2020-04-09T13:06:25+03:00
Политика

Дмитрий Песков - о «блокираторе вирусов»: Я не уверен, что он работает, но сейчас все носят, что только можно

Спикера Кремля предупредили о возможных побочных эффектах - спутанность сознания и свистящее дыхание
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пришел в среду на телеконференцию президента с главами регионов с бейджиком на груди, в котором был закреплен «блокиратор вирусов». На следующий день журналисты поинтересовались: где он взял этот модный сейчас артефакт и уверен ли в том, что это вообще работает?

- Я не знаю, помогает он или нет, я его в аптеке купил, - признался Песков. - Каждый сейчас носит все, что можно, с точки зрения превентивных средств. Я, конечно же, не уверен, что он как-то помогает. Я читал, что некоторые эксперты говорят, что это может быть вредно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пришел в среду на телеконференцию президента с главами регионов с бейджиком на груди

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пришел в среду на телеконференцию президента с главами регионов с бейджиком на груди

- На сайте производителя пишут, что результат пока не доказан, - предупредили пресс-секретаря президента журналисты. - И есть побочные эффекты вроде свистящего дыхания и спутанного сознания. У вас не было такого?

- Относительно спутанности сознания, это вам надо выносить вердикт по итогам конференц-колла, - ответил Песков. - А свистящего дыхания пока нет, но спасибо за заботу в любом случае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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