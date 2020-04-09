Выпускников школ в 2020 году не будут призывать в армию

9 Апр 2020 2020-04-09T13:58:07+03:00

Изменения приняты в связи с переносом сроков ЕГЭ и поступления в вузы

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В Генштабе Вооруженных сил России заявили, что в 2020 году выпускников школ не будут призывать в армию. Летние месяцы из-за пандемии коронавируса школьники посветят сдаче ЕГЭ и поступлению в вузы. Об этом "Известиям" сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

ИСТОЧНИК KP.RU