«Почти договорились»: Экспортеры нефти могут рекордно снизить добычу

Совещание стран-производителей нефти пока оправдывает ожидания инвесторов. На виртуальной видеоконференции участники договорились совместными усилиями снизить добычу на 10 млн баррелей в сутки. Это примерно 10% от нынешних объемов производства в мире.

Наибольший вклад в снижение внесут Россия и Саудовская Аравия - по 3 миллиона баррелей (это примерно четверть от производства). Оставшиеся 4 млн баррелей будут поделены между другими участниками соглашения, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.Окончательное решение пока не принято. Но стороны уже близки к подписанию. И сейчас обсуждают возможные сценарии.

По предварительному плану действовать расширенный картель будет пошагово. В мае-июне снижение будет составлять 10 млн баррелей. С июля по конец 2020 года - на 8 млн баррелей. А с 2021 года - на 6 млн баррелей. Это должно поддержать рынок нефти. Но пока на новостях о почти свершившейся сделке сырье, наоборот, стало дешеветь. Баррель «черного золота» снизился в цене до 32 долларов. Эксперты объясняют это тем, что сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки уже было заложено в котировках. Биржи ждали большего. Тем более что предполагаемое серьезное сокращение не сможет сбалансировать упавший спрос и избыточное предложение.

- Свободных емкостей для хранения нефти в мире осталось всего на миллиард баррелей. Избыток нефти во втором квартале ожидается в районе 15 млн баррелей в сутки. Такими темпами резервуары полностью заполнятся уже в мае, - заявил, открывая заседание, глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Напомним, обвал на нефтяном рынке произошел в начале марта. Тогда Россия и Саудовская Аравия разругались из-за теперь кажущихся мизерными 1,5 млн баррелей в сутки. После этого стоимость нефти обрушилась в три раза - с 70 до 23 долларов за бочку. Добавило негатива массовое распространение коронавирусной инфекции. Из-за ограничительных мер, которые предпринимают почти все страны мира, потребление нефти и нефтепродуктов резко упало, а производство осталось на том же уровне.

Долгожданный процесс переговоров между экспортерами нефти в конце марта запустил президент США Дональд Трамп. А в начале апреля он разместил твит, в котором сообщил, что Россия и Саудовская Аравия готовы снизить добычу на 10 - 15 млн баррелей в сутки. Биржи, изголодавшиеся по позитиву, быстро подхватили эту новость. Нефть за пару дней выросла в полтора раза.

В преддверии виртуального заседания ОПЕК неназванные источники агентства «Рейтер» сообщали, что страны будут обсуждать еще более радикальное снижение - до 20 млн баррелей в сутки. На этой новости котировки нефти поднимались выше 36 долларов. Но потом стали снижаться.

Примечательно, что США в новой сделке не участвуют, как на том ни настаивали в России. Трамп заявил, что добыча сланцевой нефти в Америке снижается «автоматически». Но это сейчас - пока цены низкие. Если они станут выше, ничего не будет мешать США снова наращивать мощности и продолжать вытеснять с рынка и Россию, и Саудовскую Аравию.