Школы смогут закончить учебный год раньше: министерство просвещения предложило регионам три варианта мер

Министерство просвещения предложило регионам список мер для школ в условиях коронавирусной угрозы. Выбрать тот или иной сценарий регионы могут самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической обстановки. В любом случае, каждое такое решение будет согласовываться в правительстве.

Минпросвещения предлагает три ключевых варианта:

1 вариант – возврат к обычным занятиям.

Такой сценарий рассчитан на регионы, где угрозы распространения коронавируса практически нет. Однако, даже там должны быть приняты специальные меры. Во-первых, все классы должны быть разделены на группы поменьше, чтобы сократить число учеников в кабинете. Во-вторых, школам придется сократить учебное время и скорректировать учебные планы и программы. Для этого педагогам и методистам придется отказаться от повторения старого материала и сделать акцент на новых темах.

2 вариант – продолжить обучение в дистанционном режиме.

Этот сценарий рассчитан на регионы со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом школам нужно будет соотносить учебные нагрузки с действующими нормативами и мерами по охране здоровья детей. В зависимости от технического оснащения, школы могут полностью перейти на дистанционные технологии. Или, если скорость интернета не позволяет вести уроки онлайн, педагоги могут передавать ученикам материалы и задания через электронную почту и в мессенджерах.

В случае малокомплектных школ (например, в удаленных селах и небольших деревнях) дети смогут получить материалы и задания лично, от классного руководителя – но только при строгом соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

3 вариант – завершить учебный год досрочно.

Этот сценарий рассчитан на регионы, где самая сложная ситуация с коронавирусом. Если техническое оснащение в школах не позволяет полностью перейти на дистант, а риски заражения велики, школа может принять решение о досрочном завершении учебного года. При этом вся оставшаяся программа переходит на следующий учебный год. Каждое такое решение будет согласовываться индивидуально:

- Обстановка сегодня во всех регионах разная, - объясняет заместитель министра просвещения Виктор Басюк. - Каждая школа должна рассмотреть оптимальный график обучения, согласовать с региональным министерством, после чего обратиться к нам для дальнейшего рассмотрения.

В этом случае итоговые оценки школьникам выставят по результатам текущей успеваемости и итогов Всероссийских проверочных работ. Напомним, задания ВПР были выданы школам ещё в марте, для того, чтобы ученики смогли решить их из дома в любой удобный для них момент до конца учебного года. Вопросы в проверочных работах охватывают только ту программу, которую дети уже успели освоить раньше, до перехода на дистанционное обучение.

Отдельная ситуация – со школами-интернатами, где учатся дети с ограниченными возможностями и дети-сироты, а также с теми детьми, которые находятся на длительном медицинском лечении. С 6 по 30 апреля все эти организации полностью перешли на закрытый режим. В этот период ученики не могут выходить за пределы своего интерната, посещение родственников тоже запрещено. В школах-интернатах, где ученики могли возвращаться домой каждый день (да, есть и такие) учебный процесс полностью переведен в дистанционный формат.