2020-04-09T14:15:56+03:00
Политика

Генштаб не будет забирать выпускников школ в армию: ЕГЭ можно сдавать спокойно

Военкоматы организовали призыв в режиме онлайн, а все очные действия с новобранцами перенесены на месяц
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В Генштабе Вооруженных сил России заявили, что весной 2020 года выпускников школ не будут призывать в армиюВ Генштабе Вооруженных сил России заявили, что весной 2020 года выпускников школ не будут призывать в армиюФото: Олег УКЛАДОВ
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Военные комиссариаты изучают данные о призывниках удаленно, беседы с ними проводятся в режиме онлайн, чтобы не допустить их заражения коронавирусом во время транспортировки к месту службы. Об этом сообщил в четверг начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов на селекторном совещании.

Как выяснилось, этой весной призовут служить далеко не всех. Выпускников школ, подлежащих призыву этой коронавирусной весной решили не беспокоить. Им дадут возможность спокойно сдавать ЕГЭ и поступить в вузы.

- Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч из 650 человек, привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года, не будут. Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения, - заявил Герасимов.

По словам начальника Генштаба, дадут поблажки и студентам, которые завершают обучение в образовательных организациях высшего или среднего профессионального образования. Они будут вызваны на мероприятия призыва "после сдачи выпускных экзаменов".

Генерал армии отметил, что все призывники уже проинформированы о переносе сроков явки в военный комиссариат для проведения медицинского освидетельствования, и также о порядке и сроках работы призывных комиссий - повестки для явки в военкомат им были разосланы еще в марте месяце до обострения эпидемиологической обстановки.

Первые отправки в войска призывников генерал допустил после 20 мая, а все прибывшее пополнение будет "протестировано на коронавирус и помещено на двухнедельный карантин".

- Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов. Питание и обучение новобранцев будет организовано отдельно от остального личного состава воинских частей, - отметил Герасимов.

Собственно в советское время все так и происходило: призывники до присяги проходили на полигоне "Курс молодого бойца" (КМБ), где жили, питались и проходили боевую учебу отдельно от других военнослужащих.

Напомним, весенний Призыв - 2020 стартовал 1 апреля. В ходе него проверят здоровье 650 призывников, а по его итогам в войска будут направлены 135 тысяч новобранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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