Выпускников школ в 2020 году не будут призывать в армию
Изменения приняты в связи с переносом сроков ЕГЭ и поступления в вузы
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В Генштабе Вооруженных сил России заявили, что в 2020 году выпускников школ не будут призывать в армию. Летние месяцы из-за пандемии коронавируса школьники посветят сдаче ЕГЭ и поступлению в вузы. Об этом "Известиям" сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.
ИСТОЧНИК KP.RU