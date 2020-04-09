У Стаса Михайлова положительный тест на наличие антител к коронавирусу: «Я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна»

50-летний музыкант Стас Михайлов выписался из клинического госпиталя «Лапино». Известный певец не стал скрывать, что прошел курс лечения от пневмонии. Михайлов говорит, что его цель убедить людей оперативно обращаться к врачам в случае появления симптомов заболевания.

Певец сообщил о том, что прошел лечение на своей странице в инстаграме. После этого Стас Михайлов объяснил, какие симптомы у него были, а также рассказал, что тесты на коронавирус были отрицательными. «Я не подозревал что у меня пневмония. Пропало обоняние на третий день после того, как думал, что у меня бронхит. Надо отдать должное моему другу Марку Аркадьевичу (Курцеру, главврачу известной сети клиник – прим. Авт), когда я ему позвонил, он сказал: «Немедленно приезжай!» Я удивился – почему немедленно? Мерил кислород – 98 – 99. Не думал, что у меня что-то серьезное. Я приезжаю в «Лапино», мне делают КТ и ставят диагноз двусторонняя пневмония. Врач верно поставил диагноз, и начал лечение вирусной пневмонии, не дожидаясь результатов теста. Все сделали вовремя. Позже узнал, что каждый день для легких на вес золота. Важно вовремя начать лечение, не дожидаясь несколько дней результаты теста на коронавирус».

Стас Михайлов советует обращаться к врачам, не занимаясь самолечением, и в первую очередь делать компьютерную томографию легких. «У меня 4 теста отрицательные на коронавирус. Но тем не менее двустороння пневмония, которой болеют сейчас очень многие. Почему-то мужская часть населения подвержена сильнее…» - сообщил Михайлов.

Вскоре после выписки Стас Михайлов сделал тест на выявление в крови антител к белкам коронавируса COVID-19. «Друзья обо мне заботятся предоставили мне тест. Одна полоса – здоров, две – болен, три – переболел и есть антитела», - Стас Михайлов провел тест и показал результат – три полоски. - Если Роспотребнадзор подтвердит, то я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна».

Тест на наличие антител Михайлов провел дома, теперь собирается подтвердить анализ в РоспотребнадзореФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Музыкант обратится к медикам для подтверждения результатов теста. Сейчас нет доказанных способов специфического лечения коронавирусной инфекции, кроме, возможно, использования антител людей, переболевших вирусом, для лечения тяжелых пациентов. В этом случае, у людей, вылечившихся от COVID-19, берут кровь, выделяют плазму, содержащую специфические противовирусные антитела, и вводят тяжелым пациентам с коронавирусом. Некоторые вылечившиеся в нашей стране от коронавируса пациенты публикуют в соцсетях видео: подтвердив наличие антител к коронавирусу, они сдают плазму, которая может помочь больным.

А Стас Михайлов просит всех соблюдать режим самоизоляции, чтобы облегчить работу врачей, не допустив большого единовременного наплыва пациентов.

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