Эпидемиолог Николай Филатов: Вакцина, которая может помочь от коронавируса, разработана у нас давно! Но ее сейчас не производят

Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Николай Филатов выступая в эфире радио «Комсомольская правда», рассказал о том, что «железный занавес», как в СССР, от коронавируса не спасет, что разработка вакцины – деньги на ветер, что смертность не равна летальности и у нас есть все шансы пережить вспышку коронавирусной инфекции благополучно.

- Николай Николаевич, сегодня появилась свежая статистика – 1459 случаев заражения коронавирусной инфекцией, на 300 больше, чем вчера, на 459 больше, чем позавчера. То есть тенденция к росту выявления зараженных коронавирусной инфекцией сохраняется. Это вызывает какие-то опасения или нет?

Так ли страшен COVID 19?.

- Лично у меня – нет. Дело в том, что мы активно сейчас выявляем коронавирус среди тех, кто прибыл в РФ из-за границы. Они были в странах, неблагополучных по коронавирусной инфекции, они там вирус приобрели, привезли сюда. Мы называем количество выявленных, то есть это лабораторно подтвержденные случаи среди тех, кого мы обследовали. Но мы обследовали где-то 910 тысяч в целом по России, а выявили 8 672 на сегодняшнее утро. То есть 0,9% от обследованных. Поэтому говорить о том, что тут что-то такое серьезное, я бы не стал.

- Мы периодически говорим: люди застряли за рубежом, надо их вывозить. Вот кто-то пишет: «Если бы не летали, не возвращались бы, не позаражали всех… Как хорошо во времена СССР было – выезд только в Болгарию и другие соцстраны». Дескать, был бы железный занавес, не попала бы к нам эта зараза.

- Это абсолютно неправильная позиция. Человек живет в биологическом мире. Мы в постоянном контакте с десятками, сотнями тысяч различных микроорганизмов. И уйти от этого невозможно, потому что так устроен этот мир. Если мы не будем через людей заражаться, мы будем заражаться через грызунов, для которых границы никто не установил, через птиц. Ну, мы живем в биологическом мире, и изолироваться как-то не получится. Возбудитель новый. У него единственное ключевое слово – что это новый коронавирус! Четыре человеческих было известно до последнего времени, появился еще один. Ничего страшного. Любой новый вирус, как только попадает в человеческую популяцию, он сначала очень активен, а потом его активность угасает.

Вспомним 2009 год, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию из-за вируса гриппа H1N1. Как только выявили H1N1, летальность была 15,2%, а сегодня – 0,2%. Он уже проциркулировал среди людей и стал таким же «добрым соседом» у человечества, каким является другой вирус гриппа, так называемый «Гонконгский».

Вакцинация против гриппа жителей районов Амазонки, Бразилия, март 2020 г.Фото: REUTERS

- Еще есть птичий, свиной…

- Нет. Не надо путать с гриппом птиц. Потому что там иная ситуация. Он значительно агрессивнее. Это H5N1, там летальность была 52%. То есть половина заболевших умирала. Это при том, что сегодня такая высокоуровневая медицина, которая может оказать помощь и тяжелобольным. Есть такая русская пословица «Бодливой корове бог рога не дает». Так вот, этому вирусу бог не дал возможности передаваться от человека к человеку. И такой активной передачи этого возбудителя не происходит, потому что заразиться можно только от птиц.

- Получается, что пройдет время, и этот коронавирус, как вы его назвали, «добрым соседом» станет? Сколько времени должно пройти, если сравнивать с тем же самым H1N1?

- Сегодня у нас 2020-й год. Сейчас, через 10 лет H1N1 никакой особой угрозы уже не представляет.

- Как вы считаете, карантинные меры, которые сейчас во всех странах принимают, они оправданны?

- Да. Каждая жизнь бесценна. За рубежом по-другому организована система медицины. У них есть медицина, и хорошая медицина, но у них нет системы здравоохранения, которая была выстроена в советские времена, и досталась по наследству нам сегодня и от которой сохранена профилактическая направленность. И эта профилактическая направленность, естественно, срабатывает и играет на руку нам, потому что мы умеем бороться с эпидемией. По поводу вакцин тоже хотелось бы несколько слов сказать. Мне кажется, это выброшенные на ветер деньги – создание вакцины против COVID-19.

- Почему?

- А кого мы будем прививать? Детей будем прививать?

- То есть, вы хотите спросить, нужно ли, как БЦЖ, ставить им? Наверное, нет.

- Значит, мы будем прививать только в очаге кого-то. И, как правило, лиц до 65 лет. А умирает у нас кто?

- Сейчас цифра сдвинулась – было 70-летние, теперь уже 50+. То есть молодеет возраст скончавшихся.

- Тут две причины могут быть. Либо это контингент, у кого есть отягощенный иммунный статус, например, какие-то хронические болезни, работа, связанная с большим потоком людей, где есть высокая вероятность подхватить вирус. Как происходит коронавирусная пневмония? Она происходит из-за неадекватного иммунного ответа организма на вирус, так возникает пневмония. И погибают люди от этого. Так вот, сегодня есть ряд других подходов к решению этой проблемы. Нам некого будет прививать. После 65 лет специфические антитела организм не хочет вырабатывать. Мы введем вакцину и получим серонегативный контингент. То есть в организме этих людей не будет защитных антител.

- Это с возрастом происходит?

- Да. Например, мы привили достаточно большое количество людей от кори, и стали говорить о ее ликвидации и считалось, что иммунитет – до конца жизни. Оказалось, нет. Как только привитой человек перестал встречаться с диким вирусом, начал проседать иммунитет после вакцины.

- Если не вакцина, то что?

- Во-первых, в стенах нашего института (НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, - прим.ред.) была разработана вакцина, которая называется «Иммуновак-ВП-4». Это вакцина, которая стимулирует врожденный иммунитет. Она дает ответ даже у пожилых людей. И если он заболел, в тяжелом состоянии и ему ввести эту вакцину, она подстегнет ему врожденный иммунитет. Этого хватит на 3 месяца, чтобы его в этой тяжелой ситуации поддержать.

Дезинфекция подъезда в Москве.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- То есть, это профилактика?

- Вакцина разрабатывалась для людей, которые длительно лежат по состоянию здоровья. Это неврологические больные, больные после каких-то операций, которые вынуждены долго лежать. В таких случаях часто возникает застойная пневмония. Чтобы избежать этого, надо ввести такую вакцину. Мы ее разрабатывали давно, производилась она в Уфе. Сейчас не производится. Но она бы спасла этих людей, которые сегодня погибают от пневмонии. А делать вакцину специфическую на COVID-19? Вот сегодня есть четыре коронавируса, которые среди людей гуляют, вызывают легкие ОРЗ. Так вот, против них почему-то нет вакцины, и никто не говорит о том, что надо сделать.

- Может быть, три предыдущие были не столь сильные? Сейчас ведь стольких больных нужно к ИВЛ подключать?

- Вы ошибаетесь, и ошибаетесь серьезно. Потому что каждый новый вирус, когда он только появляется, действует агрессивно. И больного надо подключать и к ИВЛ, и реанимации нужны, и целый ряд таких медицинских проблем. Новый вирус всегда отличается.

- То есть приходит злым, а дальше?

- Знаете, его агрессивность, его вирулентность зависит от двух факторов. Во-первых, от него самого, его особенностей, насколько он вирулентен вообще, а второе – каков диапазон вирулентности. И привязанности его к внешним факторам, таким как свет, ультрафиолет, например. И среди каких контингентов вирус циркулирует. Если он попадает в защищенный организм, имеющий антитела, мощный иммунитет, вирус становится слабеньким и не вызывает никаких осложнений. Как только он попадает в организм ослабленный, то тут же набирает силу и становится более агрессивным.

- Но какие угрозы медицинского свойства были в истории человечества. Но никогда не было такого, чтобы ввести карантин по всему миру, смертность чудовищная в Европе. Что же с ним не так?

- С ним всё так. Это с нами не так. В первую очередь – со средствами массовой информации. Весь мир закрыл границы из-за того, что СМИ нагнетали. Когда была летальность 39% при вирусе MERS в 2013-м, никто почему-то не закрывался. А сегодня этот вирус никуда не делся, он в популяции, но никто о нем не говорит, он быстро потерял свою вирулентность и уже никакого интереса ни для кого не представляет.

И потом, надо различать понятия летальность и смертность. Смертность – это, например, в сутки в РФ умирает почти 5 тыс. человек от разных причин. Посчитайте, сколько за сутки умерло от коронавирусной инфекции, и посчитайте процент. Умерло 13 человек. Процент 0,02%.

- Исходя из этой летальности, многие говорят, что еще не вечер, испанку вспоминают, например.

- Испанка – это H1N1, это грипп. Он только-только тогда появился среди человеческой популяции. Абсолютно новый вирус, который был значительно агрессивнее, чем коронавирус… Давайте посмотрим, что происходит сейчас. Вот начнется летний период. Давайте посмотрим, как вирус гриппа себя летом в лаборатории ведет. Он в шкафу в термостате стоит, и он не хочет в клетках размножаться, засыпает и сидит спокойно. А осенью, в конце октября – начале ноября начинает агрессивно работать. У него что, таймер стоит? Пока этого никто не знает. Дело в том, что факторы вирулентности вирусов глубоко никто еще не изучал. Я одну работу видел по туберкулезу – нашли фактор вирулентности бактерии туберкулеза. А по вирусам вообще непонятно.

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков купил для личного пользования блокатор вирусов. Он пришел с таким бейджиком. Носить его можно на костюме. Действительно есть такая штука или это такое самоуспокоение?

- Я не знаю, что он делает. Кто-то мне начал говорить о том, что выделяет какой-то газ, при котором погибает вирус. Но я не хотел бы вдыхать еще какой-то газ из воздуха, кроме чистого воздуха. Мы делаем упор не на то сейчас, несем колоссальные затраты на дезинфекцию, в отдельных местах, может быть, и не очень обоснованную. Ну, будет чисто, и хорошо! Но вопрос заключается в другом. Не надо это преподносить как борьбу.

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