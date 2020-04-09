"Концерты перекрыли, сволочи": солист группы "Рондо" пожаловался на безденежье на карантине

Казалось бы, непростые времена эпидемии и самоизоляции знаменитости переживают куда проще, чем их поклонники, оставшиеся без работы. Все-таки гонорары артистов не чета средним зарплатам, и многие успели подложить себе финансовую "подушку безопасности". Звезды из топ-листа карантинные потери не считают: так, Киркоров закупил нарядов на миллион - "дома выгуливать", а блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и вовсе приобрела особняк за городом, чтобы не томиться в квартире.

Однако, не все артисты могут позволить себе шиковать.Так, знаменитый рокер, солист группы "Рондо" Александр Иванов, чьи хиты "Московская осень", "Боже, какой пустяк" и "Я постелю тебе под ноги небо" в конце девяностых звучали из каждого утюга, сейчас оказался на мели. С отменой концертов музыкант лишился основного дохода и буквально не знает, на что кормить своих домочадцев (у 59-летнего Иванова второй брак и двое детей: 11-летний сын и 5-летняя дочь. - Ред.).

На днях в Инстаграме Иванова одна из поклонниц задала ему рядовой вопрос "Как дела на работе", и попала тем самым в больное место.

- Сосём чупа-чупс всей семьей! - резко отреагировал рокер. - Концерты нам перекрыли, сволочи, а помогать утопающему предложили самому утопающему. Вообще никто из Минкульта не появился в зомбоящике с пояснением, как не умереть с голоду!

- Банк прислал очередной платеж за кредит без каких-либо послаблений, арендатор репетиционной базы скинул 30%, понимая, что платить не с чего, - пустился в откровения артист. - Даже сложно представить, до чего дойдут в ближайшее время люди, у которых закончатся последние деньги после последних, которые были заняты у того, кто тоже перезанял... Эх, где наша не пропадала! И там пропадала, и здесь - главное, совсем не пропасть завтра!

Девушку, задавшую вопрос, такой эмоциональный ответ поразил и она даже усомнилась, что Иванов отвечает сам.

- Как вы себе это представляете? - удивился в свою очередь певец. - Сидит человек в Инстаграме и строчит от моего имени, а я в это время где-нибудь на Мальдивах перевожу людям деньги на карту и читаю свои ответы, которым бесконечно счастлив, хоть они и не мои? Паранойя какая-то...

Между тем, музыканта можно понять - коронавирус действительно нарушил его планы. Юбилейный концерт в Москве в честь 35-летия группы, также как и гастрольный тур по городам страны пришлось перенести с апреля на июнь. А летние даты для звезд - сплошная морока: зрители в отпусках, к тому же высок риск, что после изоляции у людей просто не будет денег ходить на концерты.

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