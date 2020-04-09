Мужчины в роли женщин: десять лучших работ паблика "Изоизоляция"

Антихандрическая группа "Изоизоляция" продолжает жечь напалмом, мочить коры и удивлять креативом в непростой для всего мира час. Напомним, участники группы из подручных средств делают оммажи на шедевры мировой живописи.

Напомним, ранее мы с историком Михаилом Коробко обозначили основные тенденции флешмоба. За несколько дней, которые прошли с момента публикации поста, появилась еще одна тенденция. В группу потянулись креативные мужчины и стали обстебывать знаменитые полотна с женщинами в главной роли.

Мы выбрали десять самых знаковых работ.

Зинаида Серебрякова "За туалетом. Автопортрет". Фото: Астхик Узунова‎

1. Зинаида Серебрякова "За туалетом. Автопортрет"

Если женщины в "Изоизоляции" копируют "Девушку с жемчужной сережкой" и "Девушку с персиками", - работ на эту тему не счесть, - то у сильной половина человечества абсолютный лидер - "Автопортрет" Серебряковой. Мужчины иронизируют над модой современного общества и идеей феминизма. В наше время легче найти длинноволосого мужчину, чем длинноволосую женщину. Работа Алексея Федорова удивляет точным попаданием в атмосферу и цветовой фон и удивительной похожестью главных героев: бровки домиком, лучистый взгляд и личное обаяние модели.

Пабло Пикасо "Голубь мира". Фото: Изид Ушандович Бесадзе

2. Пабло Пикасо "Голубь мира"

Рисунок Пикассо уже появлялся в паблике, будучи выполненным из гречки. Но мужчина- модель решился на более ироничное и бодипозитивное переосмысление, превратив "голубя" в "тюленя мира" и обыграв комизм непохожести.

"Ржала так, что напугала кошку", "Главное, чтобы поясницу не заклинило", - комментируют радостные пользователи.

Александр Дейнека «Эстрадный танец. Бурлеск». Фото: Павел Жуков

3. Александр Дейнека «Эстрадный танец. Бурлеск»

Этот оммаж - настоящий подарок всем женщинам. Трое красавцев-метросексуалов с роскошными фигурами изобразили женщин лучше, чем могли бы сами женщины. "У чувака посередине ноги - прям мечта", - завистливо пишут барышни.

Работа отсылает не только к картине Дейнеки, но и ко знаменитому фильму Альмодоровара "Я очень возбужден", главные герои которого - трое стюардов - решают сделать все, чтобы скрасить пассажирам полет перед лицом надвигающейся опасности.

Восхищаясь красотой и грацией мужских тел, комментаторы не устают задаваться насущными вопросами. Женщин интересует, засовывал ли центральный герой плечико от пальто в трусы и где модели брали женские туфли гигантского размера.

Фернандо Ботеро "Меланхолия". Фото: Marina Shektman‎

4. Фернандо Ботеро "Меланхолия"

Колумбийский мастер гротескного направления - очень популярен в этом паблике. Отличительная черта мастера - изображать толстяков: его герои, начиная от людей и заканчивая яблоками и лютнями - пухловатые и слегка квадратные. Работа "Меланхолия", которую облюбовали завсегдатаи "Изоизоляции" - созвучна нашему времени: кто знает, что произошло в голове мужчины, решившего разодеться женщиной. Конечно, знаменитый фильм фон Триера очень даже приходит на ум.

Альберт Анкер. "Девочка заплетающая волосы", 1887. Фото: Hanna Moiseyuk-Barkovskaja‎

5. Альберт Анкер. "Девочка заплетающая волосы", 1887

А вот и еще одна прекрасная Рапунцель в мужском обличии. "Девочка, заплетающая косы" - повторяет тему, открытую мужчинами в "Автопортрете" Серебряковой. Это стеб над феминизмом, а, с другой стороны - отражение реальной ситуации. В условиях карантина закрыты цирюльни и парикмахерские.

Микеланджело. Ночь. 1532-1534. Мрамор. Капелла Медичи. Флоренция. Фото: Dmitri Rakitski‎

6. Микеланджело. Ночь. 1532-1534. Мрамор. Капелла Медичи. Флоренция

Работа на грани фола. Вообще-то нет ничего пошлее, когда мужчина берется изображать женскую грудь при помощи подручных средств. От тенденции напихать в лифчик яблок и макулатуры - веет нездоровым интересом. Но эту работу спасает великолепное культурологическое описание "Ночи". Автор рассказывает о груди героини, напоминающей цитрус.

"Странная левая грудь "Ночи" будоражила воображение не одного поколения искусствоведов. Они склонялись к мысли, что это скульптурный дефект. Микеланджело, однако, трудно обвинить в незнании анатомии или неумении ваять женское тело. Не так давно "ошибкой" заинтересовался американский профессор-онколог Джеймс Старк, специалист Центра лечения онкологических заболеваний в Портсмайсе штата Вирджиния, и Джонатан Нельсон, искусствовед Нью-Йоркского университета. Они заявили, что Микеланджело намерено изваял в образе «Ночи» женщину со смертельным недугом. На скульптуре до мельчайших подробностей воспроизведены свидетельства поздней стадии рака груди. Микеланджело изобразил тело натуры с доскональной точностью".

Кустодиев "Купчиха за чаем". Фото: Лёша Борода‎

7. Кустодиев "Купчиха за чаем"

Мы уже видели искрометную версию купчихи от красноярской фотохудожницы Татьяны Вишневской. Автор переиначила работу в "Купчиху за гречкой" и навесила на свою колоритную героиню ожерелье из рулонов туалетной бумаги. Мужская версия получилась не менее любопытной. У купчихи от долгого отсутствия косметологических услуг проросли усы.

Абрам Ефимович Архипов "Женщина в розовом". Фото: Стас Вольский‎

8. Абрам Ефимович Архипов "Женщина в розовом"

Очаровательная женщина в мужском исполнении доказывает, что цветовая гамма иногда становится важнее сути вещей.

Рембрандт "Даная". Фото: Татьяна Александрова-Ефремова-Адеагбо

9. Рембрандт "Даная"

Боюсь ошибиться, но, кажется, все началось с этой пародийной Данаи, в исполнении чьего-то бородатого мужа.

"Боже, как похожи пузико и бюст", - восхищались зрители. А новоявленные творцы стали закидывать группу своими полуголыми портретами. Сначала это был просто стеб и пародии разной степени грубости. Потом - на огонек пришли эксгибиционисты и нарциссы за лайками и готовой публикой.

Люсьен Фройд "Спящий соцработник". Фото: Василий Стажадзе

10. Люсьен Фройд "Спящий соцработник"

Кто-то скажет, что работа стоматолога Василия Стажадзе - омерзительная. Но на самом деле именно эта пародия обозначила конец дурного пути, по которому пошли мужчины-подражатели. Стажадзе, будучи не только стоматологом, но и художником перформанса, с которым мы, кстати, вместе учили современному искусству в галерее на Солянке, сделал не просто пародию, а свое произведение искусства. Ему удалось невозможное - превзойти мерзость Люсьена Фройда. Он создал омерзительную похожесть, чтобы доказать омерзительность такого рода повторений. Страшно подумать, куда может завести алкоголь, свободное время "творцов", решивших и дальше двигаться по пути пошлого переиначивания женских образов.