в Коммунарке предположил, когда в России искоренят коронавирус.

Карантин проводится для того, чтобы за территорией карантина не распространялась инфекция. А [если изолировать больных в помещениях с общей вентиляцией, как было, например, на круизных лайнерах] здесь получается, что мы в карантинной зоне закрываем и больных, и здоровых.

Таким образом, объясняет эксперт, всех изолированных здоровых просто искусственно заражают от больных. Так что карантинные меры и самоизоляция в условиях наших многоквартирных домов с общей системой вентиляции – тоже не панацея. Нет гарантии, что самоизолировавшиеся не заболеют. Но это вовсе не катастрофа, утверждает эксперт.

— Весь вопрос в том, надо ли от коронавируса защищаться. Вот вы говорите, что выявили этот вирус у человека. Ну и что? Он что, нанес вред его здоровью, если симптомов никаких нет? Клиника (клинические проявления – прим. Ред.) у молодых и здоровых людей, со здоровой иммунной системой, незначительная или вообще никакая. У них выявили, за ними понаблюдали и отпустили. Через две-три недели у него и вируса этого не находят, организм сам с ним справился.

Конечно, можно ввести тотальный карантин, все скупить в магазинах, рассесться по домам и сидеть три недели, пока нас никто не заразил. Выйдем, заразимся, и будем еще три недели сидеть.

Но, если следовать логике профессора, получается, делать ничего не надо? Как жили, так и жить, надеясь переболеть без последствий?

— Единственное, что в обязательном порядке надо довести до людей: заболел — обратись за медицинской помощью или останься дома, не ходи, не заражай! Но у нас заложена где-то в подкорке какая-то, я бы сказал, патологическая активность, связанная с работой: «Я больной, но пойду на работу». Подвиг он этим совершает... Зачем ты больной на работе нужен? Останься дома, вызови врача, получи больничный лист, пролечись и выходи, когда ты здоров. Больше ничего не надо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766831" frameborder="0"></iframe> Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.

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