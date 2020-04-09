Песков рассказал о покупке бейджа-блокатора вирусов

9 Апр 2020 2020-04-09T00:42:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о покупке блокатор вирусов.

Блокаторы выделяют диоксид хлора, который способен обеззараживать воздух, тем самым сокращает риски заражения организма вирусами. Песков купил такой для себя в аптеке и теперь носит в виде специального бейджа на своем пиджаке.

- Это я сам в аптеке купил, - цитируют слова пресс-секретаря главы РФ ТАСС.

Ранее Песков был замечен с ним на совещание президента Владимира Путина с главами субъектов РФ.

При ответе на вопрос, рекомендовано ли сотрудникам администрации главы государства носить такие блокаторы, он отметил, что приобрел такое средство по личной инициативе.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в России число инфицированных коронавирусом достигло 8 672. Власти страны принимают все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозу распространение болезни внутри страны.

ИСТОЧНИК KP.RU